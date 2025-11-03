Nevada đình chỉ hoạt động của Fortress Trust do mất khả năng thanh toán

Các nhà quản lý tại bang Nevada đã ra lệnh đóng cửa Fortress Trust với lý do mất khả năng thanh toán, khi công ty này đang nợ khách hàng 8 triệu USD tiền pháp định nhưng chỉ còn 200.000 USD tiền mặt – kịch bản tương tự vụ sụp đổ của Prime Trust từng khiến khách hàng mất tới 80 triệu USD.

Thêm một tổ chức lưu ký tài sản số tại Mỹ phải “gác kiếm”. Fortress Trust, công ty từng được kỳ vọng là “Prime Trust 2.0”, vừa bị cơ quan quản lý bang Nevada ra lệnh đóng cửa do mất khả năng thanh toán.

Theo hồ sơ, công ty đang nợ hơn 8 triệu USD tiền pháp định và 4 triệu USD tài sản tiền điện tử, trong khi chỉ còn chưa đến 200.000 USD tiền mặt – một bức tranh tài chính khá bi đát.

Nói cách khác, câu chuyện của Fortress dường như đang lặp lại kịch bản Prime Trust, nơi từng khiến 80 triệu USD tiền khách hàng “bốc hơi” chỉ trong vài tuần.

“Vỡ trận” vì hậu quả quá khứ

Theo lệnh cease-and-desist ký mới đây, cơ quan quản lý nêu rõ Fortress – nay đổi tên thành Elemental Financial Technologies Inc. – “rơi vào tình trạng mất thanh khoản nghiêm trọng” và không đủ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ với khách hàng.

Giám đốc điều hành hiện tại, Anthony Botticella, thừa nhận tình hình tài chính rơi tự do bắt nguồn từ giai đoạn trước khi ông tiếp quản (cuối năm 2023).

Ông nói thẳng: “Khi tôi vào vị trí CEO, công ty đã ở trong tình trạng khủng hoảng tài chính. Những vấn đề đó không phải mới phát sinh, mà là hậu quả kéo dài từ trước.”

Đáng nói là Fortress không thể cung cấp các báo cáo tài chính tháng 7–9/2024, điều vốn là yêu cầu cơ bản của cơ quan quản lý.

I can’t express enough how upsetting this Fortress Trust episode is to me. I really don’t want to talk about it at all, because it actually has nothing to do with BitGo. But because Fortress was not forthcoming about what actually did happen, we are now indirectly affected -… https://t.co/jXZYGBt93B — Mike Belshe (@mikebelshe) September 11, 2023

Từ vụ hack 15 triệu USD đến thương vụ “đứt gánh” với Ripple

Fortress vốn do Scott Purcell, cựu CEO Prime Trust sáng lập – và điều này khiến nhiều người trong ngành đặt câu hỏi về mô hình quản trị rủi ro của các công ty lưu ký tiền số tại Nevada.

A few weeks ago, we signed a letter of intent to acquire Fortress Trust – we’ve since made the decision not to move forward with an outright acquisition, though Ripple will remain an investor in @Fortress_io. — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 28, 2023

Năm 2023, Ripple từng có ý định mua lại Fortress, nhưng thương vụ tan vỡ sau khi Fortune tiết lộ công ty này bị hack gần 15 triệu USD, do sự cố với nhà cung cấp bên thứ ba ReTool.

Dù Ripple đã ứng trước 15 triệu USD để hỗ trợ hoàn tiền cho người dùng, CEO Brad Garlinghouse sau đó vẫn rút lui, dù khen “đội ngũ Fortress rất giỏi và sản phẩm có tính ứng dụng thực tế”.

Nevada đang “thắt chặt vòng kim cô” với các tổ chức lưu ký crypto

Vụ Fortress chỉ là một phần trong làn sóng siết quản lý mạnh tay của bang Nevada – nơi từng chứng kiến hàng loạt vụ sụp đổ của các tổ chức nắm giữ tài sản số.

Trước Fortress, Prime Trust đã bị tịch thu tài sản, còn các công ty như Robinhood cũng từng vướng lệnh cấm cung cấp hợp đồng đặt cược thể thao trong khu vực.

Ở tầm liên bang, Fed, FDIC và OCC gần đây đã ban hành hướng dẫn mới về rủi ro thanh khoản và hợp đồng thông minh, yêu cầu các đơn vị tài chính minh bạch hơn trong hoạt động quản lý tài sản số.

Dự kiến diễn biến trong thời gian tới

Từ góc độ thị trường, vụ Fortress cho thấy rủi ro hoạt động của các tổ chức lưu ký tài sản số vẫn còn rất lớn, nhất là khi khung pháp lý chưa hoàn thiện và cơ chế giám sát còn phân tán giữa các bang.

Trong bối cảnh này, niềm tin của người dùng vào các giải pháp “custody” tập trung tiếp tục bị thử thách. Và có lẽ, đó cũng là lúc các mô hình lưu ký phi tập trung – hoặc các giải pháp kết hợp giữa CeFi và DeFi – cần chứng minh vai trò của mình rõ ràng hơn bao giờ hết.