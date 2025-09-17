Scroll DAO tạm ngừng hoạt động sau khi hàng loạt nhân viên từ chức

Việc tạm dừng của DAO đã khiến nhiều đề xuất quan trọng bao gồm việc thành lập hội đồng và quản lý ngân quỹ rơi vào trạng thái vô định.

Scroll DAO, tổ chức quản trị phi tập trung đứng sau dự án Ethereum Layer 2 Scroll, đã thông báo tạm ngừng hoạt động sau khi một số lãnh đạo từ chức, làm dấy lên lo ngại về định hướng tương lai của nhóm.

Trong một cuộc gọi gần đây với các đại biểu, đại diện cộng đồng Olimpio xác nhận rằng hoạt động quản trị sẽ bị tạm dừng. Các đề xuất vẫn còn hiện diện trên nền tảng nhưng chưa có sự rõ ràng về cách thức xử lý.

Olimpio đã có bài đăng trên X tóm tắt lại nội dung thảo luận như sau: “Họ không muốn nói là “DỪNG HẲN” hay “GIẢI TÁN” hệ thống quản trị, mà chỉ muốn nói là “TẠM DỪNG”.

Today: Scroll DAO 📜 governance is to be "paused"



DAO leadership resigned, but gov proposals are still live, ongoing. Straight from today's delegate call:



1. Haichen @shenhaichen (cofounder of SCR) started: they are "redesigning governance"



2. Raza @razacodes (SCR team… pic.twitter.com/UHRbiPfi2o — olimpio (@OlimpioCrypto) September 10, 2025

Quản trị rơi vào bế tắc khi các thành viên cấp cao rời đi

Sự biến động gia tăng sau khi Eugene Chen, một nhân vật chủ chốt trong ban lãnh đạo DAO tuyên bố từ chức. Trong thông điệp chia tay, Chen cho biết lý do khiến ông rời đi đó là “mong muốn gần đây nhằm giảm thiểu quản trị tại Scroll” cùng với những bất đồng với ban lãnh đạo. Ông nhấn mạnh rằng mình không thể “tiếp tục gắn bó với Scroll một cách trung thực” trong bối cảnh định hướng hiện tại.

Chen cho biết ngày làm việc cuối cùng của ông tại Scroll DAO là ngày 30/9, dù ông vẫn sẽ tiếp tục lên tiếng bảo vệ lợi ích của cộng đồng cho đến thời điểm đó.

“Hiện tại chưa có sự rõ ràng về hướng đi của hoạt động quản trị tại Scroll nhưng việc theo đuổi mục tiêu giảm thiểu quản trị và làm chậm, thậm chí dừng hẳn quá trình phi tập trung hóa, là điều tôi không thể ủng hộ”, Chen viết.

Một thành viên quản trị khác, Jamilya K, cho biết mình bị sốc trước tình trạng rối loạn đang diễn ra và cho biết cô vẫn đang cố gắng để thích nghi với sự thay đổi này. Jamilya kêu gọi các thành viên cộng đồng chờ đợi buổi họp sắp tới để có thêm thông tin rõ ràng.

“Tôi dã tham gia mạng lưới này từ năm 2016 vì thấy được sự phản kháng của nó trước trật tự cũ”, cô chia sẻ, đồng thời khẳng định rằng quá trình xây dựng DAO đến nay là “một hành trình tuyệt vời”.

Các đề xuất còn dang dở bị treo lơ lửng khi quản trị tạm dừng

Cuộc khủng hoảng đã khiến nhiều đề xuất đang hoạt động rơi vào trạng thái bất định. Trong số đó bao gồm đề xuất thành lập hội đồng quản trị, công nhận đóng góp cho giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 12/2025, đề xuất quản lý ngân quỹ và việc kiểm nghiệm tính năng timelock – tính năng trì hoãn giao dịch/quyết định để tăng tính minh bạch và an toàn cho quản trị. Các đại biểu đã tranh luận liệu những đề xuất này có nên được tiếp tục triển khai trong bối cảnh quản trị bị tạm dừng hay không.

Nhà đồng sáng lập Scroll, Haichen Shen, cho biết hoạt động quản trị đang được “thiết kế lại” nhưng không đưa ra bất kỳ mốc thời gian hay lộ trình cụ thể nào.

Một thành viên khác trong nhóm, Raza, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dùng từ “tạm dừng” thay vì “dừng hẳn”, phản ánh sự thiếu chắc chắn về việc liệu quản trị có được khôi phục dưới hình thức hiện tại hay không.

Các đại biểu lưu ý rằng ban lãnh đạo đã nhiều lần sử dụng từ “thử nghiệm”, cho thấy khả năng chuyển dịch sang một mô hình tập trung hơn hoặc tái cấu trúc. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ quy trình tiếp theo sẽ như thế nào và cộng đồng còn giữ lại bao nhiêu quyền ra quyết định.

Người nắm giữ token $SCR của Scroll tiếp tục chờ đợi câu trả lời rõ ràng

Scroll DAO được thành lập như một phần trong chiến lược phi tập trung từng bước của dự án. Tổ chức này trao cho những người nắm giữ token $SCR quyền biểu quyết đối với các đề xuất quan trọng. DAO đặt mục tiêu định hướng sự phát triển của Scroll, quản lý ngân quỹ và ghi nhận đóng góp của cộng đồng. Vì vậy, việc tạm ngừng hoạt động hiện tại được xem là một bước thụt lùi lớn đối với tầm nhìn đó.

Scroll, được sáng lập vào năm 2021 bởi Ye Zhang, Sandy Peng và Haichen Shen, là một trong những giải pháp mở rộng quy mô Ethereum được theo dõi sát sao nhất. Dự án này sử dụng công nghệ mở rộng bằng bằng chứng không kiến thức (zero-knowledge rollup) nhằm tăng khả năng mở rộng và bảo mật bằng cách xử lý giao dịch ngoài chuỗi nhưng vẫn duy trì mô hình tin cậy của Ethereum.

Hiện tại, hoạt động quản trị vẫn bị đóng băng và các nhà lãnh đạo kêu gọi thêm thời gian để “sắp xếp lại mọi thứ.”

Các đại biểu và thành viên cộng đồng vẫn đang chờ đợi thông tin cụ thể hơn về bước đi tiếp theo.