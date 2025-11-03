Tỷ lệ cược cho SBF tăng vọt sau khi Trump ân xá cho CZ – Nhưng liệu đà này có giữ được lâu?

Theo dữ liệu từ sàn dự đoán phi tập trung Polymarket, tỷ lệ dự đoán Sam Bankman-Fried (SBF), nhà sáng lập của FTX, được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá đã tăng mạnh trên nền tảng này, ngay sau khi có tin Trump ban lệnh ân xá cho nhà sáng lập của Binance – Changpeng “CZ” Zhao.

Tỷ lệ ân xá của SBF tăng vọt trên Polymarket

Theo bảng dự đoán “Ai sẽ được Trump ân xá trong năm 2025”, khả năng SBF được ân xá đã tăng hơn 6% chỉ trong 24 giờ.

Chỉ riêng trong hôm qua, tỷ lệ đặt cược cho việc Trump ân xá SBF vẫn ở mức 6%, nhưng đến tối cùng ngày con số này đã tăng lên mức 12,5%.

Đến chiều thứ sáu, tỷ lệ này giảm xuống duy trì quanh mức 9,7% cho thấy tâm lý thị trường vẫn đang dao động nhưng vẫn cao hơn rõ rệt so với đầu tuần.

Nhà sáng lập FTX xuất hiện trên mạng xã hội giữa lúc kháng án

Thông tin về cuộc thăm dò xuất hiện gần hai năm sau khi cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), bị kết tội về các cáo buộc hình sự liên quan đến giai đoạn điều hành sàn giao dịch tiền điện tử từng “vang bóng một thời” này.

Cựu “ông hoàng giới crypto” đã bị tuyên án 25 năm tù liên bang vì dàn dựng một vụ gian lận tài sản kỹ thuật số quy mô lớn, khiến nhà đầu tư FTX thiệt hại lên tới 8 tỷ USD.

Nhiều cộng sự cũ của SBF đã ra làm chứng chống lại ông, gồm Gary Wang (Giám đốc kỹ thuật FTX), Nishad Singh (trưởng bộ phận kỹ thuật), và Caroline Ellison (cựu CEO của Alameda Research).

Đầu tháng này, nhà sáng lập FTX tai tiếng đã bất ngờ xuất hiện trên xã hội cáo buộc rằng “SEC và Bộ Tư pháp dưới thời Biden vốn có lập trường chống crypto đã nhắm vào tôi” và vụ bắt giữ ông vào năm 2022 nhằm ngăn cản việc SBF ra điều trần tại Quốc hội vào ngày hôm sau.

“Họ bắt tôi chỉ vài tuần trước khi dự luật crypto tôi tham gia xây dựng được đưa ra bỏ phiếu và ngay trong đêm trước phiên điều trần tại Quốc hội”, SBF viết trên tài khoản Gettr chính thức của mình.

Hiện tại, Bankman-Fried đang kháng cáo bản án tháng được thực thi vào tháng 11/2023 và dự kiến sẽ trở lại tòa vào ngày 3/11 tại New York.