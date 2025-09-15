Kazakhstan thúc đẩy việc ứng dụng tiền điện tử, lần đầu tiên trong khu vực chấp nhận stablecoin để thanh toán phí hành chính

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA) đã hợp tác cùng Bybit để cho phép các doanh nghiệp tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana (AIFC) nộp phí cấp phép và giám sát bằng USDT/USDC, biến stablecoin thành quầy thu phí chính thức của cơ quan quản lý.

Động thái này đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ của Kazakhstan trong việc đưa tài sản số vào dòng chảy tài chính chính thống, với việc cho phép stablecoin neo theo đô la Mỹ được sử dụng trong thanh toán chi phí dịch vụ công, điều mà các quan chức mô tả là lần đầu tiên trong khu vực.

Sáng kiến được AFSA công bố trong khuôn khổ sự kiện Ngày Tài chính Astana 2025 (Astana Finance Days 2025), đồng thời giới thiệu khung pháp lý cho phép các doanh nghiệp tại AIFC cũng như các tổ chức nộp đơn xin đăng ký hoặc xin cấp phép có thể thanh toán phí bằng stablecoin.

Bybit trở thành sàn giao dịch đầu tiên tham gia chương trình thí điểm stablecoin được quản lý tại Kazakhstan

Tại sự kiện, Bybit Limited đã trở thành đơn vị đầu tiên ký kết vào Biên bản ghi nhớ đa phương (MMoU), với chữ ký của bà Evgeniya Bogdanova – Tổng giám đốc AFSA và ông Mazurka Zeng – Giám đốc vận hành Bybit.

Theo khuôn khổ mới, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (DASP) được AFSA cấp phép hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tiền tệ hoặc sàn giao dịch liên quan đến tài sản kỹ thuật số sẽ có thể tham gia với tư cách “nhà cung cấp” (Providers).

Các nhà cung cấp này đóng vai trò trung gian cho bên nộp phí, thực hiện giao dịch bằng stablecoin, sau đó chuyển đổi sang tiền pháp định và nộp về tài khoản ngân hàng được AFSA chỉ định. Để tham gia, các doanh nghiệp phải ký kết Biên bản ghi nhớ với AFSA và đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Danh sách các nhà cung cấp đủ điều kiện sẽ được công bố công khai trên website chính thức của cơ quan quản lý.

Bà Evgeniya Bogdanova, Tổng giám đốc của AFSA cho biết, dự án này đại diện cho “khuôn khổ pháp lý đầu tiên trong khu vực dành cho thanh toán bằng stablecoin” qua đó định vị AIFC trở thành một trung tâm tài chính kỹ thuật số và đổi mới sáng tạo.

Ông Mazurka Zeng, Giám đốc vận hành của Bybit nhận định động thái này là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hệ sinh thái thanh toán của Kazakhstan thông qua những giải pháp “tuân thủ, an toàn và liền mạch được xây dựng cho tài sản số”.

Vai trò của stablecoin trong nền kinh tế tiền điện tử đang ngày càng lớn. Tổng vốn hóa thị trường đã đạt mức cao nhất mọi thời đại với ngưỡng 251,7 tỷ USD vào giữa tháng 6/2025, trong đó các token neo theo tiền pháp định như Tether (USDT) và USD Coin (USDC) chiếm phần lớn nguồn cung lưu hành và khối lượng giao dịch.

Quyết định của Kazakhstan cũng nằm trong lộ trình để chính thức hóa lĩnh vực tài sản số tại quốc gia này. Trước đó, vào tháng 9/2024, Bybit và Binance đã nhận được giấy phép hoạt động đầy đủ từ AFSA với tư cách là các cơ sở giao dịch tài sản số (DATFs), đánh dấu một cột mốc quan trọng cho sự hiện diện của các sàn giao dịch toàn cầu tại thị trường Trung Á.

Binance cũng đã đạt được các chứng nhận ISO và nhận được sự phê duyệt từ đơn vị kiểm toán độc lập, trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (DASP) đầu tiên được AFSA chấp thuận cấp phép quản lý đầy đủ.

Với loạt phê duyệt này, các sàn giao dịch hiện có thể cung cấp dịch vụ giao dịch, đầu tư và lưu ký tài sản số tại Kazakhstan cũng như trên phạm vi rộng hơn ở khối Thịnh vượng chung các quốc gia độc lập (CIS).

Song song đó, quốc gia này cũng siết chặt kiểm soát đối với các hoạt động điều hành không có giấy phép. Trong hai năm qua, Cơ quan Giám sát Tài chính đã chặn gần 1.000 nền tảng phi pháp và đóng băng số tiền điện tử có liên quan đến các vụ đa cấp và lừa đảo với tổng trị giá hơn 75 triệu USD.

