Ngôi sao phim truyền hình Hàn Quốc Hwang Jung-eum lĩnh án tù treo vì biển thủ tiền đầu tư vào lĩnh vực Crypto

Hwang nhận mức án tù treo 2 năm và 4 năm quản chế. Nữ diễn viên truyền hình kiêm cựu ca sĩ Hwang Jung-eum đã được trả tự do sau khi bị kết tội biển thủ tiền công ty để chi cho các khoản đầu tư cá nhân vào lĩnh vực crypto.

Theo hãng truyền thông Hàn Quốc Financial News, Tòa án Quận Jeju xác nhận cô phạm tội và tuyên án 2 năm tù treo.

Chủ tọa phiên tòa cũng yêu cầu cô thực hiện 4 năm quản chế. Hwang bị cáo buộc đã biển thủ khoảng 4,2 tỷ won (tương đương 3 triệu USD) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022.

Ngôi sao K-drama Hwang Jung-eum xin lỗi sau khi bị kết án

Hwang rời phòng xử án trong nước mắt sau khi nghe tuyên án. Trước báo chí bên ngoài phòng xử án, cô nói:

“Xin lỗi vì tất cả những rắc rối mà tôi đã gây ra. Trước giờ tôi chưa từng phải đến đồn cảnh sát, nên khi nghe phán quyết của tòa tôi đã bật khóc”.

Hunminjeongeum chính là công ty giải trí một thành viên do Hwang sở hữu toàn bộ.

Theo cáo trạng, phần lớn số tiền Hwang biển thủ đã được đầu tư vào các tài sản tiền điện tử.

Công tố cũng cho biết cô đã dùng tiền từ tài khoản công ty để thanh toán thẻ tín dụng, cũng như đóng thuế tài sản và thuế địa phương.

Tại phiên điều trần hồi tháng 8, phía công tố đề nghị mức án 3 năm tù giam. Tuy nhiên, sau phán quyết của tòa quận, các công tố viên chưa xác nhận họ có kháng cáo hay không.

Đội ngũ luật sư của Hwang cho biết cô đã thừa nhận toàn bộ cáo buộc và hoàn trả số tiền biển thủ thành hai đợt, vào ngày 30/5 và 5/6 năm nay.

Thẩm phán giải thích lý do tuyên án tù treo cho Hwang Jung-eum

Trong phần tuyên án, thẩm phán chủ tọa cho biết:

“Tội trạng của bị cáo không thể xem nhẹ khi đã gây ra thiệt hại lớn do các khoản đầu tư mang tính đầu cơ”.

Tuy vậy, tòa quyết định cho Hwang hưởng án treo sau khi cân nhắc đây là lần phạm tội đầu tiên của cô.

Thẩm phán cũng kết luận rằng “thiệt hại chỉ giới hạn ở chính bị cáo” và nhấn mạnh Hwang đã “hoàn trả toàn bộ số tiền biển thủ”.

Hwang từng là thành viên nhóm nhạc pop Hàn Quốc có tên Sugar nổi tiếng với khán giả qua màn ảnh nhỏ cuối những năm 2000 với sitcom High Kick Through The Roof của đài MBC.

Cô cũng tham gia nhiều phim truyền hình gần đây, trong đó có Kill Me, Heal Me (2015) và The Escape of the Seven (2023 – 2024) là hai tác phẩm tiêu biểu đã giúp cô ghi dấu ấn trong lòng công chúng.