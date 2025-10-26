Giao thức thanh toán AI x402 của Coinbase tăng trưởng 10.000%

Theo dữ liệu từ Dune Analytics, giao thức thanh toán x402 của Coinbase đã ghi nhận mức tăng trưởng giao dịch đáng kinh ngạc hơn 10.000% trong tháng qua. Sự bùng nổ này phản ánh xu hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và tài chính on-chain, mở ra tiềm năng tăng trưởng cho một hệ thống thanh toán tự động, không cần trung gian.

Giao thức x402 tái định nghĩa thanh toán on-chain tức thời

Được giới thiệu vào tháng 5, x402 tái hiện mã trạng thái HTTP 402 “Yêu cầu thanh toán” – vốn ít được sử dụng – như một lớp thanh toán gốc trên internet. Giao thức này cho phép thực hiện các giao dịch tự động, theo thời gian thực mà không cần thẻ tín dụng hay trung gian. Người dùng hoặc các tác nhân AI có thể yêu cầu dịch vụ, nhận lời nhắc thanh toán 402, và gửi khoản thanh toán stablecoin được ký xác nhận, được hệ thống xác minh trên blockchain.

Từ ngày 14 đến 20 tháng 10, x402 đã xử lý gần 500.000 giao dịch, tăng 10.780% so với tháng trước. Hoạt động đạt đỉnh vào thứ Sáu với 239.505 giao dịch, trong khi thứ Năm ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục 332.000 USD.

Sự tăng trưởng đột biến này diễn ra trong bối cảnh “AI tự hành” (agentic AI) – các hệ thống AI tự quản lý tài chính và tài nguyên – đang thu hút sự chú ý, như được nhấn mạnh trong báo cáo “Tình hình tiền điện tử 2025” của a16z Crypto. Báo cáo dự đoán các tác nhân AI này có thể tạo ra tới 30 nghìn tỷ USD giao dịch tự động vào năm 2030.

Các nhà phát triển Coinbase, Kevin Leffew và Lincoln Murr, giải thích vào tháng 8 rằng x402 có thể tạo ra một lớp tài chính mới cho các tác nhân số, cho phép chúng thanh toán cho các dịch vụ như điện toán, lưu trữ hoặc vận chuyển mà không cần con người can thiệp.

Họ viết: “Chúng cần các khoản thanh toán nguyên tử, chính sách lập trình và ví có thể tích hợp. Ethereum và stablecoin đáp ứng chính xác điều đó.” Các nhà phát triển cũng đã sử dụng khung x402 để ra mắt các token mới, khởi đầu làn sóng dự án memecoin dựa trên x402, theo KuCoin Ventures. CoinGecko thậm chí đã thêm danh mục “x402 tokens”, với vốn hóa thị trường đạt 180 triệu USD, tăng 266% chỉ trong 24 giờ.

Coinbase đối mặt với lo ngại về bảo mật công cụ mã hóa AI

Tháng trước, một lỗ hổng trong Cursor, công cụ mã hóa hỗ trợ AI được cho là sử dụng bởi toàn bộ kỹ sư Coinbase, đã gây lo ngại trong cộng đồng tiền điện tử và an ninh mạng. Lỗ hổng, được công ty bảo mật HiddenLayer gọi là “Tấn công CopyPasta License”, cho phép tin tặc chèn các lệnh markdown ẩn trong các tệp như README.md hoặc LICENSE.txt, phát tán mã độc. Khi kích hoạt, cuộc tấn công có thể xâm phạm toàn bộ cơ sở mã với hành động tối thiểu từ người dùng, tiềm ẩn nguy cơ đánh cắp dữ liệu, tạo cửa hậu hoặc thay đổi các hệ thống quan trọng.

HiddenLayer cho biết các rủi ro tương tự cũng tồn tại ở các công cụ mã hóa AI khác như Windsurf, Kiro và Aider. Vụ việc được công bố ngay sau khi Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, tuyên bố AI hiện viết tới 40% mã của công ty, với kế hoạch nâng tỷ lệ này lên 50%. Các nhà phê bình, bao gồm các nhà phát triển và học giả, cảnh báo rằng việc triển khai AI nhanh chóng của Coinbase có thể gây nguy hiểm cho tài sản người dùng và cơ sở hạ tầng cốt lõi.