Nhật Bản tiên phong ra mắt stablecoin đầu tiên neo theo đồng yên

Tác giả Thạch Tuấn Tác giả Thạch Tuấn Giới thiệu về tác giả Tuấn là chuyên gia nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, đầu tư, forex và blockchain. Anh từng cộng tác với nhiều công ty truyền... Bài viết theo tác giả Chia sẻ Được sao chép Lần cập nhật cuối: Tháng 11 3, 2025

Nhật Bản chuẩn bị chính thức phát hành stablecoin đầu tiên trên thế giới neo theo đồng yên, dự kiến sẽ tạo ra nhiều thay đổi lớn. Dù quy mô ban đầu vẫn còn khiêm tốn, nhưng bước đi này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Nhật vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tiền mặt và thẻ tín dụng.

Mục tiêu của dự án là đưa công nghệ blockchain tiến gần hơn tới đời sống tài chính hằng ngày, đồng thời thử nghiệm nhu cầu thực tế đối với một dạng “yên kỹ thuật số” – phiên bản hiện đại của đồng nội tệ lâu đời.

Công ty khởi nghiệp JPYC tại Tokyo sẽ là đơn vị phát hành đồng stablecoin này. JPYC cho biết token của họ được bảo chứng hoàn toàn bằng tiền gửi ngân hàng trong nước và trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGBs). Trong giai đoạn đầu, công ty sẽ miễn toàn bộ phí giao dịch, với nguồn thu chính đến từ lợi suất trái phiếu chính phủ đang nắm giữ.

Động thái này diễn ra giữa lúc giới hoạch định chính sách toàn cầu đang đánh giá lại vai trò của tiền kỹ thuật số trong hệ thống tài chính truyền thống. Ở Mỹ, chính quyền Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với stablecoin, trong khi Trung Quốc cũng đang cân nhắc phê duyệt stablecoin neo theo nhân dân tệ.

Tất cả đang báo hiệu một làn sóng mở rộng toàn cầu mới của tiền kỹ thuật số.

Stablecoin đô la vẫn thống trị, nhưng Nhật Bản có thể tạo bước ngoặt cho thanh khoản khu vực

Hiện nay, các stablecoin neo theo đô la Mỹ chiếm tới hơn 99% tổng nguồn cung lưu hành, theo dữ liệu từ các ngân hàng trung ương. Việc xuất hiện một lựa chọn neo theo đồng yên được kỳ vọng sẽ đa dạng hóa thanh khoản tại châu Á, giúp doanh nghiệp thanh toán nhanh hơn và tiết kiệm hơn so với các hệ thống tài chính truyền thống.

Nhật Bản đã chuẩn bị cho bước tiến này từ lâu. Từ năm 2023, chính phủ nước này đã ban hành khung pháp lý cho phép phát hành stablecoin dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý.

Ba ngân hàng lớn nhất – Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui và Mizuho – cũng đang nghiên cứu stablecoin neo theo yên và đô la, mở đường để tài sản kỹ thuật số thâm nhập sâu hơn vào đời sống người dân vốn quen dùng tiền mặt.

🇯🇵 Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, and Mizuho launch yen stablecoins to challenge USDT and USDC with 1T yen ($6.64B) over 3 years planned.#Japan #Stablecoinhttps://t.co/PBXiMRTNY8 — Cryptonews.com (@cryptonews) October 17, 2025

Giao dịch phi tiền mặt đạt 42,8% – nền tảng cho stablecoin bùng nổ

Thói quen thanh toán tại Nhật đang thay đổi nhanh chóng. Theo số liệu của chính phủ, tỷ lệ giao dịch phi tiền mặt đã tăng từ 13,2% năm 2010 lên 42,8% vào năm 2024 – mức tăng ổn định qua từng năm, tạo nền tảng vững chắc cho stablecoin neo theo đồng yên.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cũng đang xem xét mở rộng phạm vi đầu tư hợp pháp, bao gồm việc cho phép các ngân hàng nắm giữ tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, đồng thời xem xét điều chỉnh quy định quản lý rủi ro tiền điện tử tương đương với cổ phiếu hoặc trái phiếu chính phủ.

Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn giữ thái độ thận trọng. Giới hoạch định chính sách cảnh báo rằng những stablecoin thiết kế kém có thể đe dọa sự ổn định của hệ thống ngân hàng, khiến dòng tiền rời khỏi khu vực tài chính truyền thống. Do đó, các yếu tố như tài sản bảo chứng, quyền quy đổi và cơ chế tách biệt dự trữ sẽ được giám sát chặt chẽ.

Đồng yên kỹ thuật số – Bước đi để giảm phụ thuộc vào đô la và tối ưu hóa thanh toán nội địa

Mô hình của JPYC được xem như một phép thử cân bằng giữa đổi mới và ổn định. Bằng việc dựa vào hệ thống ngân hàng nội địa, bảo chứng bằng trái phiếu chính phủ và miễn phí chuyển tiền trong giai đoạn đầu, JPYC kỳ vọng sẽ tạo dựng niềm tin và kích thích nhu cầu thực tế từ người dùng.

Trong khi đó, các quốc gia lân cận cũng đang tăng tốc. Hàn Quốc đã tuyên bố cho phép phát hành stablecoin neo theo đồng won, còn Hồng Kông mở rộng danh mục sản phẩm tiền điện tử được cấp phép. Những động thái này đang tạo áp lực để Nhật Bản thiết lập vị thế vững chắc hơn cho đồng yên trên blockchain.

Nếu được đón nhận rộng rãi, stablecoin neo theo đồng yên có thể giúp doanh nghiệp và nền tảng tài chính Nhật Bản giao dịch bằng nội tệ, giảm phụ thuộc vào stablecoin đô la, đồng thời nâng cao hiệu quả luân chuyển vốn trong nước.

Ở thời điểm hiện tại, Nhật Bản đang bước đi thận trọng nhưng đầy quyết tâm – với một thử nghiệm thực tế, một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, và một thông điệp mạnh mẽ: “Tiền kỹ thuật số không còn là khái niệm xa vời – nó đang dần trở thành một phần của hệ thống tài chính quốc gia.”