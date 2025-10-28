Tỉnh bang Canada đóng cửa với các dự án khai thác tiền điện tử mới – Lý do là gì?

Được kiểm chứng bởi Thạch Tuấn Tác giả Thạch Tuấn Lần cập nhật cuối: Tháng 10 28, 2025

British Columbia siết chặt quản lý điện năng – nói không với các dự án khai thác crypto mới.

Tỉnh British Columbia (BC) của Canada vừa đưa ra một quyết định khá mạnh tay: cấm vĩnh viễn các dự án khai thác tiền điện tử mới. Lý do nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại phản ánh rõ xu hướng năng lượng toàn cầu: ưu tiên điện cho các ngành mang lại giá trị kinh tế và xã hội cao hơn, thay vì để các máy đào coin “ăn” điện vô tội vạ.

Theo thông tin từ Bộ Năng lượng BC, BC Hydro – tập đoàn điện lực thuộc sở hữu nhà nước – sẽ ngừng tiếp nhận mọi yêu cầu đấu nối mới từ doanh nghiệp khai thác crypto. Trước đó, tỉnh từng ban hành lệnh tạm dừng 2 năm từ 2022. Và giờ đây, biện pháp đó chính thức được nâng cấp thành chính sách lâu dài, với mục tiêu đảm bảo nguồn năng lượng sạch, ổn định và bền vững cho những lĩnh vực thiết thực hơn.

Ưu tiên điện cho các ngành tạo việc làm thật sự

BC vốn nổi tiếng là vùng đất giàu tài nguyên – từ gỗ, khoáng sản đến thủy điện. Chính quyền địa phương cho biết, thay vì “đốt” điện cho các mỏ crypto, họ muốn chuyển hướng dòng năng lượng quý giá này sang các ngành sản xuất, chế tạo, hoặc phát triển công nghệ xanh – những lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm và đóng góp ngân sách rõ rệt hơn.

Theo thống kê, chỉ riêng các dự án khai thác crypto đang chờ phê duyệt có thể ngốn tới 11.700 GWh mỗi năm – con số khổng lồ, đủ cung cấp điện cho hàng trăm nghìn hộ dân.

Với tỉnh bang luôn đề cao năng lượng sạch như BC, đây rõ ràng là một bài toán cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Hướng tới bức tranh năng lượng cân bằng hơn

Lệnh cấm này thực chất chỉ là một phần trong kế hoạch cải cách năng lượng quy mô lớn, dự kiến triển khai vào cuối năm 2025. BC muốn xác định lại cách phân bổ điện cho từng nhóm ngành công nghiệp – đặc biệt là những ngành đang phát triển nhanh như AI và trung tâm dữ liệu.

Từ đầu năm 2026, BC Hydro sẽ tổ chức đấu thầu phân bổ 400 MW điện năng, trong đó:

300 MW dành riêng cho các dự án trí tuệ nhân tạo AI

100 MW cho trung tâm dữ liệu nói chung

Quy trình này sẽ kéo dài khoảng hai năm, đảm bảo việc phân phối điện minh bạch, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Trong khi đó, các ngành truyền thống như khai khoáng, dầu khí, lâm nghiệp hay sản xuất vẫn được cấp điện bình thường, không bị hạn chế.

Bên cạnh đó, BC cũng lên kế hoạch xây mới các đường truyền tải điện từ năm 2026 đến 2034, để củng cố hạ tầng lưới điện. Cách làm này giúp vừa đảm bảo nhu cầu công nghiệp tăng nhanh, vừa tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Khi ưu tiên năng lượng chuyển từ crypto sang AI

Nếu nhìn lại, BC không phải là địa phương đầu tiên hành động. Từ năm 2022, khi hoạt động khai thác crypto bùng nổ, chính quyền đã nhanh chóng tạm dừng cấp điện cho các mỏ mới, sau khi nhận thấy hệ thống điện bị quá tải và giá trị kinh tế mà ngành này mang lại khá thấp.

Không chỉ BC, các tỉnh như Manitoba và Quebec cũng từng có động thái tương tự.

Nỗi lo chung là: khai thác crypto tiêu tốn điện cực lớn, trong khi gần như không tạo ra việc làm – bởi hầu hết hệ thống đều tự động hóa. Thêm vào đó, áp lực môi trường và biến động thị trường tiền điện tử, tài sản số khiến chính phủ không muốn “đặt cược” nguồn năng lượng quốc gia vào một lĩnh vực đầy rủi ro.

Còn hiện tại, ưu tiên đã thay đổi rõ rệt. Chính quyền BC cho rằng việc hỗ trợ AI và các ngành công nghệ sử dụng năng lượng ổn định sẽ mang lại lợi ích dài hạn hơn – cả về kinh tế lẫn xã hội. Những lĩnh vực này không chỉ tạo công ăn việc làm mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đóng góp thuế và giúp BC duy trì vị thế “tỉnh xanh” hàng đầu Canada.

Lời kết

Nói cách khác, BC đang đi theo xu hướng toàn cầu: “Thà dùng điện để dạy máy tính suy nghĩ, còn hơn để máy đào coin chạy cả ngày.”

Dù nhiều người trong giới crypto có thể không vui với quyết định này, nhưng nếu nhìn ở góc độ năng lượng và phát triển bền vững, đây là một bước đi khá hợp lý.

Trong bối cảnh AI đang trở thành mũi nhọn mới của nền kinh tế toàn cầu, việc tái phân bổ điện năng – từ những “cỗ máy đào coin” sang “cỗ não nhân tạo” – có lẽ là lựa chọn hợp thời nhất lúc này.