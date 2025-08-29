Nhật Bản chuẩn bị phê duyệt đồng Stablecoin đầu tiên gắn với đồng Yên Nhật vào mùa thu này

Tác giả Trần Đại Phát Tác giả Trần Đại Phát Giới thiệu về tác giả Ông là một nhà sáng tạo, biên tập nội dung trong lĩnh vực tiền điện tử, đầu tư, ngoại hối và công nghệ blockchain với hơn 10 năm kinh nghiệm. Bài viết theo tác giả Chia sẻ Được sao chép Lần cập nhật cuối: Tháng 8 29, 2025

Stablecoin mang tên JPYC sẽ được cung cấp cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức, cho phép chuyển tiền, thanh toán quốc tế cũng như tiếp cận các dịch vụ tài chính phi tập trung.

Theo Nikkei đưa tin mới đây, Nhật Bản đang chuẩn bị bật đèn xanh cho đồng stablecoin đầu tiên được định danh bằng yên trong mùa thu này, đánh dấu một bước tiến lớn trong cách tiếp cận của quốc gia đối với tài sản số và các khoản thanh toán xuyên biên giới.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản dự kiến sẽ phê duyệt việc phát hành stablecoin này sớm nhất vào tháng 10, với mục tiêu sử dụng từ kiều hối quốc tế cho đến thanh toán doanh nghiệp.

Công ty công nghệ tài chính JPYC có trụ sở tại Tokyo sẽ tiên phong triển khai dự án này. Doanh nghiệp dự kiến đăng ký hoạt động như một đơn vị chuyển tiền trong tháng tới, mở đường cho việc phát hành ra thị trường ngay sau đó.

🇯🇵 Japan to greenlight first yen-based stablecoin.



The Financial Services Agency will approve the issuance of Japan's first yen-denominated stablecoin as early as autumn, with the aim of using it for international remittances and more. — World of Statistics (@stats_feed) August 18, 2025

Đồng stablecoin lần này, hay còn gọi là JPYC, sẽ duy trì tỷ giá cố định gắn với đồng yên thông qua nguồn dự trữ gồm các tài sản có tính thanh khoản cao, bao gồm tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ.

Quỹ đầu tư tổ chức nhắm đến JPYC cho giao dịch chênh lệch lãi suất

Các cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức sẽ có thể mua JPYC ngay sau khi quá trình đăng ký hoàn tất. Người mua sẽ tiến hành thanh toán sau đó số tiền này sau đó được quy đổi thành token điện tử và chuyển vào ví kỹ thuật số.

Các mục đích sử dụng tiềm năng bao gồm: gửi tiền cho du học sinh, hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp và tạo điều kiện tham gia vào tài chính phi tập trung.

Mục tiêu của công ty khá tham vọng: trong vòng ba năm tới, họ dự định phát hành lượng JPYC trị giá 1 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 6,8 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại là 147,37 yên bằng 1 đô la Mỹ).

Sự quan tâm đã bắt đầu xuất hiện từ các quỹ đầu cơ hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử và các văn phòng gia đình quản lý tài sản cho giới siêu giàu.

Quy định rõ ràng về quản lý Stablecoin đưa Nhật Bản trở thành quốc gia tiên phong trong ngành

Các nhà đầu tư kỳ vọng đồng token này sẽ hỗ trợ những chiến lược như tận dụng chênh lệch lãi suất (carry trade) giữa các đồng tiền. Thời điểm phát hành trùng với lúc stablecoin đang thu hút sự chú ý toàn cầu, với tổng giá trị vốn hóa thị trường vừa vượt mốc 250 tỷ USD, chủ yếu là các stablecoin neo theo đô la Mỹ.

Nhật Bản đã sửa đổi khung pháp lý vào tháng 6/2023 để làm rõ quy định đối với stablecoin. Theo luật mới, những token này được định nghĩa là “tài sản định danh bằng tiền tệ” và chỉ có thể do ngân hàng, công ty ủy thác hoặc doanh nghiệp chuyển tiền đã đăng ký phát hành.

Quy định này giúp phân biệt stablecoin với các loại tiền điện tử khác và nhằm mang lại sự bảo vệ tốt hơn cho nhà đầu tư.

Việc ra mắt JPYC cho thấy sự rõ ràng trong quy định đã đưa Nhật Bản trở thành quốc gia tiên phong trong việc giám sát tài sản số.

Các chuyên gia phân tích nhận định nền tảng pháp lý này tạo ra môi trường ổn định hơn, giúp các công ty tự tin thử nghiệm những hệ thống thanh toán và giao dịch dựa trên blockchain.

Kiều hối và DeFi thúc đẩy sự phổ biến của Stablecoin

Stablecoin hiện đang trở thành chiếc cầu nối quan trọng giữa tài chính truyền thống và nền kinh tế tài sản kỹ thuật số. Chẳng hạn, các token như USDT của Tether và USDC của Circle đang chiếm ưu thế trong các cặp giao dịch trên sàn tiền điện tử.

Ngoài ra, chúng cũng được sử dụng rộng rãi cho kiều hối và tài chính phi tập trung (DeFi) toàn cầu. Citigroup dự báo thị trường stablecoin có thể mở rộng lên tới 3,7 nghìn tỷ USD vào năm 2030, gấp mười lần quy mô hiện tại. Triển vọng này cho thấy các sản phẩm stablecoin neo giá vào đồng yên có thể tìm được chỗ đứng, khi nhà đầu tư châu Á đang tìm kiếm sự thay thế cho các token neo giá bằng đô la Mỹ.

Sáng kiến của Nhật Bản xuất hiện trong bối cảnh các chính phủ trên toàn cầu tăng cường giám sát stablecoin.

Các nhà hoạch định chính sách vẫn lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn đối với ổn định tài chính nhưng cách tiếp cận có hệ thống đang được triển khai tại Tokyo có thể giúp giảm bớt quan ngại đó đồng thời mở ra cánh cửa cho sự đổi mới.

Nếu JPYC thu hút được sự quan tâm và được đón nhận rộng rãi, nó có thể trở thành tiền lệ cho các stablecoin phi đô la khác. Điều này có thể khuyến khích việc áp dụng stablecoin rộng rãi hơn trên khắp châu Á.

Với Nhật Bản, đây không chỉ là một cột mốc trong nước, mà còn là cơ hội để quốc gia này củng cố tầm ảnh hưởng trong bức tranh tiền tệ số đang thay đổi nhanh chóng.