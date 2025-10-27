Ứng viên Thị trưởng New York Andrew Cuomo cam kết thành lập CIO mới để thúc đẩy phát triển tiền điện tử

Andrew Cuomo, cựu Thống đốc bang New York, hiện đang tranh cử chức Thị trưởng, đã chuyển hướng sang lĩnh vực tiền điện tử nhằm vượt qua đối thủ hàng đầu là Zohran Mamdani. Cuomo cam kết biến New York trở thành “trung tâm toàn cầu của tương lai”.

Trong tuyên bố mới đây, Cuomo cho biết chính quyền của ông sẽ triển khai bổ nhiệm một Giám đốc Đổi mới (Chief Innovation Officer) khác hoàn toàn so với trước đây để dẫn dắt các sáng kiến công nghệ và tiền điện tử của thành phố.

Đề xuất này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thị trưởng đương nhiệm – Eric Adams công bố việc thành lập văn phòng tiền điện tử và blockchain “cấp thành phố đầu tiên của quốc gia”. Adams cũng đã bổ nhiệm chuyên gia chính sách tiền điện tử Moises Rendon làm giám đốc điều hành của văn phòng này.

Trước đó, Adams từng cáo buộc Cuomo đã “phá hoại ngành tiền điện tử” bằng những chính sách mang tính thù địch trong quá khứ. Tuy nhiên, vào tháng trước, Adams đã rút khỏi cuộc đua tái tranh cử với lý do gặp khó khăn tài chính.

CIO sẽ điều phối các sáng kiến đa công nghệ

Andrew Cuomo cho biết chức vụ Giám đốc Đổi mới (CIO) sẽ là “một vị trí quản lí cấp cao trong chính quyền” có nhiệm vụ hỗ trợ các ngành công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain.

Bên cạnh đó, CIO còn chịu trách nhiệm thúc đẩy hợp tác công – tư và giúp khu vực công của thành phố tận dụng hiệu quả các công nghệ mới.

“Thị trưởng tiếp theo cần đảm bảo rằng New York không chỉ bắt kịp mà còn dẫn đầu trong những công nghệ sẽ định hình thế kỷ tới – AI, blockchain và công nghệ sinh học”, Cuomo nhấn mạnh.

Ngoài ra, Hội đồng Đổi mới gồm các lãnh đạo trong ba lĩnh vực công nghệ mới nổi là tiền điện tử, AI và biotech, cũng sẽ được thành lập nhằm tư vấn cho CIO về chính sách phát triển và bảo vệ người tiêu dùng.

“Đó chính là mục tiêu của vị trí này: giúp New York không chỉ duy trì sức cạnh tranh mà còn giữ vững vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới toàn cầu. Tôi thực sự hào hứng chờ đón tương lai phía trước”, ông nói thêm.

Theo thông báo, Hội đồng về tiền điện tử và blockchain sẽ nghiên cứu các giải pháp nhằm “thay thế những quy định lỗi thời bằng một khung pháp lý hiện đại hơn”.

Thị trưởng New York Eric Adams rút lui giúp Cuomo nắm lợi thế cạnh tranh

Việc Eric Adams rút khỏi đường đua chính trị đã khiến New York mất đi một trong những lãnh đạo ủng hộ mạnh mẽ tiền điện tử tại vị trí tranh cử. Với cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 4/11, giới quan sát tại Tòa thị chính tỏ ra hoài nghi liệu thành phố có tiếp tục duy trì lập trường thân thiện với tài sản số hay sẽ chuyển sang hướng thận trọng hơn.

Trong khi đó, ứng viên Đảng Dân chủ Zohran Mamdani, người đang nổi lên trong cuộc đua thị trưởng lại giữ im lặng trước các vấn đề liên quan đến tiền điện tử. Một số nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành như Tyler Winklevoss – nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Gemini và David Sacks – quan chức phụ trách AI và tiền điện tử của Mỹ, đã chỉ trích mạnh mẽ trước sự gia tăng ủng hộ dành cho Mamdani.

Winklevoss mô tả New York là một “chính quyền mục nát vì tham nhũng” (broken kleptocracy) và cho rằng “mọi thứ ở New York sẽ còn tệ hơn trước khi có thể tốt lên”.

Về phần mình, David Sacks kêu gọi giới Thung lũng Silicon “tỉnh thức” trước làn sóng cộng sản đang trỗi dậy ở New York.

Mặc dù khảo sát trên Polymarket về cuộc bầu cử thị trưởng New York chỉ cho thấy Andrew Cuomo có 7% cơ hội chiến thắng nhưng việc ông tích cực tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử đã giúp củng cố uy tín của ông trong môi trường pháp lý phức tạp của New York.