Đến tháng 01/2025, nhà chức trách đã đóng cửa nhiều sàn giao dịch chưa đăng ký, bị cáo buộc tạo điều kiện cho rửa tiền và tội phạm mạng.

Kazakhstan cũng đang đẩy mạnh chương trình tiền điện tử của ngân hàng trung ương (CBDC). Ngân hàng Quốc gia đã bắt đầu thử nghiệm đồng tenge kỹ thuật số từ năm 2021 và hoàn tất các giao dịch thanh toán bán lẻ đầu tiên vào năm 2023.

Giới quan chức xác nhận kế hoạch triển khai chính thức sẽ có vào cuối năm 2025, đưa đồng tiền này trở thành hình thức thanh toán thứ ba bên cạnh thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt. CBDC sẽ được tích hợp tính năng giao dịch ngoại tuyến, hướng tới hiện đại hóa hệ thống thanh toán trong nước.

Các nhà chức trách cho rằng việc áp dụng cơ chế giám sát chặt chẽ đã tạo nền tảng cho các đơn vị hợp pháp phát triển. Bằng cách kết hợp giữa quy định quản lý và đổi mới sáng tạo, Kazakhstan đang tìm cách xây dựng AIFC thành một trung tâm tài sản kỹ thuật số đang tin cậy trong khu vực.

Kazakhstan thúc đẩy đầu tư tiền điện tử, quỹ dự trữ quốc gia và thí điểm “CryptoCity”

Kazakhstan đang tiến sâu hơn vào lĩnh vực tài sản số, công bố loạt sáng kiến nhằm biến quốc gia này thành một nơi thử nghiệm khu vực cho việc tích hợp crypto.

Vào tháng 7, Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Timur Suleimenov xác nhận kế hoạch rót một phần dự trữ vàng, ngoại hối cùng tài sản của Quỹ Quốc gia vào các khoản đầu tư gắn liền với tiền điện tử.

Động thái này phản chiếu chiến lược của nhiều quỹ đầu tư quốc gia tại Mỹ, Na Uy và Trung Đông, vốn đã tiếp cận tiền điện tử ở mức hạn chế thông qua ETF tiền điện tử hoặc cổ phiếu liên quan.

Ông Suleimenov cho biết quy mô phân bổ vốn vào tiền điện tử của Kazakhstan vẫn đang được thảo luận, đồng thời cảnh báo rằng tính biến động của crypto là một rủi ro đáng lưu ý dù cơ hội sinh lời cao.

Cũng trong buổi họp báo, Suleimenov công bố kế hoạch thành lập quỹ dự trữ crypto của nhà nước. Quỹ này sẽ lưu giữ tài sản tịch thu từ các vụ án hình sự và có thể được bổ sung bằng nguồn thu từ hoạt động khai thác crypto do nhà nước hậu thuẫn.

Giới quan chức khẳng định quỹ sẽ được quản lý theo chuẩn mực quốc tế dành cho quỹ đầu tư quốc gia, chú trọng vào minh bạch và tính bền vững.

Song song với đó, Kazakhstan cũng phát tín hiệu thận trọng trong quản lý, đề xuất chế tài mới đối với các giao dịch crypto phi chính thức hay còn được gọi là các giao dịch trên thị trường xám. Dù vậy, các nhà chức trách vẫn nhấn mạnh những lợi ích kinh tế tiềm năng từ việc ứng dụng crypto.

Hồi tháng 5 vừa qua, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Phát triển Kỹ thuật số, Kanysh Tuleushin đã lập luận trong bài xã luận đăng trên báo nhà nước rằng hoạt động khai thác crypto có thể trở thành động lực hiện đại hóa hạ tầng năng lượng của Kazakhstan.

Ông dẫn chứng “dự án 70/30”, trong đó nhà đầu tư nước ngoài nâng cấp các nhà máy nhiệt điện, với 70% sản lượng cung cấp cho lưới điện quốc gia và 30% dành cho các công ty đào coin.

Ngoài ra, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã công bố sáng kiến “CryptoCity” – một khu thí điểm tại Alatau, nơi tiền mã hóa có thể được sử dụng trong các giao dịch thanh toán hằng ngày. Sáng kiến này được giới thiệu tại Diễn đàn Quốc tế Astana, sẽ hoạt động như một khu thử nghiệm được quản lý, nhằm đánh giá mức độ chấp nhận crypto ở cấp độ người tiêu dùng.

Nhìn tổng thể, loạt động thái trên cho thấy nỗ lực của Kazakhstan trong việc dung hòa giữa kiểm soát quản lý và tham vọng trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số của khu vực Trung Á.