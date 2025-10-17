Meme Coin đáng mua nhất lúc này? Pepenode gọi vốn hơn 1,8 triệu USD qua chương trình presale

Chia sẻ Được sao chép Lần cập nhật cuối: Tháng 10 17, 2025

Thật bất ngờ, đồng meme đáng chú ý nhất lúc này chẳng phải PEPE hay DOGE – mấy cái tên vốn đã quá quen. Giờ đây, dân trader lại đang tập trung sự chú ý đến Pepenode, một dự án vốn hóa nhỏ đang “gây bão” ngay từ giai đoạn presale.

Điều thú vị là Pepenode không chỉ dừng lại ở phong cách meme coin vui nhộn thường thấy. Dự án này còn pha trộn yếu tố game hóa – người chơi có thể “đào coin” trong mô hình tương tác như một trò chơi thực thụ. Nghe qua tưởng đùa, mà hóa ra lại khiến cộng đồng hứng thú thật sự.

Không PR rầm rộ, không chiêu trò influencer, Pepenode âm thầm huy độn được hơn 1,83 triệu USD, chỉ còn cách mốc 2 triệu USD chút xíu nữa. Nghe con số vậy thôi, nhưng trong thế giới meme coin – nơi dòng tiền đổi hướng từng giờ – đó là bước tiến đáng nể.

Giá token thì vẫn đang tự động tăng sau mỗi mốc presale, và nếu nhìn lịch, đợt tăng tiếp theo sẽ đến trong chưa đầy 48 tiếng. Ai mà chậm tay thì chắc chỉ còn biết đứng ngoài nhìn.

Nói thật nhé, nếu Pepenode giữ được phong độ này, có khi chúng ta đang chứng kiến một “hiện tượng ngầm” chuẩn bị nổ tung trên thị trường. Còn có trở thành cú hit thật sự không – thì… để thị trường trả lời vậy.

Chiến dịch Presale bùng nổ, giá Pepenode tăng lên 0,001105 USD

Giá token Pepenode ($PEPENODE) khởi điểm chỉ 0,001 USD, nhưng giờ đã tăng qua hai giai đoạn, đạt 0,001105 USD. Những lần tăng giá này không được báo trước – chúng tự động kích hoạt khi đạt mốc huy động vốn, khiến ai tham gia phải… nhanh tay hơn nếu không muốn lỡ cơ hội.

Tổng cung hiện tại của Pepenode ($PEPENODE) là 420,69 tỷ token, và đáng chú ý là toàn bộ lượng này đều được bán trong presale. Dự án cũng khẳng định sẽ niêm yết toàn bộ token ngay khi ra mắt, không khóa, không vesting, tức là người mua sớm sẽ có thanh khoản ngay từ ngày đầu tiên.

Nghe qua, mô hình này khiến nhiều người liên tưởng đến giai đoạn đầu của SHIB hay DOGE – khi mức giá cực thấp cùng nguồn cung khổng lồ đã mở đường cho làn sóng đầu cơ mạnh mẽ.

Điểm đặc biệt là Pepenode bổ sung cơ chế đốt (burn) tới 70% token, áp dụng cho mọi token trong trò chơi được dùng để nâng cấp hoặc tăng sức mạnh khai thác. Theo whitepaper của dự án, cơ chế này giúp tạo cảm giác khan hiếm giả lập và giảm nguy cơ lạm phát trong giai đoạn vận hành sau khi ra mắt.

Đây là một bước đi khá thông minh cho một meme coin xuất phát từ cộng đồng. Giờ thì câu hỏi còn lại: Liệu chiến lược “cháy để sống” này có đủ sức giúp Pepenode bứt phá như những huyền thoại trước đây?

Hiệu suất thị trường của Pepenode phản chiếu lại giai đoạn đầu của các meme coin nổi tiếng

Dù token Pepenode chưa chính thức niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung (CEX), nó đã xuất hiện trên CoinGecko – với “giá bóng” vào khoảng 0,0002294 USD. Trong vòng 7 ngày qua, token này đã tăng 21%, xen lẫn những đợt biến động ngắn nhưng mạnh, khi giá dao động giữa 0,0002033 và 0,0002384 USD.

Khối lượng giao dịch 24 giờ hiện chỉ khoảng 323 USD, nghe có vẻ nhỏ, nhưng thực tế – mô hình biến động này khá giống với FLOKI và WIF ở giai đoạn tiền niêm yết CEX hồi năm ngoái. Có vẻ như lịch sử đang lặp lại, chỉ khác là… lần này khởi đầu đến từ Pepenode.

Vốn hóa thị trường hiện ở mức 964.808 USD, biến Pepenode thành một “ultra low-cap” tiềm năng trong thế giới meme coin – nơi chỉ cần một đợt FOMO nhỏ cũng có thể làm giá bật mạnh.

Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng phần lớn giao dịch diễn ra trên Uniswap V2, với nhiều ví mới nhỏ lẻ mua bằng cặp ETH nhỏ. Điều đó cho thấy sự quan tâm tự nhiên và lan tỏa từ cộng đồng, chứ không phải kiểu đẩy lưu lượng nhân tạo như nhiều dự án khác.

