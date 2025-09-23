DBA đề xuất cắt giảm 45% nguồn cung HYPE để cải thiện tokenomics Hyperliquid

DBA, một công ty quản lý tài sản tiền điện tử và là nhà đầu tư tích cực vào Hyperliquid (HYPE), đã đề xuất cắt giảm 45% nguồn cung token HYPE để cải thiện tokenomics và tăng sức hấp dẫn cho nhà đầu tư. Đề xuất này, được công bố trên X bởi nhà quản lý đầu tư Jon Charbonneau và đồng tác giả Hasu, nhằm loại bỏ sự không chắc chắn của thị trường liên quan đến các khoản phân bổ chưa sử dụng.

Trong khi đó, Hyperliquid cũng hoàn tất cuộc bỏ phiếu quản trị để chọn Native Markets làm nhà phát hành stablecoin USDH, đánh dấu bước tiến trong việc giảm phụ thuộc vào USDC.

Đề xuất cắt giảm nguồn cung HYPE

Đề xuất của DBA tập trung vào ba biện pháp chính nhằm cải thiện tokenomics của HYPE, hiện có vốn hóa 5 tỷ USD và giá 46,08 USD:

Hủy bỏ 421 triệu token chưa phát hành: Các token này được dành cho phát hành tương lai và phần thưởng cộng đồng, nhưng chưa từng đưa vào lưu thông.

Đốt 21 triệu HYPE: Số token này thuộc Quỹ Hỗ trợ (Assistance Fund) của giao thức, sẽ được gửi đến địa chỉ đốt không thể truy cập, giảm tổng cung từ 1 tỷ xuống 559 triệu token.

Xóa giới hạn nguồn cung 1 tỷ: Loại bỏ giới hạn cứng, cho phép linh hoạt trong quản trị tương lai.

Jon Charbonneau cho biết giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của HYPE, hiện ở mức 46 tỷ USD, bị bóp méo bởi các khoản phân bổ không sử dụng, làm giảm giá trị nhận thức của giao thức. Ông viết: “Việc phân bổ trước các token này có thể gây thiên lệch trong các quyết định phân bổ vốn tương lai.” Đề xuất nhằm tạo áp lực giảm phát, tăng giá trị token và ưu tiên nhà đầu tư dài hạn.

Haseeb Qureshi, quản lý đối tác tại Dragonfly, ủng hộ đề xuất, gọi khoản phân bổ cộng đồng gần 50% là “quỹ linh hoạt không rõ ràng”. Ông nhấn mạnh cần phân phối phần thưởng tăng trưởng minh bạch, thay vì để lại cho các quyết định quản trị không xác định.

Tuy nhiên, các nhà phê bình như Mister Todd cho rằng việc cắt giảm nguồn cung có thể hạn chế sự linh hoạt của Hyperliquid, đặc biệt khi phát hành token là công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng. Một số khác lo ngại việc giảm dự trữ có thể gây khó khăn trong trường hợp cần đối phó với hành động pháp lý hoặc quy định.

Charbonneau phản bác rằng đề xuất không giảm lượng HYPE sẵn có trong trường hợp khẩn cấp, mà chỉ thay đổi cách hạch toán token. Đề xuất cần được thông qua quy trình quản trị của Hyperliquid, với cuộc bỏ phiếu dự kiến trong 30 ngày tới.

Native Markets giành quyền phát hành USDH stablecoin

Hyperliquid, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) với khối lượng giao dịch 330 tỷ USD trong tháng 7 năm 2025 (chỉ với đội ngũ 11 người), đã kết thúc cuộc bỏ phiếu quản trị để chọn nhà phát hành stablecoin USDH. Native Markets, một công ty mới được hỗ trợ bởi chi nhánh Bridge của Stripe, đã vượt qua các đối thủ lớn như Paxos, Frax, và Ethena để giành quyền phát hành. USDH, được mô tả là “stablecoin tuân thủ, được đúc gốc trên Hyperliquid”, nhằm giảm phụ thuộc vào USDC và củng cố thị trường giao ngay của sàn.

Cuộc bỏ phiếu thu hút tranh luận sôi nổi trong cộng đồng, với các đề xuất cạnh tranh đưa ra điều khoản chia sẻ doanh thu hấp dẫn để giành sự ủng hộ của validator. Kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của USDH trong hệ sinh thái Hyperliquid, với dự kiến chiếm 30% khối lượng giao dịch giao ngay (hiện tại 100 tỷ USD/tháng).