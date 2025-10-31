Tỷ lệ cá cược CZ quay lại Binance năm 2025 tăng mạnh trên Polymarket sau lệnh ân xá của Trump

Tác giả Thạch Tuấn Tác giả Thạch Tuấn Giới thiệu về tác giả Tuấn là chuyên gia nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, đầu tư, forex và blockchain. Anh từng cộng tác với nhiều công ty truyền... Bài viết theo tác giả Chia sẻ Được sao chép Lần cập nhật cuối: Tháng 10 31, 2025

Tỷ lệ cá cược về khả năng Changpeng “CZ” Zhao quay lại Binance đang trở thành chủ đề nóng trên Polymarket, đặc biệt sau khi có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh ân xá cho nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Người chơi Polymarket “bật chế độ lạc quan” với CZ

Trên Polymarket, thị trường cá cược mang tên “Liệu CZ có trở lại Binance trước ngày 31/12 không?” bất ngờ chứng kiến làn sóng đặt cược tăng mạnh.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏



Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide.



(Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

Tỷ lệ ủng hộ khả năng CZ quay lại ghế lãnh đạo Binance tăng vọt lên 82%, trong khi trước đó con số này chỉ khoảng 14%.

Tuy nhiên, sau cú “bùng nổ” ngắn hạn, đến hôm qua tỷ lệ đã giảm còn khoảng 36%, phản ánh tâm lý thị trường dần bình tĩnh hơn sau tin tức gây xôn xao.

Lệnh ân xá từ Trump và phản ứng của CZ

Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Donald Trump đã chính thức ân xá cho CZ – người từng nhận tội vi phạm quy định chống rửa tiền trong vụ kiện liên quan đến Binance năm 2023.

Theo thỏa thuận trước đó, sàn giao dịch tiền điện tử Binance phải nộp phạt hơn 4 tỷ USD, còn CZ chịu phạt cá nhân 50 triệu USD.

Karoline Leavitt, thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết: “Tổng thống Trump đã thực thi quyền hiến định của mình khi ra lệnh ân xá cho ông Zhao – người từng bị chính quyền Biden truy tố trong chiến dịch chống lại ngành tiền điện tử.”

Bà nhấn mạnh thêm rằng: “Dù không có nạn nhân hay cáo buộc gian lận cụ thể, chính quyền Biden vẫn kiên quyết xử lý ông Zhao nhằm kiềm chế ngành crypto.”

CZ lên tiếng: “Cảm ơn nước Mỹ và cộng đồng crypto”

Ngay sau khi tin tức được lan truyền, CZ đăng bài trên X (Twitter) để bày tỏ lòng biết ơn và khẳng định niềm tin vào tương lai của ngành blockchain: “Tôi vô cùng biết ơn vì được Tổng thống Trump ân xá, và vì cam kết của nước Mỹ với công bằng, đổi mới và công lý.” “Chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp nước Mỹ trở thành Thủ đô của Crypto, thúc đẩy Web3 phát triển toàn cầu.”

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏



Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide.



(Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

Anh cũng bỏ ngỏ một hé lộ đáng chú ý: “Sách mới sẽ sớm ra mắt.”

Dù chưa tiết lộ nội dung, dòng tweet này đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác – một dấu hiệu cho thấy CZ có thể đang chuẩn bị cho sự trở lại đáng kể sau gần hai năm rời khỏi sàn giao dịch do chính mình sáng lập.