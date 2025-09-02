Người chơi Bitcoin đời đầu Peter Todd quảng bá meme coin vốn hoá thấp với giá 5.000 USD trên X

Peter Todd – một gương mặt kỳ cựu trong cộng đồng Bitcoin tiết lộ rằng ông đã nhận 5.000 USD bằng Solana từ một tài khoản ẩn danh trên Twitter để quảng bá cho một đồng meme coin ít tên tuổi. Sau đó, Todd đã quy đổi toàn bộ số Solana này sang Bitcoin, cho thấy dù tham gia quảng bá, ông vẫn giữ niềm tin trung thành với đồng tiền điện tử gốc.

Một nhà phát triển kỳ cựu trong cộng đồng Bitcoin vừa khiến dư luận xôn xao sau khi quảng bá một meme coin lấy cảm hứng từ nhân vật Joker, đổi lại khoản thù lao 5,000 USD. Động thái này ngay lập tức tạo ra những biến động dữ dội về giá và chia rẽ quan điểm trong giới tiền điện tử.

Peter Todd, người từng tham gia đóng góp vào giai đoạn phát triển ban đầu của Bitcoin, đã chính thức lên tiếng ủng hộ token “HAHA” trên nền tảng Pump Fun.

Trên trang cá nhân của mình ông viết: “Một ngày tồi tệ… một cú bơm máu hoàn hảo. Cười một cái rồi bay thẳng lên mặt trăng nào. #HAHA.”

Todd công khai khoản thanh toán 5.000 USD bằng Solana để quảng bá meme coin

Peter Todd sau đó tiết lộ ông đã nhận 5.000 USD bằng Solana để thực hiện bài đăng quảng bá và ngay lập tức quy đổi số tiền này sang đồng tiền điện tử Bitcoin (BTC). Ông cho biết bản thân không hề biết danh tính người trả tiền, chỉ mô tả đơn giản là “một tài khoản Twitter vô danh nào đó.” Todd cũng giải thích rằng ông không bắt buộc phải công khai đây là một quảng cáo nhưng đã chủ động làm vậy để minh bạch.

#Ad: $5k USD paid.



One bad day… one good pump Laugh your way to the moon.#HAHA



4T4XHSimPEddwXszxqsZk7kbunPYadzfPg4sv2MDpump pic.twitter.com/rUKNN3xI3X — Peter Todd (@peterktodd) August 17, 2025

Ngay sau bài đăng của ông, token đã tăng vọt 1.500% lên mức 0,00008 USD nhưng chỉ vài phút sau lại rơi thẳng 95%, một kịch bản “giảm thảm” kinh điển thường thấy trong các đợt ra mắt trên Pump Fun.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 24 giờ, đồng coin này bất ngờ bật dậy mạnh mẽ, tăng gần 3.900% lên 0,0002 USD, đưa vốn hóa thị trường đạt khoảng 225.000 USD.

Đồn đoán về mối liên kết giữa Todd với “Cha đẻ ẩn danh” của Bitcoin

Peter Todd vốn không xa lạ gì với giới crypto. Ông nổi tiếng nhờ những đóng góp cho Bitcoin Core, trong đó có việc viết đoạn code thay đổi giới hạn dữ liệu cho lệnh OP_RETURN. Suốt nhiều năm, Todd luôn là một trong những nhà phát triển thẳng thắn nhất, thường chọn đứng ở phe “ngược dòng” trong các cuộc tranh luận về khả năng mở rộng mạng lưới hay xu hướng thị trường.

Lùm xùm quanh động thái mới nhất của ông lại khiến dư luận nhắc lại những đồn đoán kéo dài nhiều năm về danh tính thật sự của Todd. Trong bộ phim tài liệu Money Electric: The Bitcoin Mystery do Cullen Hoback thực hiện và phát sóng trên HBO, Todd thậm chí từng được nêu tên như một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Satoshi Nakamoto – người sáng tạo bí ẩn của Bitcoin. Dĩ nhiên, Todd đã nhiều lần thẳng thừng phủ nhận giả thuyết này.

Lập luận của đạo diễn Hoback xoay quanh việc Todd từng có những thử nghiệm với tiền kỹ thuật số từ khi còn là thiếu niên, cùng với một bài đăng gây tranh cãi từ năm 2010, nơi ông bị cho là đã quên chuyển tài khoản giữa tên thật và tài khoản của Satoshi.

Ông Hoback còn chỉ ra sự trùng hợp về khung giờ đăng bài, cho rằng nó khớp với lịch học của một sinh viên. Tuy nhiên, giả thuyết này từ lâu đã bị cộng đồng tiền điện tử bác bỏ vì cho rằng đây chỉ là những suy đoán thiếu cơ sở.

Trở lại với câu chuyện quảng cáo meme coin, phản ứng dành cho Todd cũng chia thành hai cực: phe chỉ trích thì cho rằng ông thiếu liêm chính, trong khi phe ủng hộ lại khen ngợi sự thẳng thắn tiết lộ khoản tiền quảng bá, thậm chí gọi đó là một nước đi “10/10”.

Dù gây ra không ít tranh cãi, Todd dường như chẳng mảy may bận tâm. Drama này một lần nữa cho thấy sự cân bằng mong manh giữa uy tín và cơ hội kiếm chác trong thế giới crypto đầy ngẫu hứng.