Công ty con của Nomura muốn mở rộng quyền truy cập giao dịch tiền điện tử tại Nhật Bản

Theo báo cáo, thị trường tiền điện tử Nhật Bản đã tăng trưởng 120% trong năm tính đến tháng 6/2025, vượt xa các thị trường trong khu vực nhờ các cải cách quy định và sự xuất hiện của stablecoin neo theo đồng yên, thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu sử dụng.

Trong bối cảnh hoạt động giao dịch crypto bùng nổ, Nomura Holdings đang chuẩn bị mở rộng hiện diện tại thị trường tài sản số trong nước. Công ty con Laser Digital Holdings do Nomura sở hữu 100%, đang xin giấy phép cung cấp dịch vụ giao dịch cho khách hàng tổ chức.

Theo Giám đốc điều hành Jez Mohideen, Laser có trụ sở tại Thụy Sĩ hiện đang trong giai đoạn tham vấn sơ bộ với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản.

Ông Mohideen chia sẻ với Bloomberg rằng động thái này thể hiện niềm tin của tập đoàn vào hệ sinh thái tài sản số của Nhật Bản.

Giá trị giao dịch tăng gấp đôi khi nhà đầu tư Nhật Bản đón nhận tài sản số

Thị trường giao dịch tiền điện tử tại Nhật Bản đã mở rộng nhanh chóng trong năm nay. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Sàn giao dịch Tài sản ảo và Tiền điện tử Nhật Bản, tổng giá trị giao dịch đã tăng gấp đôi, đạt 33,7 nghìn tỷ yên tương đương khoảng 230 tỷ USD chỉ trong bảy tháng đầu năm.

Đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi chính sách hỗ trợ ở nước ngoài đặc biệt là tại Mỹ, cùng với các thay đổi sắp tới trong nước như giảm thuế và quy định mới cho các quỹ đầu tư tập trung vào crypto.

Động thái của Nomura diễn ra trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng tiến sâu vào lĩnh vực tài chính truyền thống tại Nhật Bản. Mới đây, Daiwa Securities, công ty môi giới lớn thứ hai của nước này thông báo rằng khách hàng tại 181 chi nhánh bán lẻ của họ có thể sử dụng Bitcoin và Ether làm tài sản thế chấp để vay đồng yên.

Cải cách thuế và quy định thúc đẩy sự tham gia thị trường tại Nhật Bản

Tập đoàn Nomura đã ra mắt Laser vào năm 2022 nhằm cung cấp các dịch vụ đa dạng, từ quản lý tài sản đến đầu tư mạo hiểm. Đơn vị này đã nhận được giấy phép kinh doanh tiền điện tử đầy đủ tại Dubai vào năm 2023, đồng thời thành lập công ty con tại Nhật Bản trong cùng năm đó.

Nếu được cơ quan quản lý phê duyệt, Laser có kế hoạch cung cấp dịch vụ môi giới đại lý cho cả tổ chức tài chính truyền thống và doanh nghiệp crypto, bao gồm cả các sàn giao dịch tài sản số đang hoạt động tại Nhật Bản.

Các nhà quan sát trong ngành cho biết, giới đầu tư trẻ và tổ chức ngày càng có xu hướng đưa tài sản số vào danh mục đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Nhật đang nới lỏng gánh nặng thuế và hoàn thiện khung quy định.

Thị trường Nhật Bản cũng đang thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2025, quốc gia này ghi nhận mức tăng 120% giá trị giao dịch on-chain, vượt qua Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các cải cách mới, trong đó nhiều token được công nhận là công cụ đầu tư, cùng với việc cấp phép cho nhà phát hành stablecoin đầu tiên được neo theo đồng yên Nhật.

Các tổ chức tài chính toàn cầu hướng về thị trường crypto đang phát triển nhanh tại Nhật Bản

Tuy nhiên, hoạt động của Laser không hoàn toàn suôn sẻ. Nomura ghi nhận khoản lỗ quý tại châu Âu hồi đầu năm nay, một phần xuất phát từ kết quả mà Giám đốc tài chính (CFO) Hiroyuki Moriuchi mô tả là “không mấy khả quan” của đơn vị này.

Ban đầu, Mohideen kỳ vọng Laser sẽ có lãi trong vòng hai năm kể từ khi ra mắt, song sau đó ông cũng thừa nhận rằng việc hòa vốn có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Dù gặp khó khăn, kế hoạch mở rộng sang thị trường Nhật Bản cho thấy quyết tâm của Nomura trong việc củng cố vị thế tại một thị trường đang phát triển nhanh và ngày càng thu hút các tổ chức tài chính toàn cầu.

Đối với các cơ quan quản lý, sự xuất hiện của những cái tên mới như Laser nhấn mạnh thách thức trong việc cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới và duy trì giám sát chặt chẽ.