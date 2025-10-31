Ethereum Foundation ra mắt cổng thông tin cho tổ chức – Tập trung vào ZK, RWA và Restaking

Ethereum Foundation (EF) đã chính thức ra mắt Ethereum for Institutions – một cổng thông tin trực tuyến mới được thiết kế để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tài chính và nhà phát triển xây dựng trên hạ tầng Ethereum.

Qua một loạt bài đăng trên X, EF khẳng định sáng kiến này đánh dấu bước tiến tiếp theo của Ethereum trong việc trở thành nền tảng cốt lõi của kinh tế on-chain toàn cầu, kết hợp công nghệ bảo mật ZK, tài sản thực tế (RWA) và staking tổ chức trong một khung thống nhất.

Cổng thông tin mới: Hướng dẫn tổ chức tiếp cận Ethereum

Ethereum for Institutions do đội ngũ Enterprise Acceleration của EF phát triển, cung cấp lộ trình chi tiết giúp các tổ chức dễ dàng áp dụng Ethereum. Nền tảng này mang đến tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật và các giải pháp thực tiễn để thúc đẩy việc triển khai ở cấp doanh nghiệp.

Ethereum là lớp cơ sở trung lập, an toàn nơi giá trị tài chính toàn cầu đang chuyển lên chuỗi. Việc cung cấp lộ trình rõ ràng là điều cần thiết khi các tổ chức bắt đầu xây dựng.

Trang web nhấn mạnh độ tin cậy hơn một thập kỷ của Ethereum với hơn 1,1 triệu validator và hoạt động liên tục không gián đoạn. Đồng thời, nó giới thiệu các công ty hàng đầu như BlackRock, Visa, eToro và Coinbase – những đơn vị đã quản lý hàng tỷ USD tài sản và hàng nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch nhờ giải pháp dựa trên Ethereum.

Bảo mật ZK và tuân thủ – Biên giới mới cho tổ chức

Nhận thức được bảo mật là yêu cầu then chốt của tổ chức, Ethereum Foundation đặc biệt nhấn mạnh việc sử dụng chứng minh không kiến thức (ZK), mã hóa đồng cấu toàn phần (FHE) và môi trường thực thi tin cậy (TEEs) để xây dựng ứng dụng tuân thủ và sẵn sàng kiểm toán trên hạ tầng công khai.

Các dự án tiền điện tử hàng đầu như Chainlink, RAILGUN, Aztec Network và Zama được giới thiệu vì tiên phong trong hợp đồng thông minh bảo vệ quyền riêng tư, cho phép thực hiện logic kinh doanh và đối tác an toàn mà không đánh đổi tính minh bạch hay khả năng kết hợp.

Những tiến bộ này đánh dấu bước nhảy vọt cho các tổ chức đang cân bằng giữa yêu cầu tuân thủ và nhu cầu tài chính lập trình an toàn. Các giải pháp bảo mật không còn là lý thuyết – chúng đang hoạt động và mở rộng trong môi trường thực tế.

Token hóa, stablecoin và tài sản thực tế

Ethereum hiện dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản thực tế và stablecoin, chiếm hơn 75% tổng RWA được token hóa và 60% nguồn cung stablecoin toàn cầu. Các tổ chức có thể khám phá hạ tầng thị trường tại institutions.ethereum.org/rwas-stablecoins, nơi các nền tảng tín dụng on-chain và kho bạc token hóa đang định hình lại thị trường vốn.

Từ BlackRock, Securitize đến Ondo Finance, Centrifuge và Maple, các tổ chức tài chính lớn đang triển khai công cụ token hóa mang lại thanh toán 24/7, minh bạch và khả năng kết hợp. Stablecoin do Tether, Circle, PayPal và Ethena Labs phát hành cũng được nhấn mạnh vì vai trò thúc đẩy thanh toán on-chain toàn cầu.

Restaking, Layer 2 và hệ sinh thái tài chính kết hợp

Mạng Layer 2 của Ethereum đầy tiềm năng phát triển như Linea, Starknet, Base, Scroll và Unichain hiện bảo vệ hơn 50 tỷ USD giá trị, cung cấp thông lượng và chi phí phù hợp cho ứng dụng quy mô toàn cầu. Đồng thời, các giao thức staking và restaking như Ether.fi, EigenLayer, Lido, RocketPool và Symbiotic cho phép tổ chức tham gia mô hình bảo mật của Ethereum trong khi vẫn nhận lợi suất từ ETH đã stake.

Với 67% tổng giá trị khóa trong DeFi và thanh khoản sâu nhất trên mọi blockchain, Ethereum tiếp tục dẫn đầu như lớp thanh toán cho tài chính phi tập trung cấp tổ chức.

Cổng thông tin Ethereum for Institutions là tài nguyên sống, được cập nhật liên tục với các nhà xây dựng hệ sinh thái, đổi mới quy định và tích hợp cấp doanh nghiệp. Các tổ chức có thể kết nối trực tiếp với đội ngũ Enterprise Acceleration của Ethereum Foundation qua institutions.ethereum.org – cùng tham gia phong trào toàn cầu đưa tài chính lên chuỗi hoàn toàn.