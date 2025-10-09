Elizabeth Warren nhắm tới chủ tịch SEC vì hủy bỏ các vụ kiện – cáo buộc “tham nhũng trắng trợn”

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã chỉ trích gay gắt Chủ tịch SEC Paul Atkins, cáo buộc ông dính líu đến “tham nhũng trắng trợn” sau khi xuất hiện thông tin cơ quan này hủy bỏ một vụ kiện liên quan đến khách hàng cũ của ông.

Theo bài đăng trên mạng xã hội gần đây, Thượng nghị sĩ Warren (D-MA) công khai lên án tân Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Paul Atkins, cho rằng ông đã tham gia vào hành vi “tham nhũng trắng trợn” dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren công kích chủ tích SEC Paul Atkins

Đáp lại bài đăng trên X mới đây của nhà báo Kenneth P. Vogel (New York Times) – trong đó cáo buộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) rút đơn kiện liên quan đến một khách hàng cũ của Chủ tịch cơ quan này – Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã có phản ứng gay gắt, nhắm thẳng vào Paul Atkins và chính quyền Trump.

Trump’s SEC Chair spent his career advising big banks and giant corporations.



It’s no surprise the SEC is now dropping cases against his Wall Street friends.



Just the latest example of how Trump and his Administration are engaging in open corruption on an unprecedented scale. https://t.co/aZD5ardvgl — Elizabeth Warren (@SenWarren) September 25, 2025

“Chủ tịch SEC dưới thời Trump đã dành cả sự nghiệp để cố vấn cho các ngân hàng lớn và tập đoàn khổng lồ,” Warren chỉ trích. “Không có gì ngạc nhiên khi SEC giờ lại bỏ qua các vụ kiện nhắm vào những người bạn Phố Wall của ông ta.”

Bà tiếp tục: “Đây chỉ là ví dụ mới nhất cho thấy Trump và chính quyền của ông đang sa lầy trong tham nhũng trắng trợn với quy mô chưa từng có.”

Theo báo cáo của Vogel, Atkins từng được nhóm luật sư của doanh nhân Devon Archer trả 1.450 USD/giờ để làm nhân chứng chuyên môn trong vụ Archer bị cáo buộc gian lận với một tổ chức của người Mỹ bản địa năm 2018.

Người phát ngôn của Atkins cho biết cựu Ủy viên SEC này đã chủ động rút khỏi các quyết định liên quan đến việc hủy bỏ vụ kiện. Archer sau đó bị kết tội gian lận chứng khoán vào năm 2018 và được Trump ân xá hồi đầu năm nay.

SEC hiện đang thay đổi lập trường

Trong năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã rút lại nhiều vụ kiện nhắm vào các nhân vật chủ chốt trong ngành blockchain, bao gồm OpenSea, Ripple và Coinbase.

Động thái này cho thấy cơ quan quản lý đang rời xa cách tiếp cận “quản lý bằng cưỡng chế” vốn được đẩy mạnh dưới thời cựu Chủ tịch Gary Gensler.

Hồi tháng 1, SEC cũng đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm tiền điện tử (Crypto Task Force) với mục tiêu định hình một “lộ trình quản lý hợp lý, phù hợp với khuôn khổ pháp luật”, theo thông cáo báo chí năm 2025.

Tuy vậy, khi những nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Quốc hội – như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren – lên tiếng cáo buộc SEC dính líu đến “tham nhũng trắng trợn”, cuộc chiến chính trị xung quanh định hướng chính sách mới của cơ quan này dường như chỉ mới bắt đầu nóng lên.