Tin Tức Tiền Điện Tử

Elizabeth Warren nhắm tới chủ tịch SEC vì hủy bỏ các vụ kiện – cáo buộc “tham nhũng trắng trợn”

Tiền điện tử
Tác giả
Trần Đại Phát
Tác giả
Trần Đại Phát
Giới thiệu về tác giả

Ông là một nhà sáng tạo, biên tập nội dung trong lĩnh vực tiền điện tử, đầu tư, ngoại hối và công nghệ blockchain với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Bài viết theo tác giả
Lần cập nhật cuối: 

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã chỉ trích gay gắt Chủ tịch SEC Paul Atkins, cáo buộc ông dính líu đến “tham nhũng trắng trợn” sau khi xuất hiện thông tin cơ quan này hủy bỏ một vụ kiện liên quan đến khách hàng cũ của ông.

Theo bài đăng trên mạng xã hội gần đây, Thượng nghị sĩ Warren (D-MA) công khai lên án tân Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Paul Atkins, cho rằng ông đã tham gia vào hành vi “tham nhũng trắng trợn” dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren công kích chủ tích SEC Paul Atkins

Đáp lại bài đăng trên X mới đây của nhà báo Kenneth P. Vogel (New York Times) – trong đó cáo buộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) rút đơn kiện liên quan đến một khách hàng cũ của Chủ tịch cơ quan này – Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã có phản ứng gay gắt, nhắm thẳng vào Paul Atkins và chính quyền Trump.

“Chủ tịch SEC dưới thời Trump đã dành cả sự nghiệp để cố vấn cho các ngân hàng lớn và tập đoàn khổng lồ,” Warren chỉ trích. “Không có gì ngạc nhiên khi SEC giờ lại bỏ qua các vụ kiện nhắm vào những người bạn Phố Wall của ông ta.”

Bà tiếp tục: “Đây chỉ là ví dụ mới nhất cho thấy Trump và chính quyền của ông đang sa lầy trong tham nhũng trắng trợn với quy mô chưa từng có.”

Theo báo cáo của Vogel, Atkins từng được nhóm luật sư của doanh nhân Devon Archer trả 1.450 USD/giờ để làm nhân chứng chuyên môn trong vụ Archer bị cáo buộc gian lận với một tổ chức của người Mỹ bản địa năm 2018.

Người phát ngôn của Atkins cho biết cựu Ủy viên SEC này đã chủ động rút khỏi các quyết định liên quan đến việc hủy bỏ vụ kiện. Archer sau đó bị kết tội gian lận chứng khoán vào năm 2018 và được Trump ân xá hồi đầu năm nay.

SEC hiện đang thay đổi lập trường

Trong năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã rút lại nhiều vụ kiện nhắm vào các nhân vật chủ chốt trong ngành blockchain, bao gồm OpenSea, Ripple và Coinbase.

Động thái này cho thấy cơ quan quản lý đang rời xa cách tiếp cận “quản lý bằng cưỡng chế” vốn được đẩy mạnh dưới thời cựu Chủ tịch Gary Gensler.

Hồi tháng 1, SEC cũng đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm tiền điện tử (Crypto Task Force) với mục tiêu định hình một “lộ trình quản lý hợp lý, phù hợp với khuôn khổ pháp luật”, theo thông cáo báo chí năm 2025.

Tuy vậy, khi những nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Quốc hội – như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren – lên tiếng cáo buộc SEC dính líu đến “tham nhũng trắng trợn”, cuộc chiến chính trị xung quanh định hướng chính sách mới của cơ quan này dường như chỉ mới bắt đầu nóng lên.

2M+

Người Dùng Thường Xuyên Hàng Tháng

250+

Bài Hướng Dẫn và Đánh Giá Chuyên Sâu

8

Năm Lịch Sử Hoạt Động

70

Team Viết Bài Toàn Cầu
editors
Hơn 66+
Danh sách Tác giả
Tại Cryptonews, chúng tôi hướng tới việc giúp tiền điện tử, blockchain và Web3 trở nên dễ hiểu, đồng thời cung cấp thông tin cho mọi người, bất kể bạn đang ở giai đoạn nào trong hành trình đầu tư của mình. Được thành lập vào năm 2017, Cryptonews luôn tận tâm mang đến những thông tin đáng tin cậy, đa ngôn ngữ về ngành công nghiệp tiền điện tử.

Xu hướng tiền điện tử

Đọc Thêm
