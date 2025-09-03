Biến động toàn cầu sắp tới – Stablecoin neo theo nhân dân tệ có thể tái định hình thanh toán xuyên biên giới

Những điểm chính: Reuters mới đây đưa tin, Quốc vụ viện Trung Quốc sẽ xem xét kế hoạch cho phép phát hành stablecoin được hỗ trợ bằng đồng nhân dân tệ.

Lộ trình sẽ bao gồm mục tiêu sử dụng toàn cầu, trách nhiệm quản lý và hướng dẫn kiểm soát rủi ro.

Sắc lệnh về stablecoin mới tại Hồng Kông cùng trung tâm nhân dân tệ kỹ thuật số ở Thượng Hải được xem là các khu vực thí điểm cho việc triển khai.

Trung Quốc đang cân nhắc việc giới thiệu stablecoin neo theo Nhân dân tệ nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng tiền này, đánh dấu sự thay đổi so với lập trường trước đây về tài sản kỹ thuật số, theo Reuters đưa tin.

Theo các nguồn tin thân cận, Quốc vụ viện, cơ quan Chính phủ Trung ương của Trung Quốc sẽ xem xét và có thể phê duyệt kế hoạch ngay cuối tháng này.

Quốc vụ viện Trung Quốc bàn thảo về tiền kỹ thuật số

Lộ trình đang được thảo luận bao gồm các mục tiêu mở rộng việc sử dụng nhân dân tệ trên thị trường toàn cầu, đồng thời phân công vai trò giám sát cho các cơ quan quản lý như Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Bộ khung pháp lý này cũng dự kiến tích hợp các hướng dẫn quản lý rủi ro, đi kèm biện pháp cân bằng giữa hỗ trợ chính sách và ổn định tài chính.

Các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc dự kiến sẽ triệu tập một phiên họp vào cuối tháng 8 chuyên đề về quốc tế hóa nhân dân tệ và stablecoin. Theo một nguồn tin, cuộc họp này có thể đưa ra định hướng về cách thức phát triển và ứng dụng các công cụ kỹ thuật số này trong hoạt động thương mại.

Nếu chính sách này được thông qua, nó sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Trung Quốc. Năm 2021, quốc gia này đã cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử do lo ngại về dòng vốn chảy ra ngoài và rủi ro đối với hệ thống tài chính.

Tuy nhiên, stablecoin – vốn thường được neo giá theo các đồng tiền chính phủ như đô la Mỹ, nay đang được Trung Quốc xem xét lại như một công cụ để thúc đẩy việc lưu hành nhân dân tệ trên toàn cầu, trong bối cảnh thị trường stablecoin do đồng đô la chi phối gần như tuyệt đối.

Phá vỡ sự thống trị của stablecoin USD

Theo dữ liệu từ SWIFT, tỷ trọng nhân dân tệ trong thanh toán toàn cầu đã giảm xuống chỉ còn 2,88% vào tháng 6, mức thấp nhất trong vòng hai năm qua. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ chiếm tới 47,19%. Trên thị trường stablecoin, các đồng tiền neo theo USD hiện chiếm hơn 99% tổng nguồn cung toàn cầu, theo báo cáo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS).

Trong lộ trình sắp tới, Hồng Kông và Thượng Hải sẽ đóng vai trò mũi nhọn trong việc thực hiện kế hoạch phát hành stablecoin được hỗ trợ bằng đồng nhân dân tệ. Hồng Kông đã chính thức áp dụng khung quản lý stablecoin neo theo tiền pháp định từ ngày 1/8, trong khi Thượng Hải đang xây dựng trung tâm quốc tế chuyên về vận hành giao dịch nhân dân tệ kỹ thuật số.

Trung Quốc dự kiến sẽ đưa vấn đề stablecoin neo nhân dân tệ vào chương trình nghị sự tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Thiên Tân, diễn ra từ 31/8 đến 1/9. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump cũng đang thúc đẩy khung pháp lý riêng cho stablecoin, cho thấy tầm quan trọng trong cạnh tranh về tiền tệ kỹ thuật số trong nền tài chính toàn cầu.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Stablecoin neo theo nhân dân tệ có thể ảnh hưởng thế nào đến các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc?

Các nhà xuất khẩu giao dịch với khách hàng quốc tế có thể dùng stablecoin nhân dân tệ để thanh toán trực tiếp, từ đó giảm sự phụ thuộc vào các khoản chi trả bằng đồng đô la Mỹ.

Stablecoin nhân dân tệ có thể tồn tại song song với đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) không?

Có. e-CNY là đồng tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành, chủ yếu phục vụ thanh toán bán lẻ trong nước. Trong khi đó, stablecoin nhân dân tệ có thể hướng tới thương mại và tài chính quốc tế.

Những ngành nào ngoài lĩnh vực tiền điện có thể chịu tác động?

Các lĩnh vực như thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics, và tài chính chuỗi cung ứng có thể được hưởng lợi nhờ tốc độ thanh toán bằng nhân dân tệ nhanh hơn, giúp giảm chi phí giao dịch và rủi ro chuyển đổi ngoại tệ.