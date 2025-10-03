Denver: Mục sư bị buộc hoàn trả 3,39 triệu USD vì lừa đảo 600 tín đồ thông qua dự án crypto

Một mục sư tại Denver bị buộc hoàn trả 3,39 triệu USD sau khi tòa án kết luận ông đã lừa đảo hơn 600 tín đồ thông qua token INDXcoin vô giá trị, dù ông không hề có kinh nghiệm về lĩnh vực crypto/tiền điện tử.

Thẩm phán Quận Denver, bà Heidi Kutcher, đã ra phán quyết buộc mục sư Eligio “Eli” Regalado Jr. cùng vợ là bà Kaitlyn phải hoàn trả 3,39 triệu USD, sau khi tòa xác định kế hoạch tiền điện tử INDXcoin của họ đã lừa đảo hơn 600 tín đồ và các nhà đầu tư trong cộng đồng Cơ đốc.

Phán quyết được đưa ra sau phiên xét xử kéo dài ba ngày, theo đó tòa án kết luận cặp đôi này đã phạm tội gian lận chứng khoán thông qua việc bán các token vô giá trị trong giai đoạn từ tháng 6/2022 đến tháng 4/2023.

Các nhà “nguỵ tiên tri” lợi dụng đức tin để dựng nên vụ lừa đảo crypto trị giá hàng triệu USD

Ủy viên Chứng khoán tiểu bang Colorado, ông Tung Chan, gọi vợ chồng Regalado là “những nhà tiên tri giả của thế kỷ 21, lợi dụng công nghệ tiền điện tử đầy hứa hẹn để thực hiện một trò lừa đảo kiểu cũ, nhắm vào chính cộng đồng tín hữu của mình”.

Vụ việc thu hút sự chú ý trên quốc tế sau khi Eli Regalado thừa nhận trong một video lan truyền trên YouTube rằng ông đã dùng tiền của nhà đầu tư cho các mục đích chi tiêu cá nhân, bao gồm cả việc “sửa nhà theo ý Chúa mách bảo”.

Cặp đôi này đã huy động 3,4 triệu USD từ hơn 300 người, dù không hề có kinh nghiệm về crypto tiền điện tử và từng nhận kết quả kiểm toán an ninh vỏn vẹn 0/10.

Họ cam kết token INDXcoin sẽ được giao dịch trên nền tảng Kingdom Wealth Exchange tuy nhiên sàn này sụp đổ chỉ sau một ngày vận hành. Thay vào đó, số tiền huy động được đã bị đem đi dùng cho những khoản mua sắm xa xỉ như trang sức, quần áo hàng hiệu và một chiếc xe thương hiệu Range Rover.

Ngoài phán quyết dân sự, một bồi thẩm đoàn ở Denver đã truy tố hai vợ chồng vào tháng 7 với 40 tội danh hình sự, cho thấy mô hình lừa đảo tiền điện tử lợi dụng niềm tin tôn giáo đang lan rộng tại nhiều cộng đồng tín ngưỡng trên khắp nước Mỹ.

👮 A Denver-based online pastor and his wife have been indicted on 40 criminal counts tied to a cryptocurrency fraud scheme.#Denver #Pastorhttps://t.co/9xHutwdz34 — Cryptonews.com (@cryptonews) July 23, 2025

Lãnh đạo tôn giáo lợi dụng niềm tin thiêng liêng để thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử

Vụ việc của vợ chồng Regalado chỉ là một trong nhiều trường hợp mục sư và các nhân vật tôn giáo khai thác lòng tin của giáo dân để thực hiện hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử.

Hồi tháng 8, tòa án liên bang đã ra phán quyết buộc Eddy Alexandre bồi thường 228,6 triệu USD trong vụ việc do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) khởi kiện. Alexandre đã lợi dụng vai trò trong giáo hội và vị thế của mình trong cộng đồng người Haiti để lừa đảo hơn 25.000 nhà đầu tư từ đó chiếm đoạt 262 triệu USD thông qua mô hình EminiFX.

Alexandre quảng bá EminiFX như một “câu lạc bộ đầu tư” với triển vọng sẽ đạt lợi nhuận từ 5% đến 9,99% mỗi tuần dựa trên công nghệ “cố vấn tự động” vốn không hề tồn tại.

Ông còn huy động các tín hữu trong cộng đồng kêu gọi thêm nhà đầu tư, biến những mối quan hệ thiêng liêng trở thành công cụ mở rộng mạng lưới lừa đảo xuyên suốt các nhóm tôn giáo và sắc tộc.