Thực ra mà nói, khi một token chưa niêm yết đã có sức hút như vậy, rất khó để bỏ qua cảm giác rằng “có gì đó đang được ủ” ở hậu trường. Còn liệu Pepenode có thể bứt phá thật sự sau khi ra mắt chính thức? – Thị trường sẽ sớm trả lời.

Thị trường meme coin cho tín hiệu trái chiều khi Pepenode tiếp tục tăng giá

Trong khi đợt presale của Pepenode vẫn đang tăng tốc, bức tranh toàn cảnh của thị trường meme coin lại không đồng nhất. PEPE giảm 6,59% trong tuần, phá vỡ mô hình tăng kéo dài suốt 7 tháng – một tín hiệu khiến không ít holder lo lắng. Trái lại, WIF và PIZZADOGE lại bật mạnh trở lại, mỗi đồng ghi nhận mức tăng hai chữ số.

Sự “lệch nhịp” này đang tạo ra khoảng trống cho những dự án mới, đặc biệt là những cái tên có ý tưởng khác biệt và câu chuyện tươi mới. Trong trường hợp của Pepenode, mô hình chơi game “mine-to-earn” vừa độc đáo vừa dễ gợi tò mò – đúng kiểu thứ mà cộng đồng meme coin luôn khao khát: vui, khác lạ và có tiềm năng bùng nổ.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong thị trường nơi tâm lý và niềm tin thay đổi chỉ sau vài tweet, sự mới mẻ đôi khi chính là lợi thế lớn nhất. Và Pepenode, có lẽ, đang tận dụng điều đó một cách khéo léo. Còn liệu nó có thực sự trở thành cái tên dẫn đầu làn sóng mới? – Chúng ta sẽ sớm biết thôi.

Bitcoin giữ vững trên 110.000 USD khi giới trader săn cơ hội từ các microcap token

Bitcoin vẫn đang đi ngang quanh mốc 110.000 USD, giữa bối cảnh thị trường đầy bất ổn và kỳ vọng xoay quanh các quỹ ETF khiến biến động giá tạm thời chững lại.

Theo báo cáo từ Blockware Intelligence, tỷ lệ thống trị của BTC (BTC dominance) gần như không thay đổi – điều này mở ra khoảng trống để dòng vốn đầu cơ chảy sang các meme coin và token vốn hóa nhỏ. Thực tế tuần trước cho thấy điều đó: FLOKI và DOGE20 đều ghi nhận những đợt tăng ngắn trước khi thị trường nguội dần.

Trong bức tranh đó, Pepenode đang nổi bật lên như một cái tên hưởng lợi từ làn sóng “xoay vòng vốn” này – nhất là khi dự án hoạt động hoàn toàn ngoài hệ thống sàn tập trung (CEX).

Với phí giao dịch bằng 0, tính thanh khoản tức thì và tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận cao, những đợt presale kiểu Pepenode ngày càng được các ví DeFi tần suất cao (high-frequency wallets) xem như “đích đến ngắn hạn” để tận dụng nhịp dao động nhanh của thị trường.

Không ai biết liệu cơn sốt microcap này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng có vẻ rõ ràng là: khi Bitcoin đi ngang, tiền lại bắt đầu tìm đến nơi có câu chuyện thú vị hơn.

Mô hình gameplay của Pepenode đang định nghĩa lại khái niệm “tiện ích” của meme coin

Điều khiến Pepenode khác biệt chính là mô hình trò chơi khai thác (mining game) mang tính tương tác cao, nơi người chơi quản lý một phòng máy chủ ảo như thật. Mỗi người bắt đầu chỉ với vài bộ máy đào cơ bản, sau đó có thể mở rộng hệ thống bằng cách sử dụng token Pepenode (NODE).

Càng đầu tư nâng cấp thiết bị, tốc độ kiếm thưởng càng tăng – phần thưởng được trả bằng PEPE, Fartcoin và chính Pepenode. Một cách khéo léo, trò chơi này biến “đầu tư giải trí” thành nguồn thu nhập thụ động nhỏ nhưng đều đặn. Nghe vui nhộn, nhưng cũng khá thông minh.

Về mặt tokenomics, dự án phân bổ 35% cho phát triển, 15% cho hạ tầng, và thêm 15% cho marketing. Phần còn lại được chia cho niêm yết sàn, phần thưởng node và ngân quỹ dự trữ (treasury). Cơ chế phân bổ này bảo đảm sự cân bằng hài hòa giữa đà tăng trưởng, hoạt động quảng bá và phát triển bền vững dài hạn.

Giữa rừng meme coin chỉ dựa vào “trend và may mắn”, Pepenode đang cố gắng mang lại một lớp giá trị thật – vừa chơi được, vừa kiếm được. Còn nó có thể biến “trò chơi” thành một hệ sinh thái sống động hay không… thì thị trường sẽ sớm cho ta câu trả lời.