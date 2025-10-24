Chiến lược mã nguồn mở ví tiền điện tử của Tether – Bước tiến hướng tới thống trị hệ sinh thái đa chuỗi?

Tác giả Thạch Tuấn

Tether – nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới – vừa công bố Wallet Development Kit (WDK), bộ công cụ phát triển ví mã nguồn mở dành cho iOS và Android, được thiết kế để giúp việc tạo ra ví tự quản (self-custodial) trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Today Tether introduces WDK, the Wallet Development Kit, one of the core pillars of our Stable Company strategy.



At Tether, we imagine a world where humans, autonomous machines, and AI Agents have the freedom to control their own finances and transact without boundaries.

— Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) October 17, 2025

Theo Tether, WDK là một bộ khung mô-đun giúp xây dựng ví đa chuỗi, bảo mật cao, hoạt động mượt mà trên nhiều nền tảng – từ thiết bị di động, máy tính để bàn cho đến các hệ thống IoT.

Đây là bước đi nằm trong chiến lược dài hạn của Tether nhằm mở rộng hạ tầng tài chính phi tập trung (DeFi) và thúc đẩy sự phổ biến của “đồng tiền lập trình được” (programmable money).

Tether tin rằng, với WDK, ví kỹ thuật số trong tương lai có thể phổ biến như email hay ứng dụng nhắn tin.

Trao quyền cho nhà phát triển – và cả máy móc

Điểm đáng chú ý là WDK mở hoàn toàn, không bản quyền, không giới hạn sở hữu, cho phép bất kỳ ai – từ lập trình viên độc lập đến cơ quan nhà nước – xây dựng ví tiền điện tử phục vụ mọi nhu cầu: thanh toán, DeFi, trò chơi, tiết kiệm hay thị trường dự đoán.

CEO Paolo Ardoino chia sẻ:“Ví tự quản là nền tảng của một hệ thống tiền tệ tự do và bền vững. Chúng tôi hình dung một thế giới nơi con người, máy móc và cả AI đều có thể kiểm soát tài chính của chính mình.”

Khác với nhiều bộ công cụ thương mại thường thu phí hoặc giới hạn chuỗi hỗ trợ, WDK của Tether hoàn toàn miễn phí và trung lập với blockchain.

Nó tương thích với Bitcoin, Lightning Network, Ethereum, Polygon, Solana, TON và hàng loạt chuỗi EVM cũng như non-EVM khác.

Kết nối thế giới đa chuỗi

WDK còn được tích hợp công nghệ mở rộng mạng lưới USDT₀, cho phép liên kết thanh khoản và giao dịch xuyên chuỗi một cách trơn tru.

Nhờ đó, nhà phát triển có thể nhanh chóng thêm các tính năng DeFi cơ bản như cho vay, hoán đổi, staking, đồng thời mang đến trải nghiệm thân thiện giúp người dùng không phải bận tâm về phí gas hay cầu nối.

Bộ công cụ này còn hỗ trợ widget, giao diện mẫu và trình quản lý khóa bảo mật, giúp rút ngắn thời gian xây dựng ví.

Với thiết kế dạng mô-đun, WDK có thể tùy chỉnh cho nhiều đối tượng – từ người dùng cá nhân, doanh nghiệp cho tới hệ thống tự động.

Mở đường cho kỷ nguyên tài chính tự động

Tether xem WDK như mảnh ghép nền tảng cho tương lai tài chính số, nơi máy móc và AI có thể tự quản lý tài sản kỹ thuật số.

“Từ điện thoại thông minh đến tủ lạnh thông minh, từ bot giao dịch đến tàu vũ trụ,” Tether mô tả, “WDK sẽ mở ra kỷ nguyên chủ quyền tài chính ở mọi môi trường.”

Hiện một số dự án như Rumble Wallet và ví tự quản nội bộ của Tether đã được phát triển dựa trên WDK – minh chứng cho tính linh hoạt và tiềm năng mở rộng của bộ công cụ.

Cam kết mạnh mẽ với quyền riêng tư và tự do tài chính

Trước đó, vào tháng 5, Tether đã đầu tư chiến lược vào Zengo Wallet – ví tự quản không cần seed phrase, giúp loại bỏ rủi ro mất khóa cá nhân.

Khoản đầu tư này nằm trong mục tiêu mở rộng tài chính toàn cầu, mang đến cơ hội tiếp cận stablecoin an toàn và thân thiện hơn.

Song song, Tether vẫn đang mở rộng ứng dụng stablecoin trong thanh toán bán lẻ, khẳng định vị thế của mình như một trong những trụ cột của ngành công nghệ thanh toán phi tập trung.