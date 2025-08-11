Coinbase áp dụng phí 0,1% đối với giao dịch hoán đổi USDC trên 5 triệu USD sau khi không đạt mục tiêu doanh thu

Coinbase áp dụng phí 0,1% đối với các giao dịch hoán đổi USDC trị giá trên 5 triệu USD sau khi không đạt mục tiêu doanh thu quý II, trong bối cảnh khối lượng giao dịch giảm 39%, kéo theo làn sóng phản ứng từ người dùng.

Bắt đầu từ ngày 13 tháng 8, Coinbase sẽ áp dụng mức phí 0,1% đối với các giao dịch chuyển đổi USDC sang USD vượt quá 5 triệu USD trong vòng 30 ngày – đánh dấu lần đầu tiên sàn này thu phí dịch vụ quy đổi stablecoin trước đây vốn được miễn phí.

Động thái này diễn ra sau báo cáo lợi nhuận quý II kém khả quan, khiến cổ phiếu Coinbase giảm 15% và buộc công ty phải công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 2 tỷ USD.

Làn sóng phản đối bùng lên sau khi Coinbase chấm dứt chuyển đổi stablecoin miễn phí

Nhiều người dùng đã lên tiếng chỉ trích chính sách thu phí mới trên mạng xã hội, một số so sánh với phí dịch vụ của các ngân hàng truyền thống và đặt câu hỏi liệu Coinbase có đang trở thành một tổ chức tài chính kiểu cũ.

CEO Brian Armstrong xác nhận qua mạng xã hội rằng khoản phí này nhằm giải quyết bất lợi cạnh tranh so với mức phí quy đổi hiện có của Tether, vốn khiến việc chuyển đổi USDC trở thành lựa chọn rút tiền pháp định quy mô lớn rẻ nhất trên thị trường.

Khoản phí sẽ áp dụng dựa trên khối lượng quy đổi ròng, được tính bằng cách lấy tổng giá trị bán USDC trừ đi lượng USDC đã mua trong khoảng thời gian luân phiên 30 ngày.

Đại diện Coinbase gọi đây là một “thử nghiệm nhằm hiểu rõ hơn tác động của phí đến hành vi rút USDC,” đồng thời lưu ý rằng các đối thủ hiện đang thu phí cao hơn đối với các giao dịch chuyển đổi sang tiền pháp định.

Biện pháp tạo nguồn thu này được đưa ra trong bối cảnh Coinbase đối mặt với nhiều thách thức tài chính, bao gồm mức giảm 39% trong khối lượng giao dịch bán lẻ, chỉ còn 764 triệu USD trong quý II, và doanh thu tổng cộng 1,5 tỷ USD – thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích.

Dù vậy, công ty vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng thành “sàn giao dịch đa dạng,” đặc biệt sau đợt tái định vị thương hiệu gần đây.

“Cuộc chiến stablecoin” thúc đẩy Coinbase áp phí khi USDT tiếp tục giữ lợi thế thị phần

Nhiều chuyên gia trong ngành, bao gồm cả nhà giao dịch nổi tiếng Cobie, cho rằng mức phí quy đổi hiện hành của Tether đã tạo ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá, khi người dùng chuyển USDT sang USDC rồi mới rút về USD.

Hmmm…why



I don’t love the precedent here. What if this dropped to $10k. Feels like bank fees again @coinbase.



$1 USD = $1USDC right? pic.twitter.com/l9easdJM2t — RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) August 6, 2025

Quy trình này làm giảm nguồn cung USDC trong khi lượng USDT lưu hành vẫn được giữ nguyên, khiến stablecoin của Circle gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh giành thị phần.

USDT thường được giao dịch ở mức giá cao hơn USDC, một phần do nhu cầu sử dụng làm tài sản thế chấp trong các hợp đồng phái sinh vĩnh viễn – lĩnh vực mà Tether chiếm ưu thế với vai trò đồng tiền cơ sở.

Chính mức chênh lệch này khiến việc “đốt” USDC trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các giao dịch quy mô lớn, càng làm gia tăng áp lực lên vị thế thị trường của Circle.

