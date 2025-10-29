Diddy kháng cáo bản án – Cựu bạn tù của SBF chính thức nộp đơn kháng nghị

Tác giả Thạch Tuấn Tác giả Thạch Tuấn Giới thiệu về tác giả Tuấn là chuyên gia nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, đầu tư, forex và blockchain. Anh từng cộng tác với nhiều công ty truyền... Bài viết theo tác giả Chia sẻ Được sao chép Lần cập nhật cuối: Tháng 10 29, 2025

Sean “Diddy” Combs đã chính thức nộp đơn kháng cáo bản án gần đây, nhằm đảo ngược mức án tù 50 tháng mà anh phải nhận.

Nam rapper kiêm doanh nhân, từng ở cùng khu giam giữ với Sam Bankman-Fried – nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, hiện là tù nhân nổi bật tiếp theo tại MDC tìm cách phản công bằng con đường pháp lý.

Luật sư của Sean “Diddy” Combs – người từng bị giam chung cơ sở với Sam Bankman-Fried, cựu CEO FTX – vừa chính thức nộp đơn kháng cáo, với mục tiêu lật lại bản án tù nhiều năm mà nam rapper đang phải chấp hành.

Diddy kháng cáo bản án 4 năm tù

Theo hồ sơ của tòa án liên bang New York công bố ngày 20/10, Combs dự định kháng cáo hai tội danh liên quan đến mại dâm mà anh bị kết tội hồi tháng 7.

Trước đó, tòa đã tuyên phạt anh 50 tháng tù giam (khoảng 4 năm), song miễn tội tổ chức tội phạm và buôn bán tình dục. Ngoài án tù, nam rapper còn phải nộp phạt 500.000 USD và chịu quản chế 5 năm sau khi mãn hạn.

Hiện Combs đang bị giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở New York – nơi từng “tạm trú” của Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn FTX. Theo nguồn tin của NBC News, cả hai từng ở chung khu “doanh trại” gồm khoảng 20 phạm nhân “đặc biệt”, được sắp xếp riêng vì lý do an ninh và danh tiếng.

MDC là một trong những nhà tù khét tiếng vì điều kiện sống khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra bạo lực và các vụ đâm chém giữa các tù nhân.

Sam Bankman-Fried cũng đang kháng cáo

Trong khi đó, Sam Bankman-Fried vẫn đang tiến hành kháng cáo bản án 25 năm tù liên bang được tuyên vào năm 2023, sau khi bị kết tội gian lận tài chính và lừa đảo nhà đầu tư lên tới 8 tỷ USD trong vụ sụp đổ FTX.

Nhiều cộng sự thân cận của anh – bao gồm Gary Wang (Giám đốc kỹ thuật FTX), Nishad Singh (Trưởng bộ phận kỹ sư) và Caroline Ellison (cựu CEO Alameda Research) – đều đã ra tòa làm chứng chống lại Bankman-Fried.

Chỉ hơn một tuần trước, cựu tỷ phú crypto này gây chú ý khi đăng bài trên mạng xã hội, khẳng định việc anh bị bắt năm 2022 là nhằm ngăn cản anh ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vào ngày hôm sau.

Theo kế hoạch, phiên điều trần tiếp theo của Bankman-Fried sẽ diễn ra vào ngày 3/11.