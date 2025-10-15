Dự đoán giá crypto 15/10: XRP, ETH và BNB

Tác giả Trần Đại Phát Giới thiệu về tác giả Ông là một nhà sáng tạo, biên tập nội dung trong lĩnh vực tiền điện tử, đầu tư, ngoại hối và công nghệ blockchain với hơn 10 năm kinh nghiệm. Lần cập nhật cuối: Tháng 10 15, 2025

Tình trạng căng thẳng về thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến thị trường tiền điện tử vô cùng hoang mang, ảnh hưởng trực tiếp đến cả những đồng coin vốn hóa lớn như XRP, Ethereum và BNB Coin. Trong vòng 24 giờ qua, cả ba đồng tiền này đều ghi nhận mức giảm giá đáng kể, khiến nhà đầu tư có phần lo lắng về xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Tuy nhiên, về mặt cơ bản, các đồng coin vẫn giữ được vị thế vững chắc. Nguyên nhân là do dự kiến trong quý 4 năm nay, thêm nhiều quỹ ETF altcoin sẽ được phê duyệt tại Mỹ, từ đó có thể kích hoạt những đợt tăng giá mạnh mẽ cho các đồng tiền điện tử này. Sự ra mắt của các quỹ ETF altcoin không chỉ giúp tăng tính thanh khoản mà còn thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai phát triển của thị trường.

Bên cạnh đó, hiện tại cũng có thể là thời điểm thích hợp để cân nhắc đầu tư vào các đồng coin mới, đặc biệt là những token đang trong giai đoạn presale. Việc đầu tư vào các token này ngay từ giai đoạn đầu có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư biết chọn lựa và quản lý rủi ro hiệu quả.

Dự đoán giá XRP ($XRP) – Quỹ ETF và sự phát triển của Ripple có thể giúp XRP bật mạnh từ vùng quá bán

Trong những tuần gần đây, XRP đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn khi giá của nó giảm mạnh từ mức 3,09 USD vào đầu tháng 10 xuống còn 2,47 USD vào thời điểm hiện tại. Cụ thể, trong vòng 24 giờ qua, XRP đã mất khoảng 6% giá trị; trong vòng một tuần, mức giảm là 17%; và trong một tháng, con số này lên tới 20%. Dù vậy, nếu nhìn trên khung thời gian dài hơn, XRP vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên đến 360% trong vòng một năm qua.

Quả thực, XRP đã chịu tổn thất nặng nề trong thời gian gần đây, tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng điều này có thể là cơ sở để đồng coin này chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh mẽ trong tương lai gần. Hiện tại, XRP đang có khả năng được phê duyệt quỹ ETF lớn hơn bất kỳ đồng altcoin nào khác. Sự xuất hiện của các quỹ ETF này được kỳ vọng sẽ tạo cú huých lớn, giúp giá XRP tăng mạnh trở lại.

Biểu đồ giá hiện tại của XRP cho thấy đồng coin này đang rất gần đáy. Các chỉ số kỹ thuật chính như RSI và MACD đều đang ở trạng thái quá bán, cho thấy áp lực bán đã giảm mạnh và khả năng hồi phục cao. Đồng thời, giá XRP đang giao dịch trong mô hình cờ hiệu tăng nên đây là tín hiệu tích cực để giá quay trở lại đà tăng trong một vài tuần tới.

Bên cạnh đó, sự phát triển liên tục của Ripple với tư cách là một doanh nghiệp cũng góp phần đưa XRP vào vị thế thuận lợi để phát triển bền vững về dài hạn. Nhiều dự báo cho rằng XRP có thể trở lại mức giá 3 USD vào đầu tháng 11 và kết thúc năm nay với mức giá trên 5 USD.

Dự đoán giá Ethereum ($ETH) – Sự vượt trội của Layer-1 báo hiệu ETH sẽ dẫn đầu xu hướng tăng

Trong 24 giờ qua, Ethereum (ETH) đã giảm khoảng 4%, hiện đang được giao dịch ở mức khoảng 3.999 USD. Mức giá này đánh dấu sự sụt giảm khoảng 14% cả trong vòng một tuần và một tháng gần nhất. Tuy nhiên, nếu xét trên khung thời gian dài hơn, Ethereum vẫn duy trì được mức tăng trưởng ấn tượng lên đến 58% trong vòng một năm qua. Mặc dù con số này không ấn tượng bằng mức tăng trưởng 360% của XRP trong cùng kỳ, nhưng nó cũng cho thấy tiềm năng để ETH có thể bứt phá mạnh mẽ hơn trong đợt tăng giá cuối năm sắp tới, từ đó bù đắp sự sụt giảm trước đó.

Ethereum được đánh giá sở hữu nền tảng cơ bản vững chắc nhất trong thế giới tiền mã hóa, chỉ đứng sau Bitcoin (BTC) và một vài đồng altcoin hàng đầu khác. Điều này đưa ETH vào vị thế thuận lợi để tận dụng các đợt tăng giá chung của thị trường nhằm vươn lên những mức giá cao hơn. Khi nhìn vào biểu đồ kỹ thuật của Ethereum, đồng coin này cũng đang ở trạng thái quá bán, từ đó có khả năng phục hồi mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh đó, trong vài ngày qua, nhiều “cá voi” đã tích cực gom mua Ethereum, có thể là do họ kỳ vọng vào những mức tăng giá trong tương lai gần. Với vị thế là mạng lưới layer-one lớn nhất và phổ biến nhất hiện nay, Ethereum được dự đoán sẽ là một trong những đồng tiền hưởng lợi chính từ sự phát triển chung của ngành công nghiệp tiền mã hóa, bao gồm cả sự tăng trưởng của các ứng dụng token hóa và tài sản thực tế trên blockchain.

