Ripple hợp tác chiến lược với Bahrain Fintech Bay để mở rộng ứng dụng cho RLUSD

Tác giả Trần Đại Phát Lần cập nhật cuối: Tháng 10 10, 2025

Ripple, công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP, vừa công bố việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Bahrain Fintech Bay vào ngày 9/10. Mục tiêu của sự hợp tác này là thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ blockchain và các loại tài sản kỹ thuật số tại Bahrain, đồng thời triển khai thử nghiệm stablecoin RLUSD để hỗ trợ giao dịch trong khu vực.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng phát triển các concept công nghệ và các dự án thử nghiệm liên quan đến chuyển tiền quốc tế và token hóa tài sản. Ripple cũng sẽ cung cấp các giải pháp lưu ký tài sản kỹ thuật số và đồng RLUSD cho các tổ chức tài chính tại Bahrain, giúp nâng cao tính bảo mật và hiệu quả trong quản lý tài sản kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, nhằm mở rộng phạm vi ứng dụng của công nghệ token hóa tài sản, chuyển tiền quốc tế và stablecoin, Ripple dự kiến sẽ tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu và sáng kiến đổi mới. Những chương trình này sẽ giúp nâng cao nhận thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực fintech phát triển bền vững tại Bahrain.

Môi trường pháp lý tiến bộ tại Bahrain tạo điều kiện cho sự hợp tác

Quan hệ đối tác chiến lược giữa Ripple và Bahrain Fintech Bay diễn ra trong bối cảnh Bahrain đang áp dụng chính sách quản lý tiền điện tử mang tính tiến bộ và thân thiện. Điều này đã biến Bahrain trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các công ty fintech trong khu vực, đồng thời phù hợp hoàn hảo với chiến lược kinh doanh tập trung vào tuân thủ pháp lý của Ripple.

Chiến lược “đặt pháp lý lên hàng đầu” của Ripple được thể hiện rõ nét qua việc công ty sở hữu hơn 60 giấy phép quản lý trên toàn cầu, bao gồm cả giấy phép được cấp bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai vào tháng 3 năm 2025.

Theo kết quả khảo sát được Ripple thực hiện vào năm 2024, có đến 64% lãnh đạo ngành tài chính tại khu vực Trung Đông và Châu Phi tin rằng, khả năng thanh toán tốc độ cao là giá trị cốt lõi cần được khai thác ở công nghệ blockchain. Hơn nữa, trên 82% trong số họ bày tỏ sự tin tưởng cao về khả năng tích hợp các giải pháp blockchain, điều cho thấy sự quan tâm lớn đối với việc ứng dụng tiền điện tử trong khu vực này.

Ngoài ra, tiềm năng của stablecoin RLUSD cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác này. Vào tháng 10 năm 2025, khối lượng giao dịch RLUSD đã tăng mạnh 75%, đạt mức 82,73 triệu USD. Giá trị vốn hóa thị trường của đồng tiền này đang tiến gần mốc 1 tỷ USD và gần đây đã được niêm yết trên sàn giao dịch Bybit hàng đầu thế giới. Sự phổ biến của RLUSD được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút nhiều dự án hợp tác với Ripple.

Mở rộng cơ sở người dùng RLUSD và xâm nhập thị trường Trung Đông

Mặc dù stablecoin RLUSD đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về thanh khoản trên thị trường, số lượng người dùng thực tế hiện tại vẫn còn hạn chế. Dữ liệu on-chain cho thấy RLUSD có trung bình khoảng 500 người dùng hoạt động mỗi ngày. Tuy nhiên, với sáng kiến hợp tác tại Bahrain, dự kiến số lượng người dùng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Suzi Al Zira, Giám đốc điều hành (COO) của Bahrain Fintech Bay, chia sẻ: “Quan hệ đối tác này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra các cơ hội thử nghiệm mới và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính số”. Hai bên kỳ vọng sẽ cùng nhau định hình tương lai của ngành tài chính tại khu vực Trung Đông, thông qua việc triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến và thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực này.

Next up → the Kingdom of Bahrain. 🇧🇭

We're expanding our presence in the Middle East through a partnership with Bahrain @FinTechBay: https://t.co/6ygStbtPPv



Building on our Dubai regulatory license, this move reinforces our commitment to the MENA region.



Together, we'll… — Ripple (@Ripple) October 9, 2025

Bước đi này hoàn toàn phù hợp với chiến lược mở rộng thị trường của Ripple, hướng đến những khu vực có môi trường pháp lý minh bạch và thúc đẩy đổi mới công nghệ, tương tự như những thị trường thành công khác như Dubai và Singapore. Các quy định về stablecoin tại Bahrain, bao gồm yêu cầu dự trữ nghiêm ngặt và đảm bảo minh bạch trong hoạt động, có thể trở thành tiêu chuẩn mới cho việc phát hành stablecoin tuân thủ luật pháp tại khu vực Trung Đông.

Sự hợp tác này đặt RLUSD vào vị trí cầu nối giữa tài chính truyền thống và tài chính phi tập trung (DeFi) trong khu vực Vùng Vịnh. Với mục tiêu trở thành trung tâm dẫn đầu về tài chính kỹ thuật số trong khu vực, Bahrain đang mở ra nhiều cơ hội cho đổi mới sáng tạo và phát triển trong ngành tài chính, đồng thời củng cố vị thế của mình trên bản đồ fintech toàn cầu.