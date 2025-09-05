CZ cảnh báo: Hồng Kông phải đa dạng hóa tiền điện tử mới có thể cạnh tranh với Mỹ và UAE

Zhao cho rằng việc giới hạn nhà đầu tư cá nhân tại Hồng Kông chỉ được giao dịch bốn loại token là “không đủ,” đồng thời đề xuất thành phố nên tham khảo mô hình của Nhật Bản, nơi các sàn giao dịch có quyền tự chủ lớn hơn trong việc quyết định những loại tiền điện tử nào được niêm yết.

Nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao, cho rằng Hồng Kông nên mở rộng danh mục tiền điện tử được phép giao dịch trên các sàn được cấp phép nếu muốn cạnh tranh với những trung tâm toàn cầu như Mỹ và UAE.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ South China Morning Post gần đây, Zhao – thường được biết đến với biệt danh CZ – nhận định Hồng Kông đang thể hiện “một thái độ rất rõ ràng trong việc đón nhận Web3” và đánh giá cao khả năng hành động nhanh chóng của chính quyền thành phố.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ và UAE không hề làm điều gì “thần kỳ” nằm ngoài tầm với của Hồng Kông.

Hiện tại, nhà đầu tư cá nhân ở Hồng Kông chỉ có thể mua bán bốn loại tiền điện tử trên các sàn được cấp phép, gồm: Bitcoin, Ether, Avalanche và Chainlink.

SFC siết chặt khuôn khổ đối với thị trường tiền điện tử bán lẻ tại Hồng Kông

Thị trường tiền điện tử bán lẻ tại Hồng Kông hiện vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC). Các quy định này được áp dụng từ tháng 8/2023, khi cơ quan quản lý chính thức hợp pháp hóa giao dịch bán lẻ. Theo đó, chỉ những token đáp ứng điều kiện nằm trong ít nhất hai chỉ số đầu tư lớn mới được phép niêm yết, trong đó bắt buộc phải có một chỉ số do nhà cung cấp độc lập thuộc lĩnh vực tài chính truyền thống phát hành.

Zhao nhận định danh mục bốn token như vậy là “không đủ” và dẫn ví dụ từ Nhật Bản, nơi các sàn giao dịch có quyền tự chủ lớn hơn trong việc quyết định tài sản nào được niêm yết.

Hiện tại, Hồng Kông đã cấp phép cho 11 sàn giao dịch tài sản ảo, song Binance vẫn chưa nộp đơn xin chấp thuận. Zhao đã từ chức Giám đốc điều hành Binance vào cuối năm 2023 như một phần trong thỏa thuận với chính phủ Mỹ, nhưng ông vẫn tiếp tục duy trì đối thoại với các cơ quan quản lý trên toàn cầu.

Theo Zhao, cách tiếp cận của Hồng Kông còn “thận trọng” bởi chính quyền muốn hạn chế tối đa khả năng xảy ra sai lầm.

Hồng Kông sẽ ban hành bộ quy định chi tiết về tài sản số vào cuối năm nay

Dù đã rời cương vị điều hành, Zhao cho biết ông coi mình như một “huấn luyện viên hậu trường” – người đưa ra lời khuyên cho các doanh nhân và đồng hành cùng sự phát triển của hệ sinh thái BNB Chain. Hiện blockchain này đang vận hành hơn 4.000 dự án, song Zhao nhấn mạnh ông hầu như không nắm giữ cổ phần trong đa số các dự án đó.

Tuy nhiên, Zhao vẫn là nhà đầu tư lớn nhất của token BNB, kiểm soát gần hai phần ba tổng lượng lưu hành.

Trong khi đó, Hồng Kông dự kiến sẽ ban hành một khung chính sách chi tiết hơn về tài sản số vào cuối năm nay. Văn bản này được xây dựng trên nền tảng chính sách tài sản ảo đầu tiên công bố hồi tháng 10/2022, tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu chung nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này.

Nỗ lực khẳng định vị thế trung tâm của Hồng Kông diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý toàn cầu đang áp dụng những cách tiếp cận rất khác nhau.