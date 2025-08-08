Trung Quốc tố cáo các tổ chức nước ngoài lạm dụng tiền điện tử để do thám qua công nghệ quét mống mắt

Giới chức Trung Quốc đã dẫn chứng các trường hợp giả mạo sinh trắc học và hệ thống an ninh mạng yếu kém, dẫn đến hoạt động gián điệp và các vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng thông qua hệ thống thanh toán bằng dấu vân tay bị xâm nhập.

Bộ An ninh Trung Quốc đã cảnh báo rằng các đặc vụ nước ngoài đang lợi dụng các dự án tiền điện tử để thu thập dữ liệu sinh trắc học nhạy cảm, bao gồm cả quét mống mắt – đe dọa nghiêm trọng đến quyền riêng tư cá nhân và an ninh quốc gia.

Theo trang tin Global Times đưa tin hôm thứ Tư, họ đã chỉ ra những rủi ro ngày càng gia tăng liên quan đến các công nghệ sinh trắc học. Cụ thể, các vụ việc gần đây cho thấy các cơ quan tình báo nước ngoài đã thu thập bất hợp pháp dữ liệu khuôn mặt từ các cá nhân bị nhắm mục tiêu để tiến hành hoạt động gián điệp tại Trung Quốc.

Mặc dù không nêu tên công ty cụ thể, nhưng mô tả về phương thức hoạt động của chiến dịch này có nhiều điểm tương đồng với mô hình mà Worldcoin – startup tiền điện tử do CEO của OpenAI, Sam Altman, đồng sáng lập – đang sử dụng.

China's Ministry of State Security has publicly warned that a foreign company is using the issuance of cryptocurrency tokens as a gimmick to scan and collect user iris information worldwide and transfer the data source, posing a threat to personal information security and even… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 6, 2025

Bộ An ninh Trung Quốc cho biết: Các token tiền điện tử đang bị lợi dụng để thu thập dữ liệu mống mắt người dùng.

Công ty World – tên cũ là Worldcoin – được biết đến với mô hình cung cấp token tiền điện tử để đổi lấy việc quét mống mắt của người dùng.

Theo công ty, việc quét mống mắt giúp xác minh danh tính độc nhất của mỗi cá nhân và tạo điều kiện tiếp cận tài chính số, đặc biệt tại các khu vực thiếu dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, cái tên World không được nhắc đến trực tiếp trong thông báo của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS).

Trang Cryptonews cho biết họ đã liên hệ với World để yêu cầu bình luận về sự việc này.

Theo Bộ An ninh Trung Quốc, một công ty nước ngoài bị cáo buộc đã sử dụng hình thức phát hành token tiền điện tử như một cái cớ để quét và thu thập dữ liệu mống mắt từ người dùng trên toàn thế giới. Dữ liệu này sau đó bị chuyển ra nước ngoài, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia và quyền riêng tư cá nhân.

Giới chức Trung Quốc cảnh báo: Rò rỉ dữ liệu sinh trắc học là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia

Bộ An ninh Trung Quốc nhấn mạnh rằng các công nghệ nhận dạng sinh trắc học đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây.

Nhờ tính chính xác và tốc độ xử lý cao, những hệ thống này đang được ứng dụng rộng rãi để thu thập và phân tích dữ liệu khuôn mặt, vân tay, mống mắt, thậm chí cả chuyển động cơ thể. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi, rủi ro rò rỉ và lạm dụng dữ liệu cũng ngày càng gia tăng đáng kể.

Các quan chức cho biết đã có những trường hợp gián điệp nước ngoài làm giả dữ liệu sinh trắc để đột nhập vào hệ thống tài liệu mật hoặc xâm nhập các cơ sở có tính nhạy cảm cao.

Một ví dụ khác là hệ thống thanh toán bằng vân tay gắn liền với cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đã nhiều lần bị tấn công do an ninh mạng yếu kém, dẫn đến các vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng.

Ngoài ra, Bộ An ninh cũng lưu ý rằng mẫu mống mắt là loại dữ liệu sinh trắc học đặc biệt nhạy cảm. Do có tính ổn định cao và gần như không thể làm giả, mống mắt thường được sử dụng trong các hệ thống xác thực bảo mật cấp cao.

Chính đặc điểm này cũng khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với các đối tượng có ý đồ xấu, cơ quan này cảnh báo.

Trung Quốc cảnh báo người dân thận trọng với việc chia sẻ dữ liệu sinh trắc học

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh các hệ thống sinh trắc học đang ngày càng được triển khai rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ tài chính cho đến kiểm soát biên giới.

Trước xu hướng đó, Bộ An ninh Trung Quốc kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác khi cung cấp dữ liệu sinh trắc, đặc biệt là dữ liệu nhận diện khuôn mặt, vân tay hoặc mống mắt.

Theo tuyên bố, công dân có quyền yêu cầu các bên thu thập dữ liệu phải giải thích rõ ràng về cách thức lưu trữ, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân.

Bộ cũng khuyến nghị người dùng nên đọc kỹ chính sách quyền riêng tư và cảnh giác trước các dấu hiệu thu thập dữ liệu quá mức.

Dù không đưa ra đề xuất quy định mới, lập trường của cơ quan này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng trong nội bộ bộ máy an ninh Trung Quốc về sự giao thoa giữa công nghệ nhận dạng số và hoạt động chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới.