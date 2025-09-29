Coinbase đệ đơn lên tòa về việc SEC hủy bỏ tin nhắn của Gensler

Tác giả Thạch Tuấn Tác giả Thạch Tuấn Giới thiệu về tác giả Tuấn là chuyên gia nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, đầu tư, forex và blockchain. Anh từng cộng tác với nhiều công ty truyền... Bài viết theo tác giả Chia sẻ Được sao chép Lần cập nhật cuối: Tháng 9 29, 2025

Một cuộc điều tra của SEC cho thấy tin nhắn của Chủ tịch Gary Gensler đã bị xóa và thậm chí có khả năng hồ sơ từ các quan chức cấp cao khác cũng đã biến mất, làm dấy lên lo ngại về việc lưu trữ hồ sơ của cơ quan này.

Coinbase cáo buộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã hủy gần một năm tin nhắn của cựu Chủ tịch Gensler, đồng thời kêu gọi tòa án liên bang áp dụng lệnh trừng phạt đối với cơ quan quản lý.

Theo Coinbase, việc mất đi những bản ghi này đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xem xét cách SEC xây dựng lập trường cứng rắn với thị trường tiền điện tử dưới thời Gensler.

Cáo buộc được đưa ra trong hồ sơ mới nộp gần đây tại Washington, nơi Coinbase đang ủng hộ vụ kiện của History Associates – một tổ chức nghiên cứu từng yêu cầu SEC công khai liên lạc của Gensler theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA).

Chính sách thiết bị bị đổ lỗi khi gần một năm tin nhắn của Gensler biến mất

Theo phía nguyên đơn, SEC không chỉ không cung cấp các tài liệu liên quan theo yêu cầu, mà còn để chúng bị xóa do chính sách quản lý thiết bị. Cụ thể, các tin nhắn trên điện thoại của nhân viên sẽ tự động bị xóa nếu thiết bị không kết nối mạng trong hơn 45 ngày.

The Gensler SEC destroyed documents they were required to preserve and produce. We now have proof from the SEC’s own Inspector General. Today we ask the federal court to address this gross violation of public trust to ensure that it never happens again. 1/3 pic.twitter.com/DPLtHUiolj — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) September 11, 2025

Một báo cáo từ Văn phòng Tổng Thanh tra SEC cho thấy các tin nhắn của Chủ tịch Gary Gensler trong giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023 đã bị xóa. Ngoài ra, cơ quan giám sát cũng phát hiện khả năng hồ sơ của một số quan chức cấp cao khác đã thất lạc, làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch và quy trình lưu trữ dữ liệu tại SEC.

Đối với Coinbase, khoảng trống dữ liệu này mang ý nghĩa đặc biệt nghiêm trọng, bởi nó trùng khớp với một giai đoạn bước ngoặt của thị trường tài sản số: từ việc Ethereum (ETH) chuyển đổi sang cơ chế Proof of Stake, cú sụp đổ của FTX, cho đến làn sóng siết chặt pháp lý nhắm vào các sàn giao dịch.

Những tin nhắn nội bộ này có thể tiết lộ cách cơ quan quản lý thảo luận chiến lược cũng như thời điểm họ lựa chọn hành động.

Coinbase kêu gọi tòa can thiệp, làm rõ khoảng trống trong minh bạch của SEC

Trong hồ sơ đệ trình, nhóm luật sư của History Associates khẳng định SEC đã không thực hiện việc rà soát tin nhắn văn bản, dù tòa án đã yêu cầu cung cấp “tất cả tài liệu và thông tin liên lạc.” Theo họ, sự thiếu sót này không chỉ vi phạm quy tắc tố tụng, mà còn có thể trở thành cơ sở để tòa áp dụng các biện pháp chế tài đối với SEC.

Tranh cãi về việc mất tin nhắn diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa SEC và Coinbase. Công ty từ lâu đã cáo buộc cơ quan này áp dụng cách tiếp cận “quản lý bằng chế tài” thay vì thiết lập các khung quy định rõ ràng.

Bằng việc thúc đẩy tòa án can thiệp, Coinbase muốn làm nổi bật những gì họ coi là lỗ hổng trong tính minh bạch và quy trình pháp lý của SEC.

Coinbase yêu cầu tòa buộc SEC chịu trách nhiệm về việc xóa tin nhắn

Các chuyên gia pháp lý cho biết tòa án thường coi việc hủy bỏ những bằng chứng tiềm năng là vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt khi hồ sơ biến mất sau khi đã có yêu cầu cung cấp chính thức.

Trong những trường hợp như vậy, thẩm phán có thể áp dụng biện pháp chế tài, từ việc yêu cầu tìm kiếm bổ sung cho đến hạn chế quyền lập luận của SEC tại tòa. Tuy nhiên, họ cũng sẽ cân nhắc yếu tố chủ ý, xem liệu việc mất dữ liệu có phải là hành vi cố ý hay không.

Về phía Coinbase, công ty nhấn mạnh rằng SEC phải đối mặt với hậu quả, đồng thời lập luận rằng tòa án không nên để cơ quan này hưởng lợi từ một sự cố “có thể tránh được” dẫn đến mất mát thông tin then chốt.

Trong thời gian tới, tòa án dự kiến sẽ quyết định bước đi tiếp theo. Một phán quyết áp dụng chế tài có thể khiến áp lực đối với SEC ngày càng gia tăng. Ngược lại, nếu tòa đứng về phía cơ quan quản lý, làn sóng chỉ trích về sự thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình của SEC có thể càng bùng nổ.