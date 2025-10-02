Hai anh em Winklevoss đạt thỏa thuận với SEC liên quan chương trình Gemini Earn

Tác giả Thạch Tuấn Lần cập nhật cuối: Tháng 10 2, 2025

Gemini Earn đã gửi tài sản của khách hàng cho Genesis để nhận lãi suất đồng thời thu phí, và Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) cho rằng đây là một hình thức chào bán chứng khoán chưa đăng ký, thiếu các thông tin quan trọng.

Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã đạt thỏa thuận với Gemini, sàn tiền điện tử do cặp tỷ phú song sinh Tyler và Cameron Winklevoss sáng lập, liên quan đến chương trình cho vay Gemini Earn đang gặp rắc rối.

Trong một bức thư nộp lên tòa án liên bang Manhattan, các luật sư của SEC và Gemini cho biết họ đã đồng ý về nguyên tắc để “giải quyết hoàn toàn” vụ kiện, chờ được ủy ban phê duyệt.

Họ đã đề nghị Thẩm phán Edgardo Ramos tạm hoãn tất cả các thời hạn và cho phép nới thêm đến ngày 15/12 để nộp các giấy tờ cuối cùng.

Nhà đầu tư bị khóa quỹ khi Genesis đóng cửa

Thỏa thuận chấm dứt gần hai năm tranh chấp pháp lý, trong đó SEC lần đầu kiện Gemini và Genesis Global Capital vào tháng 1/2023, cáo buộc hai công ty cung cấp chứng khoán chưa đăng ký thông qua chương trình Gemini Earn, cho phép khách hàng cho vay tài sản tiền điện tử để nhận lãi suất.

According to Reuters, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has reached a preliminary settlement with Gemini Trust, the cryptocurrency platform founded by billionaire twins Tyler and Cameron Winklevoss, to fully resolve the agency’s lawsuit over the Gemini Earn… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 15, 2025

Ở thời điểm đỉnh cao, chương trình Earn đã thu hút khoảng 900 triệu USD từ 340.000 khách hàng.

Genesis đã đóng băng việc rút tiền vào tháng 11/2022, chỉ vài ngày sau khi sự sụp đổ của sàn FTX do Sam Bankman-Fried gây ra chấn động ngành. Hai tháng sau, Genesis nộp đơn phá sản, khiến các nhà đầu tư Earn không thể truy cập vào khoản vốn của mình.

Mô hình chương trình Earn liên quan đến việc gửi tài sản khách hàng cho Genesis, công ty này trả lãi, trong khi Gemini thu phí lên tới 4,29%. SEC cáo buộc đây là việc phát hành chứng khoán chưa đăng ký, cho rằng các nhà đầu tư không được cung cấp các thông tin quan trọng theo luật liên bang.

Genesis đã đạt thỏa thuận với SEC hồi đầu năm, đồng ý nộp phạt 21 triệu USD mà không thừa nhận hành vi sai phạm. Gemini liên tục bác bỏ các cáo buộc. Cơ quan này, dưới quyền Chủ tịch lâm thời Mark Uyeda, cũng thông báo với Gemini vào tháng 2 rằng sẽ không đề xuất hành động thực thi trong một cuộc điều tra riêng.

Thông báo dàn xếp chỉ vài ngày sau IPO 425 triệu USD của Gemini

Hai anh em Winklevoss, đều 44 tuổi, được Forbes ước tính sở hữu khối tài sản khoảng 4,6 tỷ USD mỗi người. Bộ đôi thành lập Gemini vào năm 2014 và định vị sàn này là một nền tảng giao dịch tiền điện tử được quản lý, hướng tới thị trường chính thống, thường so sánh với các đối thủ áp dụng các chiến lược rủi ro hơn.

Thông tin về thỏa thuận được công bố ngay sau khi Gemini huy động 425 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, định giá công ty tại khoảng 3,3 tỷ USD. Cổ phiếu của Gemini đã tăng 52 cent vào đầu tuần, đóng cửa ở mức 32,52 USD, cao hơn 16% so với giá IPO 28 USD.

Việc giải quyết vụ việc này là một bước nữa trong việc xóa bỏ sự không chắc chắn pháp lý xung quanh Gemini Earn, sản phẩm đã trở thành biểu tượng cho rủi ro trong cho vay tiền điện tử. Nó cũng phản ánh thái độ sẵn sàng của SEC trong việc kết thúc một số vụ kiện nổi bật nhất chống lại ngành công nghiệp này, trong bối cảnh chính sách Mỹ đang chuyển hướng.

Cơ quan quản lý chứng khoán đã nới lỏng cách tiếp cận với lĩnh vực crypto kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1. Đối với ngành, thỏa thuận với Gemini cho thấy dù mức phạt vẫn cao, các nhà điều tiết sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương lượng.