Cơ chế phí mới của sàn giao dịch Coinbase nhằm hạn chế dòng chảy một chiều từ USDC sang tiền pháp định, đồng thời bù đắp chi phí phát sinh từ việc xử lý các yêu cầu rút tiền lớn.

Sàn giao dịch ví von biện pháp này giống như các khoản phí tạo lập và mua lại ETF, cho rằng dòng chảy một chiều với quy mô lớn làm phát sinh chi phí vận hành thực sự – và do đó cần được kiểm soát bằng việc áp phí.

Một số ý kiến chỉ trích đã chỉ ra nghịch lý rằng chính khả năng chuyển đổi linh hoạt vượt trội của USDC lại đang trở thành điểm yếu, buộc Coinbase phải can thiệp bằng những rào cản nhân tạo để giữ tính cạnh tranh.

Nhiều người dùng gợi ý rằng các tổ chức quy mô lớn nên giao dịch trực tiếp thông qua dịch vụ OTC của Circle thay vì sử dụng nền tảng dành cho khách lẻ như Coinbase.

Việc áp dụng mức phí này cho thấy nỗ lực của Coinbase trong việc tối ưu chi phí thanh khoản, giảm lượng rút tiền pháp định từ phía các nhà đầu tư tổ chức, đồng thời khuyến khích giữ lại USDC trong hệ sinh thái của sàn.

Coinbase cho rằng thay đổi này là cần thiết nhằm duy trì hoạt động stablecoin một cách bền vững trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Áp lực doanh thu gia tăng trong bối cảnh giao dịch bán lẻ sụt giảm

Báo cáo tài chính quý II của Coinbase cho thấy nhiều thách thức đáng kể, với doanh thu từ giao dịch giảm 39% so với quý trước – chủ yếu do hoạt động giao dịch bán lẻ suy yếu.

Bất ngờ nổi bật trong quý là XRP, đóng góp 13% vào doanh thu giao dịch từ người dùng cá nhân, vượt qua Ethereum (12%) trong quý thứ hai liên tiếp.

Trong cùng kỳ, sàn giao dịch Coinbase cũng đã mua thêm 2.509 Bitcoin trị giá 222 triệu USD, nâng tổng lượng nắm giữ lên 11.776 BTC, đưa Coinbase vào top 10 tổ chức đại chúng sở hữu nhiều Bitcoin nhất – vượt cả Tesla.

Tuy nhiên, chiến lược tích lũy Bitcoin vẫn không đủ để bù đắp đà suy giảm doanh thu toàn diện, vốn đang ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động chung của công ty.

Ngày 10/7, quỹ Ark Invest của Cathie Wood đã bán 6,5 triệu USD cổ phiếu Coinbase – dù cổ phiếu này đang tăng giá cùng đà đi lên của Bitcoin lên mức đỉnh mới.

Động thái này tiếp nối chuỗi hành động giảm dần mức tiếp xúc với các khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử của Ark, sau loạt báo cáo kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng.

Trước tình hình đó, Coinbase đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 2 tỷ USD, với thời hạn chia đều cho hai đợt đáo hạn vào năm 2029 và 2032.

Khoản huy động này sẽ được dùng để thực hiện giao dịch phòng ngừa pha loãng cổ phiếu (capped call), đồng thời hỗ trợ nhu cầu vốn lưu động, thâu tóm doanh nghiệp và mua lại nợ.

Song song, công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển thành một “sàn giao dịch mọi thứ,” với kế hoạch triển khai các sản phẩm như cổ phiếu mã hóa, thị trường dự đoán và phái sinh dành cho người dùng Mỹ.

Các sản phẩm này nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu, giảm phụ thuộc vào giao dịch tiền điện tử truyền thống – vốn biến động mạnh theo chu kỳ thị trường và tâm lý người dùng cá nhân.

Dù quý vừa qua không mấy thuận lợi, Coinbase vẫn được tạp chí TIME vinh danh trong danh sách “100 công ty có ảnh hưởng nhất năm 2025,” với danh hiệu “kẻ tạo đột phá” nhờ vai trò định hình chính sách tài sản số tại Mỹ.