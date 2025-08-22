Đạo luật GENIUS gây chấn động? Các hiệp hội ngân hàng Mỹ yêu cầu đóng lỗ hổng lãi suất stablecoin trước khi dòng tiền chảy ra

Hoạt động vận động hành lang của các hiệp hội ngân hàng diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh luận ngày càng gay gắt về việc chính sách stablecoin của Mỹ, đạo luật GENIUS sẽ định hình ra sao đối với hạ tầng thanh toán toàn cầu và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.



Những điểm chính cần lưu ý: Các hiệp hội ngân hàng tại Mỹ muốn Quốc hội bịt lỗ hổng chi trả lãi suất trong dự luật GENIUS Act dành cho các công ty liên kết với stablecoin.

Cuộc tranh luận có thể mở rộng thành chủ đề lớn hơn về vai trò của stablecoin Mỹ trong hệ thống thanh toán quốc tế.

Biến động chính trị trong tương lai sẽ quyết định liệu các hạn chế hiện nay sẽ được siết chặt, nới lỏng hay điều chỉnh theo chuẩn mực quản lý toàn cầu.

Các hiệp hội ngân hàng thương mại lớn tại Mỹ kêu gọi Quốc hội ngăn chặn các nhà phát hành stablecoin và công ty liên kết trả lãi cho người nắm giữ token, vì điều này có thể khiến dòng tiền gửi chảy khỏi ngân hàng, từ đó làm giảm khả năng cho vay đối với hộ gia đình và doanh nghiệp.

Trong tuyên bố chung mới đây, các tổ chức gồm Hiệp hội Ngân hàng Mỹ, Viện Chính sách Ngân hàng, Hiệp hội Ngân hàng Tiêu dùng, Diễn đàn Dịch vụ Tài chính và Hiệp hội Ngân hàng Cộng đồng Độc lập Mỹ (ICBA) cho biết, các quy định hiện tại trong GENIUS Act đang để lại một khoảng trống pháp lý, cho phép sàn giao dịch và các công ty liên quan cung cấp lợi nhuận từ stablecoin thanh toán, mặc dù luật đã cấm các đơn vị phát hành thực hiện điều này.

Đạo luật GENIUS – Siết chặt quản lý tiền điện tử

Các hiệp hội ngân hàng lập luận rằng nếu không có lệnh cấm rõ ràng đối với các đối tác phân phối, mục đích ban đầu của luật sẽ bị phá vỡ. Viện dẫn ước tính từ Bộ Tài chính Mỹ, các hiệp hội này cho rằng stablecoin có khả năng trả lãi suất có thể dẫn đến dòng tiền gửi chảy ra tới 6,6 nghìn tỷ USD, làm gia tăng áp lực cho ngân hàng và quỹ thị trường tiền tệ.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng tiền gửi ngân hàng vẫn là nguồn vốn cốt lõi để cho vay. Trong khi Quỹ thị trường tiền tệ được quản lý dưới luật chứng khoán, cho phép cung cấp lợi suất còn stablecoin thanh toán thì không được thiết kế để cấp vốn cho vay và cũng không chịu sự giám sát chặt chẽ tương tự.

“Việc khuyến khích dịch chuyển đổi từ tiền gửi ngân hàng và quỹ thị trường tiền tệ sang stablecoin sẽ làm tăng chi phí cho vay và giảm nguồn vốn vay cho doanh nghiệp cũng như hộ gia đình” tuyên bố cảnh báo.

Theo GENIUS Act, các nhà phát hành stablecoin thanh toán bị cấm cung cấp lãi suất, lợi nhuận hay bất kỳ phần thưởng tài chính nào. Tuy nhiên, hiện ngôn ngữ luật vẫn để ngỏ, cho phép sàn giao dịch và công ty liên quan với vai trò kênh phân phối vẫn có thể đưa ra ưu đãi, tạo lối đi gián tiếp để trả lãi, né tránh rào cản pháp lý.

Stablecoin, Chính quyền Trump và Sự thay đổi chính trị

Các hiệp hội ngân hàng cảnh báo rằng thỏa thuận tiếp thị chung giữa nhà phát hành và sàn giao dịch có thể làm tăng tốc dòng tiền gửi rút ra trong giai đoạn căng thẳng tài chính, làm giảm nguồn tín dụng và nâng chi phí vay đối với người dân và doanh nghiệp nhỏ.

Trong thư gửi Quốc hội, họ kêu gọi mở rộng lệnh cấm trả lãi sang tất cả các thực thể tham gia giao dịch stablecoin, bao gồm nền tảng liên kết và trung gian, nhằm bảo vệ sự ổn định của nguồn vốn truyền thống.

Về phía chính trị, cuộc tranh luận quanh GENIUS Act có thể giao thoa với những thay đổi chính trị, đặc biệt nếu chính quyền Trump quay lại và điều chỉnh ưu tiên của liên bang về giám sát tài sản số.

Một khi chính sách được “tái cân chỉnh” trong tương lai, nó có thể quyết định mức độ mạnh tay của các cơ quan quản lý trong việc siết chặt hay nới lỏng các hạn chế đối với stablecoin, bao gồm cả những quy định liên quan đến lãi suất.

Giới trong ngành cũng đang dõi theo liệu những diễn biến quốc tế có tác động đến lập trường của Mỹ hay không. Nếu các thị trường lớn khác chấp nhận stablecoin sinh lợi trong khuôn khổ quản lý rõ ràng, áp lực sẽ dồn lên Quốc hội và cơ quan giám sát Mỹ: họ buộc phải cân bằng giữa nỗi lo về ổn định tín dụng trong nước và sức cạnh tranh của stablecoin do Mỹ phát hành trên thị trường xuyên biên giới.

Câu hỏi thường gặp (FAQs) về Stablecoin

Việc đóng “lỗ hổng lãi suất” của stablecoin có thể ảnh hưởng thế nào đến thanh toán toàn cầu?

Các quy định chặt chẽ hơn có thể làm giảm sức hút của stablecoin phát hành tại Mỹ, nhất là ở những thị trường mà stablecoin sinh lợi đã được cho phép và quản lý minh bạch.

Stablecoin thanh toán đóng vai trò gì trong thương mại xuyên biên giới?

Chúng giúp giao dịch được thanh toán gần như tức thì bằng nhiều loại tiền tệ, tạo ra một lựa chọn thay thế cho hệ thống ngân hàng đại lý truyền thống trong thương mại quốc tế.

Những ngành nào khác có thể chịu tác động từ thay đổi quy định về stablecoin?

Các nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ kiều hối và cả nền tài chính phi tập trung (DeFi) đều có thể bị ảnh hưởng, tùy thuộc vào cách luật mới định hình các token thanh toán. Nói cách khác, mỗi động thái điều chỉnh không chỉ chạm đến thị trường crypto, mà còn lan tỏa sang nhiều mảng kinh tế số toàn cầu.