Hồ sơ của tòa án cho thấy Alexandre đã chuyển ít nhất 15 triệu USD từ quỹ của các nhà đầu tư sang tài khoản cá nhân để mua sắm những đồ dùng xa xỉ, bao gồm cả một chiếc BMW đắt tiền, trong khi nền tảng giao dịch của ông thua lỗ tới 24 trên tổng số 30 tuần hoạt động.

Những tuyên bố về công nghệ độc quyền xoay quanh “thuật toán riêng biệt” chỉ là hư cấu và chưa từng tồn tại trong suốt tám tháng của kế hoạch lừa đảo.

⚖️ CFTC wins $228M judgment against pastor who ran crypto Ponzi promising 5-10% weekly returns, defrauding 25,000 investors.#Ponzi #Cryptohttps://t.co/2eLsOeMuMg — Cryptonews.com (@cryptonews) August 20, 2025

Bang Washington cũng ghi nhận một vụ việc tương tự, khi một cựu mục sư nhà thờ nói tiếng Tây Ban Nha, Francier Obando Pinillo, bị cáo buộc đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo kéo dài nhiều năm, huy động 5,9 triệu USD từ hơn 1.500 nhà đầu tư.

Theo cáo buộc của CFTC vào tháng 12 năm ngoái, Pinillo hứa hẹn các nhà đầu tư sẽ đạt lợi nhuận lên tới 34,9% mỗi tháng thông qua nền tảng “Solanofi” hoạt động dựa trên các bot giao dịch độc quyền mà ông mô tả là “không hề có rủi ro”.

Pinillo còn lồng ghép mô hình tiếp thị đa cấp, chi trả hoa hồng 15% cho những khách hàng giới thiệu bạn bè và người thân tham gia.

Người này đã dựng nên các bảng điều khiển trực tuyến giả mạo để các nhà đầu tư hiểu lầm rằng họ đang thực sự có lợi nhuận, trong khi trên thực tế người cầm đầu dự án ma này chỉ đang thực hành một mô hình Ponzi kinh điển: lấy tiền của người đến sau trả cho người tham gia trước.

Dịch bệnh lừa đảo tiền điện tử lan rộng trong cộng đồng tôn giáo thông qua thủ đoạn “kỹ nghệ xã hội”

Colorado đang nổi lên như một mặt trận nóng trong cuộc chiến chống lừa đảo tiền điện tử, khi các nhà điều tra của tiểu bang này ghi nhận số vụ gian lận liên quan đến crypto với tổng thiệt hại đã vượt qua 81 triệu USD tính đến năm ngoái.

Các vụ việc gần đây cho thấy mức độ tinh vi của những kẻ lừa đảo ngày càng tăng cao, bao gồm thủ thuật giả mạo cơ quan thực thi pháp luật nguỵ tạo lệnh bắt giữ để đe dọa nạn nhân chuyển Bitcoin.

Một cư dân Keystone đã mất hơn 6.000 USD Bitcoin (BTC) sau khi bị kẻ lừa đảo mạo danh cảnh sát trưởng đe doạ bắt giữ vì trốn nghĩa vụ bồi thẩm đoàn, trong khi một phụ nữ ở Denver cũng thiệt hại gần 5.000 USD với thủ đoạn tương tự.

Những kẻ lừa đảo ngày càng lợi dụng công nghệ giả mạo số điện thoại để khiến nạn nhân tin rằng họ đang trao đổi với cơ quan chức năng chính thống, giống như vụ trộm 2,8 triệu USD ở Anh mới đây.

Chúng tận dụng đặc tính giao dịch không thể đảo ngược của crypto, khiến việc thu hồi tiền gần như bất khả thi.

Nhờ cảnh giác, một số nhân viên ngân hàng đã ngăn chặn kịp thời, không để người dân chuyển hàng nghìn USD tiền điện tử sau khi nhận các cuộc gọi đáng ngờ.

Kể từ năm ngoái, văn phòng FBI tại Denver đã liên tục phát cảnh báo công khai, nhấn mạnh rằng những kẻ lừa đảo crypto thường nhắm trực tiếp vào cộng đồng tôn giáo, sử dụng các chiêu trò thuyết phục và đe dọa cực kỳ tinh vi.

Chỉ trong nửa đầu năm nay, các nhà đầu tư tiền điện tử toàn cầu đã mất hơn 2,2 tỷ USD do các vụ xâm nhập trái phép trên không gian mạng, lừa đảo và rò rỉ dữ liệu, trong đó các vụ tấn công giả mạo chiếm tới 410 triệu USD trên 132 sự cố.