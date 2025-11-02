MEXC xin lỗi sau khi đóng băng nhầm 3 triệu USD của trader The White Whale

Sự việc bắt đầu từ tháng 7 khi MEXC đóng băng tài khoản của trader có biệt danh The White Whale với lý do vi phạm điều khoản dịch vụ: đặt hai lệnh trong cùng một giây, bị sàn hiểu là giao dịch tự động. S

Sàn thông báo tịch thu số tiền, nhưng The White Whale phủ nhận cáo buộc và công khai gây áp lực đòi hoàn trả.

MEXC thừa nhận sai lầm, xin lỗi sau can thiệp của ZachXBT

Sau nhiều tuần im lặng, tình hình leo thang khi nhà điều tra on-chain nổi tiếng ZachXBT lên tiếng bảo vệ trader và kêu gọi trách nhiệm từ sàn. Vào thứ Năm, Giám đốc Chiến lược MEXC Cecilia Hsueh đăng bài trên X thừa nhận lỗi.

Chúng tôi đã sai. Chúng tôi xin lỗi The White Whale, và tiền điện tử của anh ấy đã được mở khóa. Anh ấy có thể rút bất cứ lúc nào. Tôi đã sai trong giao tiếp với anh ấy. Tôi bị cảm xúc chi phối, và lẽ ra không nên như vậy.

Sau lời xin lỗi, Hsueh cho biết MEXC sẽ thiết lập kênh xử lý nhanh cho các tranh chấp tài khoản tương tự. The White Whale tiết lộ hàng trăm người dùng đã liên hệ kể về tài khoản bị đóng băng và tiền không rút được.

Sự việc cũng nhận chỉ trích gay gắt từ cộng đồng. Một trader ẩn danh tên Joji viết: Phải mất thời gian và một loạt chỉ trích mới khiến các anh hành động. Chắc chắn 100% tweet này sẽ không tồn tại nếu anh ấy chỉ có 100 follower.

Hsueh trả lời thẳng thắn: Bạn không sai. Cần nhiều thứ để đánh thức cả công ty. Chúng tôi đang nỗ lực để không lặp lại.

Hsueh giải thích vấn đề nội bộ xuất phát từ đau đầu tăng trưởng: sàn phát triển từ quy mô nhỏ thành top 10 theo khối lượng nhưng đội ngũ rủi ro, vận hành và PR chưa theo kịp. Cô khẳng định: Chúng tôi sẽ thay đổi điều đó… Ban lãnh đạo giờ đây thừa nhận MEXC cần cải thiện tính minh bạch.

Rút Bitcoin khỏi MEXC tăng 30 lần sau vụ việc

Dữ liệu CryptoQuant cho thấy lượng Bitcoin rút khỏi sàn MEXC tăng vọt từ khoảng 40 BTC mỗi ngày lên 1.237 BTC hàng ngày vào giữa tháng 7 – trùng thời điểm đóng băng tài khoản The White Whale. Lượng rút vẫn cao trong tuần này, với hơn 1.400 BTC được xử lý vào thứ Sáu.

Một số người dùng cho biết gặp vấn đề tương tự. Trader Elja chia sẻ: Tôi gặp tình huống giống hệt và cáo buộc sai. Được giải quyết sau 14 ngày, nhưng tôi không còn tin tưởng nữa. Những người khác tố MEXC bỏ qua yêu cầu rút tiền hơn một năm, làm nổi bật khoảng cách niềm tin giữa sàn và người dùng.