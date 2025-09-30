Pakistan kêu gọi sàn giao dịch quốc tế tham gia thị trường crypto tại quốc gia này thông qua chính sách cấp phép cho tài sản ảo

Pakistan đã chính thức mở rộng cánh cửa cho các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo quốc tế bằng cách kêu gọi họ nộp đơn xin giấy phép và hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan chuyên biệt mới thành lập.

Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Pakistan (PVARA), được thành lập theo Sắc lệnh Tài sản Ảo 2025, vừa phát đi lời kêu gọi nộp “Thư bày tỏ quan tâm” (Expressions of Interest), dành cho những doanh nghiệp đã có mặt tại các khu vực pháp lý lớn khác.

Với hơn 40 triệu người dùng và khối lượng giao dịch hằng năm ước tính khoảng 300 tỷ USD, thị trường tài sản ảo tại Pakistan đang phát triển nhanh chóng nhưng cho đến nay nhìn chung vẫn chưa có khung pháp lý rõ ràng.

Theo giới chức, chương trình cấp phép này được triển khai nhằm hạn chế các hoạt động tài chính phi pháp, đồng thời thiết lập một nền tảng ổn định để thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực fintech.

Pakistan hướng tới các doanh nghiệp quốc tế uy tín trong khuôn khổ quản lý tiền điện tử mới

PVARA cho biết các công ty muốn nộp đơn phải sở hữu sẵn giấy phép từ các cơ quan quản lý hàng đầu như Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), Cơ chế VASP của Liên minh châu Âu, Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo UAE (VARA) hoặc Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS).

Ông Bilal bin Saqib, Giám đốc điều hành Hội đồng Tiền điện tử Pakistan, từng chia sẻ với Cryptonews rằng chi phí kinh doanh tại Pakistan rẻ hơn đáng kể so với nhiều nơi khác.

“Chúng tôi có lực lượng nhân tài tuyệt vời và Pakistan nằm ở một vị trí địa chiến lược. Với blockchain và crypto, yếu tố quan trọng nhất chính là nguồn nhân lực chất lượng cao”, ông nhấn mạnh.

Hồ sơ cần nộp bao gồm thông tin chi tiết về doanh nghiệp, giấy phép hoạt động tại các khu vực pháp lý khác, cùng với hồ sơ tuân thủ pháp lý, đặc biệt là tài liệu liên quan đến các tiêu chuẩn chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các tiêu chuẩn để xác minh danh tính khách hàng. Ngoài ra, các ứng viên cũng cần trình bày rõ mô hình kinh doanh dự kiến khi hoạt động tại Pakistan.

Hồ sơ được tiếp nhận liên tục tạo sự linh hoạt cho doanh nghiệp

Khung pháp lý cấp phép của Pakistan cũng bao gồm các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát nhằm khuyến khích đổi mới, trong đó có cả những sản phẩm tuân thủ luật Shariah. Theo PVARA, các biện pháp này sẽ giúp thị trường tài sản ảo của Pakistan tiệm cận với chuẩn mực quốc tế của các tổ chức như Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) đặt ra.

Hồ sơ xin cấp phép sẽ được tiếp nhận liên tục qua email, cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện có thêm sự linh hoạt trong việc lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.

Sắc lệnh Tài sản Ảo chính thức có hiệu lực từ ngày 8/7/2025, trao quyền cho PVARA trong việc cấp phép, quản lý và giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trên toàn lãnh thổ Pakistan.

Hội đồng quản trị của PVARA bao gồm lãnh đạo của các cơ quan chủ chốt như Ngân hàng Trung ương Pakistan, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, cùng Cục Thuế Liên bang. Nhiệm vụ của cơ quan này không chỉ là ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp mà còn phải đảm bảo khung an ninh mạng chặt chẽ và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng.

Đẩy mạnh hỗ trợ chính sách và phát triển hạ tầng

Giới chức Pakistan nhận định đây là một bước ngoặt quan trọng nhằm tích hợp nền kinh tế tài sản số của quốc gia với hệ thống tài chính toàn cầu, đồng thời mang lại sự minh bạch pháp lý cho nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Đầu năm nay, Pakistan đã thể hiện cam kết mạnh mẽ hơn đối với việc quản lý tiền điện tử khi thành lập Hội đồng Tiền điện tử Pakistan, bổ nhiệm nhà sáng lập của Binance – ông Changpeng Zhao – làm cố vấn chiến lược, đồng thời triển khai xây dựng hạ tầng và các cơ chế hỗ trợ chính sách.

Khi khung pháp lý dần định hình, chính phủ kỳ vọng rằng cơ chế cấp phép mới sẽ gửi đi thông điệp về sự ổn định tới các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời mang đến cho người dùng tại Pakistan những lựa chọn an toàn hơn trong môi trường được quản lý.