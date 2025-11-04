Thượng nghị sĩ Warren chỉ trích quyết định ân xá CZ của Trump, trong khi cộng đồng ủng hộ đứng về phía nhà sáng lập Binance

Tuần qua, cộng đồng crypto toàn cầu lại một lần nữa “dậy sóng” khi Tổng thống Donald Trump ra quyết định ân xá cho Changpeng Zhao (CZ) – nhà sáng lập Binance. Và như thường lệ, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren không bỏ qua cơ hội để chỉ trích gay gắt, gọi đây là “một ví dụ điển hình cho vấn nạn tham nhũng chính trị”.

Là người đã theo dõi thị trường suốt nhiều năm, tôi không quá ngạc nhiên. Câu chuyện này phản ánh rõ cuộc đấu giữa hai tư duy chính trị đối lập về tiền điện tử – một bên muốn mở đường cho đổi mới, một bên muốn kiểm soát chặt để tránh rủi ro.

Khi Warren gọi đây là “tham nhũng”, Trump lại coi đó là “công bằng”

Theo Wall Street Journal, CZ từng được cho là đang “xây dựng lại cầu nối” với giới chính trị thân Trump trong vài tháng gần đây, đặc biệt là thông qua một số sáng kiến liên quan đến các dự án crypto của gia đình cựu Tổng thống.

Trump, trong khi đó, cho rằng vụ kiện đối với CZ bị “thổi phồng quá mức” – rằng các công tố viên đã nhắm mục tiêu sai người. Với ông, đây là “một vụ án yếu”, không đáng bị truy tố hình sự.

Ngược lại, Warren lại nhìn câu chuyện theo hướng khác. Bà viết trên mạng X: “CZ đã nhận tội rửa tiền và bị kết án tù. Nhưng rồi ông ta lại tài trợ cho stablecoin của Tổng thống Trump và vận động để được ân xá.”

Và kết lại bằng lời nhấn mạnh: “Nếu Quốc hội không ngăn chặn kiểu tham nhũng này, thì chính họ đang tiếp tay cho nó.”

Một phát ngôn rất “đậm chất Warren” – thẳng thắn, gây tranh cãi, và chắc chắn khiến thị trường bàn tán không ít.

If Congress does not stop this kind of corruption, it owns it. pic.twitter.com/NsWeaJcVeK — Elizabeth Warren (@SenWarren) October 23, 2025

CZ phản bác: “Không dính líu gì đến stablecoin của nhà Trump”

CZ nhanh chóng bác bỏ cáo buộc ông có liên quan đến USD1, stablecoin do World Liberty Financial phát hành – một dự án được cho là có liên hệ với gia đình Trump.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, sàn giao dịch tiền điện tử Binance từng hỗ trợ phần mã kỹ thuật cho hợp đồng thông minh của USD1, vốn được dùng trong một giao dịch trị giá 2 tỷ USD khi một công ty ở UAE mua lại cổ phần của Binance.

CZ đáp trả mạnh mẽ, gọi đây là “một bài công kích khác” được “đối thủ tài trợ”, đồng thời cáo buộc Bloomberg đang cố tình gieo rắc “FUD” (Fear, Uncertainty, Doubt) trong cộng đồng crypto.

Góc nhìn thực tế: Warren có đang “méo mó sự thật”?

Nhiều người trong giới cho rằng phát ngôn của Warren đã làm sai lệch bản chất vụ việc.

Thực tế, CZ nhận tội vì Binance không áp dụng đầy đủ biện pháp kiểm soát chống rửa tiền, chứ không phải vì ông trực tiếp tham gia rửa tiền.

Thỏa thuận năm 2023 kết thúc một trong những vụ kiện lớn nhất lịch sử crypto tại Mỹ:

Binance nộp phạt 4,3 tỷ USD

CZ cá nhân nộp 50 triệu USD

Và từ chức CEO, sau đó chấp hành 4 tháng tù

If Congress does not stop this kind of corruption, it owns it. pic.twitter.com/NsWeaJcVeK — Elizabeth Warren (@SenWarren) October 23, 2025

Nếu bạn theo dõi ngành lâu năm, bạn sẽ hiểu: phần lớn các sàn lớn từng đối mặt với vấn đề tương tự. KYC và tuân thủ là quá trình không thể hoàn thiện chỉ trong ngày một ngày hai, đặc biệt với một nền tảng có quy mô toàn cầu như Binance.

Sau ân xá: CZ cảm ơn Trump, cam kết “giúp Mỹ trở thành Thủ đô Crypto”

Ngay sau khi được ân xá, CZ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tuyên bố sẽ hợp tác để hỗ trợ nước Mỹ trở thành trung tâm dẫn đầu toàn cầu về tài sản số: “Chúng tôi sẽ làm tất cả để giúp nước Mỹ trở thành Thủ đô của Crypto, thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực Web3 trên toàn thế giới.”

(Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

Động thái này khiến nhiều người trong ngành tin rằng, Binance có thể đang tái cấu trúc quan hệ chiến lược với Mỹ, chuẩn bị cho giai đoạn mới – nơi sự hợp tác thay vì đối đầu sẽ là chìa khóa.

Kết lại: Bước ngoặt, hay một ván cờ chính trị?

Quyết định của Trump chắc chắn không chỉ đơn thuần là “ân xá”. Nó là một tín hiệu chính trị rõ ràng: Mỹ có thể sẵn sàng đón nhận crypto như một phần của chiến lược đổi mới công nghệ quốc gia.

Tất nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Warren và các nghị sĩ Dân chủ xem đây là “một bước lùi trong trách nhiệm pháp lý”, trong khi cộng đồng crypto lại coi đó là “bước ngoặt tích cực” – mở ra hy vọng về một môi trường pháp lý cởi mở hơn.

Từ góc nhìn của người trong ngành, tôi nghĩ điều quan trọng nhất không phải là ai đúng ai sai, mà là cuộc đối thoại giữa chính trị và công nghệ đang dần trở nên thực tế hơn.

Lĩnh vực tiền điện tử đã đi quá xa để có thể bị gạt ra lề. Và câu chuyện về CZ chỉ là một chương mới trong hành trình hòa nhập đó.