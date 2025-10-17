Ethereum Foundation và Keyring Network huy động quỹ hỗ trợ các nhà phát triển Tornado Cash

Chiến dịch gây quỹ này được xem là một trong những phản ứng mạnh mẽ nhất của ngành tiền điện tử đối với vụ việc Tornado Cash, đồng thời làm dấy lên tranh luận trở lại về việc liệu các công cụ bảo mật trong lĩnh vực DeFi có thể tồn tại cùng với các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu hay không.

Ethereum Foundation cùng Keyring Network đã khởi động một sáng kiến huy động vốn nhằm hỗ trợ hai nhà phát triển Tornado Cash là Roman Storm và Alexey Pertsev, trong bối cảnh cả hai đang đối mặt với các vụ kiện tụng riêng biệt.

Ethereum Foundation và Keyring Network khởi động chiến dịch huy động quỹ

Theo thông báo mới đây, hai tổ chức này đã bắt đầu triển khai chiến dịch gây quỹ với mục tiêu “mở đường cho mô hình tài trợ pháp lý mã nguồn mở”.

Thông báo cũng cho biết ba tháng phí đầu tiên thu được từ các kho lưu trữ được cấp phép của zkVerified trên mạng chính Ethereum sẽ được chuyển để hỗ trợ chi phí pháp lý của Roman Storm và Alexey Pertsev.

“Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là một quyền cơ bản và không nên để các nhà phát triển mã nguồn mở rơi vào tình thế phải chịu trách nhiệm hình sự chỉ vì họ viết mã”, ông Alex McFarlane, Giám đốc điều hành Keyring Network chia sẻ.

“Bằng việc quyên góp khoản phí giao thức giai đoạn đầu cho việc bảo vệ pháp lý của Roman Storm và Alexey Pertsev, chúng tôi muốn gửi đi thông điệp rằng hệ sinh thái zkVerified DeFi có thể duy trì song song cả tính tuân thủ, an toàn và quyền riêng tư, đồng thời thể hiện sự đoàn kết với những người đã tiên phong mở đường”, ông nói thêm.

Ngay sau thông tin này, Alexey Pertsev đã đăng bài trên nền tảng X, bày tỏ rằng anh “vô cùng biết ơn” trước sự ủng hộ của cộng đồng.

I’m beyond grateful 🙏 to @KeyringNetwork for donating their protocol fees to cover legal expenses.@ethereumfndn is also coordinating support and standing with me.



We still have a long way to go in this appeal as the Court has decided that an additional investigation has to be… — Alexey Pertsev (@alex_pertsev) October 10, 2025

“Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước trong quá trình kháng cáo vì tòa án đã quyết định cần tiến hành thêm một cuộc điều tra bổ sung”, nhà phát triển viết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì công lý và sự giúp đỡ của các bạn là vô giá đối với chiến dịch #CodeWithoutFear”.

Vụ án Tornado Cash làm dấy lên tranh luận trong ngành

Roman Storm bị truy tố vào tháng 8 năm 2023 với các cáo buộc về âm mưu rửa tiền, rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Đến tháng 8 năm 2025, Storm bị kết tội với một tội danh hình sự.

Các công tố viên liên bang cáo buộcStorm đã rửa tiền và che giấu hơn 1 tỷ USD thông qua Tornado Cash, trong đó bao gồm hàng trăm triệu USD có liên quan đến Lazarus Group, một nhóm tin tặc do Triều Tiên bảo trợ.

“Roman Storm và Roman Semenov bị cáo buộc đã điều hành Tornado Cash và cố ý tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền này”, ông Damian Williams, khi đó là Công tố viên Liên bang Hoa Kỳ cho biết trong thông cáo báo chí tháng 8/2023.

Khi Storm và Alexey Pertsev tiếp tục cuộc chiến pháp lý của mình, kết quả vụ án được xem là có thể định hình giới hạn giữa việc phát triển các giao thức bảo mật quyền riêng tư hợp pháp và việc vượt qua ranh giới sang định nghĩa tội phạm.