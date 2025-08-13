Dogecoin tăng 6% khi cá voi tích lũy 1 tỷ token giữa kỳ vọng phê duyệt ETF

Dogecoin (DOGE) đã tăng hơn 6% trong 24 giờ qua, giao dịch ổn định trên vùng hỗ trợ 0,227–0,2307 USD, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Tính đến ngày 13 tháng 8 năm 2025, giá DOGE đạt 0,2365 USD, ghi nhận mức tăng ấn tượng 17,75% trong tuần qua, bất chấp một đợt điều chỉnh nhỏ.

Động lực tăng giá được thúc đẩy bởi hoạt động tích lũy mạnh mẽ của các nhà đầu tư tiền điện tử lớn (cá voi), với hơn 1 tỷ DOGE (trị giá khoảng 200 triệu USD) được mua trong các phiên giao dịch gần đây. Với triển vọng phê duyệt quỹ ETF Dogecoin và sự thay đổi tích cực trong môi trường quy định, DOGE đang cho thấy tiềm năng bứt phá lên mức 0,30 USD hoặc cao hơn trong những tháng tới.

Cá voi tích lũy và sự tự tin của nhà đầu tư tổ chức

Sự tăng giá gần đây của Dogecoin được củng cố bởi hoạt động tích lũy mạnh mẽ từ các ví cá voi, hiện kiểm soát gần 50% tổng nguồn cung DOGE (khoảng 72,64 tỷ DOGE). Theo nhà phân tích Ali Martinez, các nhà đầu tư lớn đã mua hơn 1 tỷ DOGE trong 24 giờ tính đến ngày 6 tháng 8, và thêm 230 triệu DOGE trong ngày tiếp theo, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng dài hạn của đồng tiền này.

Whales bought over one billion Dogecoin $DOGE in the last 24 hours! pic.twitter.com/qdGrIE6Gez — Ali (@ali_charts) August 6, 2025

Yếu tố thúc đẩy:

Giảm thanh khoản bán : Sự tập trung sở hữu của cá voi làm giảm nguồn cung DOGE trên thị trường mở, có thể đẩy giá lên nếu nhu cầu tiếp tục tăng.

: Sự tập trung sở hữu của cá voi làm giảm nguồn cung DOGE trên thị trường mở, có thể đẩy giá lên nếu nhu cầu tiếp tục tăng. Độ sâu thị trường : Tỷ lệ luân chuyển DOGE cho thấy thị trường có đủ thanh khoản để duy trì đà tăng trong ngắn hạn.

: Tỷ lệ luân chuyển DOGE cho thấy thị trường có đủ thanh khoản để duy trì đà tăng trong ngắn hạn. Kỳ vọng ETF: Các nhà đầu tư tổ chức trên nền tảng Polymarket định giá xác suất phê duyệt quỹ ETF Dogecoin giao ngay đạt 80%, tăng từ 56% vào ngày 3 tháng 8. Các nhà phân tích ETF của Bloomberg, Eric Balchunas và James Seyffart, thậm chí còn lạc quan hơn, nâng tỷ lệ này lên 90% vào tháng 6, dự đoán SEC có thể phê duyệt các ETF altcoin như DOGE và XRP trước cuối năm 2025.

Sự thay đổi trong chính sách quy định của Hoa Kỳ, với cách tiếp cận thân thiện hơn đối với tiền điện tử dưới chính quyền mới, cũng góp phần thúc đẩy tâm lý tích cực. Việc Ripple mua lại nền tảng stablecoin Rail với giá 200 triệu USD gần đây đã kích hoạt một đợt tăng giá trên toàn thị trường, bao gồm cả DOGE, làm tăng thêm động lực.

Động lực kỹ thuật và triển vọng giá

Phân tích kỹ thuật cho thấy meme coin tiềm năng như Dogecoin đang ở vị trí thuận lợi để tiếp tục xu hướng tăng:

Chỉ báo kỹ thuật : DOGE đã vượt qua đường trung bình động đơn giản 30 ngày (SMA) , với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 57 , nằm trong vùng trung lập, cho thấy còn dư địa cho xu hướng tăng mà không bị quá mua.

: DOGE đã vượt qua , với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức , nằm trong vùng trung lập, cho thấy còn dư địa cho xu hướng tăng mà không bị quá mua. Mức kháng cự và hỗ trợ : DOGE hiện giao dịch trong một kênh tăng giá, với mức kháng cự chính tại 0,263 USD . Một breakout trên vùng 0,242–0,245 USD có thể mở đường cho mức giá 0,25–0,26 USD , tương ứng tăng 18,19% từ mức hiện tại. Một trader trên X dự đoán rằng việc vượt qua 0,28 USD có thể dẫn DOGE đến vùng kháng cự cao hơn ở 0,38 USD .

: DOGE hiện giao dịch trong một kênh tăng giá, với mức kháng cự chính tại . Một breakout trên vùng có thể mở đường cho mức giá , tương ứng tăng từ mức hiện tại. Một trader trên X dự đoán rằng việc vượt qua có thể dẫn DOGE đến vùng kháng cự cao hơn ở . Tiềm năng dài hạn: Các nhà phân tích như Ali Martinez và Trader Tardigrade dự báo DOGE có thể đạt 0,30 USD vào cuối tháng 8 và lên tới 0,50 USD trong vài tháng tới nếu duy trì trên vùng hỗ trợ 0,227 USD. Một số nhà phân tích thậm chí lạc quan hơn, dự đoán mức 1 USD vào cuối năm 2025 nếu ETF được phê duyệt.

Tuy nhiên, một số ý kiến thận trọng, như X user Astekz, cảnh báo rằng DOGE có thể tăng 20% ngắn hạn nhưng sau đó đối mặt với một đợt giảm mạnh nếu không duy trì được động lực. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các mức hỗ trợ quan trọng tại 0,217 USD và 0,20 USD để quản lý rủi ro.