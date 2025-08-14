Dòng tiền đổ vào các quỹ ETP crypto tăng mạnh trở lại, đạt 1,57 tỷ USD sau tin chấp thuận 401(k), trong khi ETH lập kỷ lục 8,2 tỷ USD tính từ đầu năm theo báo cáo từ CoinShares

Chia sẻ Được sao chép Lần cập nhật cuối: Tháng 8 14, 2025

Tại sao tin tưởng Cryptonews Thông báo quảng cáo Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và trung thực là nguyên tắc ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Một số nội dung của chúng tôi có các liên kết từ đối tác với hoa hồng đi kèm nhưng chúng tôi cam kết việc này không có ảnh hưởng tới tính minh bạch, tới chất lượng của bài viết. Trong hơn một thập kỷ qua, Cryptonews liên tục ra nhiều tin tức, bài viết về lĩnh vực tiền điện tử, được bạn đọc và các chuyên gia đón nhận rất nhiệt tình. Mục tiêu của chúng tôi là đem tới những thông tin, kiến thức hữu ích, giá trị cho bạn đọc toàn cầu. Đội ngũ tác giả, nhà phân tích của chúng tôi đều là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về crypto, phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi luôn nỗ lực duy trì, bảo đảm tiêu chuẩn biên tập, kiểm duyệt nội dung chặt chẽ, chất lượng, ưu tiên hàng đầu tính xác thực, nhưng xu hướng, tin tức cập nhật đa lĩnh vực - từ các dự án tiền điện tử tiềm năng, công nghệ blockchain đến các sự kiện, sản phẩm, những phát triển công nghệ mới trong ngành. Với bề dày lịch sử hoạt động, chúng tôi tự tin cam kết là nền tảng uy tín hàng đầu trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Tìm hiểu thêm về Cryptonews

Sau giai đoạn chững lại vào giữa năm, các sản phẩm đầu tư crypto đã “bật dậy” mạnh mẽ vào tuần qua, thu hút thêm 572 triệu USD vốn mới.

Sự đảo ngược này diễn ra sau khi ghi nhận dòng tiền rút ra lên tới 1 tỷ USD vào đầu tuần, theo ông James Butterfill – Trưởng bộ phận nghiên cứu CoinShares – nguyên nhân của việc rút vốn này là do dữ liệu việc làm từ Hoa Kỳ có những biểu hiện suy yếu làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế.

📈 Digital asset investment products returned to inflows last week, totalling US$572M.@ethereum led the inflows with US$268M closely followed by @Bitcoin with US$260M. @solana, XRP (@Ripple), and @NEARProtocol posted US$21.8M, US$18.4M, and US$10.1M respectively.



🇺🇸 + US$608M… pic.twitter.com/GALfUKcBsM — CoinShares (@CoinSharesCo) August 11, 2025

Tâm lý thị trường xoay chiều mạnh mẽ sau khi chính phủ Mỹ công bố kế hoạch cho phép tài sản số được đưa vào các tài khoản hưu trí 401(k), thổi bùng lên làn sóng vốn chảy vào thị trường với 1,57 tỷ USD chỉ trong nửa cuối tuần.

Khối lượng giao dịch của các quỹ ETP crypto vẫn thấp hơn 23% so với tháng trước, phản ánh sự suy giảm theo mùa thường thấy vào mỗi mùa hè. Xét theo khu vực, Mỹ dẫn đầu với 608 triệu USD dòng vốn đổ vào, trong khi Canada tăng thêm 16,5 triệu USD.

Ngược lại, châu Âu vẫn giữ thái độ thận trọng, khi Đức, Thụy Điển và Thụy Sĩ ghi nhận tổng cộng 54,3 triệu USD dòng tiền rút ra.

Ethereum lập kỷ lục với 8,2 tỷ USD dòng tiền chảy vào từ đầu năm

Theo dữ liệu từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử của Ethereum tiếp tục dẫn sóng, thu hút 268 triệu USD vốn mới, đây được xem là mức cao nhất trong tất cả tài sản tuần qua. Con số này đã đẩy tổng vốn vào từ đầu năm (YTD) lên mức kỷ lục 8,2 tỷ USD, đồng thời nâng tài sản được quản lý (AUM) lên đỉnh lịch sử 32,6 tỷ USD tương đương với việc tăng tới 82% trong năm 2025.

Về nhà cung cấp, iShares ETFs USA là bên hưởng lợi lớn nhất, thu về 294 triệu USD trong tuần và 26,86 tỷ USD từ đầu năm.

Grayscale Investments cũng ghi nhận 87 triệu USD vốn vào dù dòng vốn chảy ra 1,45 tỷ USD YTD, trong khi Bitwise Funds Trust ghi nhận thêm 95 triệu USD vốn vào.

Trái lại, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund lại bị rút 55 triệu USD hàng tuần nhưng vẫn giữ mức vốn vào 316 triệu USD tính từ đầu năm.

Bitcoin hồi phục khi các vị thế bán khống được gỡ bỏ

Sau 2 tuần giảm liên tiếp, giá Bitcoin đã lấy lại đà tăng trưởng khi ghi nhận 260 triệu USD vốn vào. Các giao dịch bán khống Bitcoin chứng kiến dòng tiền rút ra 4 triệu đô la, cho thấy tâm lý bi quan của các nhà đầu tư đã giảm bớt.

Về các nhà cung cấp, ProShares ETFs USA thu hút 35 triệu USD vốn vào trong tuần, trong khi CoinShares XBT Provider AB tiếp tục bị rút ra 16 triệu USD, nâng tổng mức vốn rút ra từ đầu năm tới nay lên 414 triệu USD.

Đáng chú ý, nhóm “Other” (Danh mục khác) bao gồm các nhà phát hành nhỏ hoặc ngách đã đóng góp số vốn vào đáng kể lên tới 151 triệu USD chỉ trong tuần qua.

Altcoin đạt được mức tăng trưởng mục tiêu

Ngoài Bitcoin và Ethereum, một số altcoin đáng chú ý cũng thu hút vốn vào. Cụ thể, Solana thu về 21,8 triệu USD, XRP nhận 18,4 triệu USD và Near bổ sung thêm 10,1 triệu USD.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn quan tâm tới các giải pháp Layer-1 và thanh toán xuyên biên giới dù thanh khoản toàn thị trường vẫn đang ở mức thấp.

Dữ liệu mới nhất cho thấy hiện thị trường vẫn nhạy cảm với các tín hiệu kinh tế vĩ mô nhưng có thể xoay chuyển tâm lý nhanh chóng khi khung pháp lý trở nên rõ ràng hơn.

Trưởng bộ phận nghiên cứu CoinShares, Butterfill nhận định, việc cho phép tài sản số xuất hiện trong các quỹ hưu trí 401(k) có thể trở thành động lực dài hạn cho dòng vốn vào, đặc biệt nếu các nhà quản lý tài sản truyền thống mở rộng danh mục dịch vụ của họ.