Dựa trên những phân tích này, nhiều chuyên gia dự báo giá ETH có thể sẽ tăng lên mức 4.500 USD vào cuối tháng này, đồng thời bước sang năm 2026 với mức giá khoảng 7.000 USD.

Dự đoán giá BNB Coin ($BNB) – Sự vượt trội của Binance và lệnh ân xá của CZ có thể đưa đồng coin này lên đỉnh mới

BNB (Binance Coin) có nhiều điểm tương đồng với ETH nhờ vai trò là đồng coin gốc của sàn giao dịch Binance hàng đầu thế giới. Điều này có nghĩa là BNB có đủ năng lực để dẫn dắt một đợt tăng giá mạnh mẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Binance hiện đang giữ vị trí sàn giao dịch dẫn đầu trong ngành công nghiệp tiền mã hóa và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì vị thế này trong tương lai gần. Do đó, BNB cũng sẽ phát triển song song với sự mở rộng của Binance cũng như toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Hiện tại, giá BNB đang dao động quanh mức 1.200 USD, giảm khoảng 11% trong vòng 24 giờ qua, nhưng đồng thời vẫn thể hiện mức tăng ấn tượng lên tới 28% trong vòng một tháng. Trong vài tuần gần đây, BNB đã có sự tăng trưởng ổn định, và biểu đồ kỹ thuật hiện tại cho thấy khả năng đồng coin này sẽ sớm có một đợt bứt phá mới.

Đà tăng trưởng gần đây của BNB rất mạnh mẽ, khi chỉ số RSI thường bật tăng trở lại lên trên ngưỡng 70, sau khi giảm xuống mức 50 – 60 trong thời gian ngắn. Hiện tại, chỉ số này đang gần chạm mức 50, cho thấy BNB có thể sắp sửa bước vào một chu kỳ tăng giá tiếp.

Thêm vào đó, vị thế nền tảng của BNB càng được củng cố bởi thông tin chính quyền Trump có thể sắp ban hành lệnh ân xá cho nhà sáng lập Binance – ông Changpeng Zhao, người đã nhận tội vi phạm quy định phòng chống rửa tiền vào tháng 11/2023. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ giúp cải thiện đáng kể vị thế kinh doanh của Binance, từ đó gián tiếp thúc đẩy giá trị của BNB tăng lên cao hơn.

Với những yếu tố tích cực như vậy, BNB đang trên đà hướng tới mốc giá 2.000 USD vào cuối tháng 11, và có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa khi kết thúc năm nay.

PEPENODE huy động 1,8 triệu USD qua presale, thu hút lượng lớn nhà đầu tư nhờ cơ chế “mine-to-earn” độc đáo

Thị trường tiền mã hóa đang bước vào giai đoạn cuối năm đầy sôi động, thời điểm thường chứng kiến những đợt tăng giá mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm các dự án mới tiềm năng để đa dạng hóa danh mục đầu tư là chiến lược được nhiều trader áp dụng. Một trong những cái tên nổi bật hiện nay là PEPENODE ($PEPENODE) –dự án đang mở bán presale với mô hình “mine-to-earn” độc đáo, thu hút hơn 1,8 triệu USD chỉ trong thời gian ngắn.

Khác với các dự án khai thác truyền thống đòi hỏi đầu tư vào máy móc đắt tiền, PEPENODE cho phép người dùng xây dựng các node khai thác ảo ngay trong hệ sinh thái của mình. Bằng cách sử dụng token $PEPENODE để mua và nâng cấp các node, người dùng có thể tạo ra dòng thu nhập thụ động từ việc “đào” ra phần thưởng. Đặc biệt, phần thưởng không chỉ giới hạn ở PEPENODE mà còn bao gồm các meme coin phổ biến như PEPE và FARTCOIN, giúp tăng tính hấp dẫn và đa dạng hóa lợi nhuận.

Một điểm nổi bật trong tokenomics của PEPENODE là cơ chế đốt token tự động. Cụ thể, mỗi khi người dùng sử dụng token để nâng cấp hoặc mua node mới, 70% số token đó sẽ bị đốt vĩnh viễn. Điều này giúp giảm nguồn cung lưu hành, tạo ra sự khan hiếm và từ đó thúc đẩy giá trị của token theo thời gian. Đây là một chiến lược thông minh, vừa khuyến khích người dùng tham gia hệ sinh thái, vừa bảo vệ giá trị dài hạn của đồng coin.

Ngoài việc khai thác, người nắm giữ $PEPENODE còn có thể staking token để nhận lãi suất cao. Hiện tại, mức lợi nhuận staking đang vượt ngưỡng 700% APY, thậm chí có thời điểm ghi nhận mức 848%, cho thấy tiềm năng sinh lời vượt trội so với mặt bằng chung thị trường. Việc staking cũng giúp ổn định giá token khi người dùng có xu hướng giữ lâu dài thay vì bán ra thị trường.

PEPENODE đang trong giai đoạn presale với mô hình mở bán theo vòng, nghĩa là giá token sẽ tăng dần theo thời gian. Hiện tại, giá mỗi token khoảng $0.0010918, và sẽ tiếp tục tăng cho đến khi kết thúc đợt bán. Do đó, đây là cơ hội để nhà đầu tư mua vào với mức giá thấp trước khi token được niêm yết công khai trên sàn giao dịch.

Nhà đầu tư có thể tham gia presale trực tiếp tại trang web chính thức của PEPENODE bằng cách kết nối ví như Best Wallet, MetaMask, hoặc Trust Wallet. Dự án hỗ trợ thanh toán linh hoạt bằng ETH, BNB, USDT, và thậm chí cả thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, giúp quá trình mua token trở nên thuận tiện và nhanh chóng.

PEPENODE