Vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng mạnh khi Bitcoin áp sát 122.000 USD, Ethereum hướng tới 4.500 USD

Thị trường tiền điện tử đã tăng mạnh trong ngày qua, đưa tổng giá trị vốn hóa tăng gần 2%, lên 4,13 nghìn tỷ USD, khi Bitcoin tiến sát mức đỉnh lịch sử mới và đà tăng của Ethereum tiếp tục gia tốc.

Giá Bitcoin tăng sau khi El Salvador thông qua đạo luật mở rộng quyền hạn ngân hàng đối với tiền điện tử, trong khi Michael Saylor kêu gọi tiếp tục đầu tư tiền điện tử mua BTC.

Bitcoin tăng 3% lên 121.900 USD, nối dài chuỗi tăng từ cuối tuần trước. Ether cộng thêm 1,5% lên 4.295 USD, khép lại một tuần tăng 20% nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức.

Đợt tăng này đánh dấu một trong những giai đoạn bứt phá mạnh nhất của altcoin trong nhiều tháng gần đây, bất chấp xu hướng trầm lắng thường thấy vào mùa hè.

“Chỉ báo chiến lược altcoin của chúng tôi vừa ghi nhận chuỗi tín hiệu tăng giá dài nhất trong hơn một năm, và cú bứt phá của Ethereum đang khiến giới giao dịch hướng tới mốc giá chưa từng thấy kể từ năm 2021,” 10X Research nhận định trong một báo cáo gần đây.

El Salvador mở cửa cho các tổ chức tài chính tiếp cận Bitcoin

Đà tăng của Bitcoin được thúc đẩy sau khi El Salvador thông qua Luật Ngân hàng Đầu tư, một động thái có thể biến quốc gia Trung Mỹ này thành trung tâm tiền điện tử của khu vực.

Được phê duyệt ngày 7/8, đạo luật cho phép các ngân hàng đầu tư được cấp phép nắm giữ Bitcoin và các tài sản số khác cùng với đồng tiền pháp định và ngoại tệ, miễn là chỉ giao dịch với các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Các tổ chức này phải duy trì vốn tối thiểu 50 triệu USD và phục vụ khách hàng có kiến thức thị trường cùng tài sản đầu tư tối thiểu 250.000 USD.

Tâm lý thị trường chung còn được củng cố bởi Michael Saylor — đồng sáng lập MicroStrategy và là người ủng hộ Bitcoin nổi tiếng — khi ông viết trên X: “Nếu bạn không ngừng mua Bitcoin, bạn sẽ không ngừng kiếm tiền.”

Ryan Lee, trưởng nhóm phân tích tại Bitget, dự báo Bitcoin có thể điều chỉnh và dao động trong vùng 115.000–140.000 USD, trong khi Ethereum có khả năng tiến lên mốc 4.000–4.600 USD, nhấn mạnh rằng việc Ether vừa vượt ngưỡng 4.000 USD cho thấy lực đẩy thị trường đang rất mạnh.

“Dòng vốn ETF duy trì ổn định đang củng cố niềm tin, trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể cải thiện thanh khoản, hỗ trợ tài sản rủi ro và kích hoạt thêm các đợt tăng giá của altcoin,” ông nói thêm.

“Theo đó, việc các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục đưa tiền điện tử vào bảng cân đối kế toán vẫn là động lực mạnh mẽ. Với Ethereum, cú vượt 4.000 USD phản ánh nền tảng cơ bản vững chắc và nhu cầu gia tăng từ cả thị trường DeFi lẫn TradFi.”

Kho bạc doanh nghiệp và ETF thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu tổ chức đối với Ethereum

Đà tăng của Ethereum được củng cố bởi dòng vốn kỷ lục đổ vào các quỹ kho bạc (treasuries) và quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tập trung vào ETH. Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, trong 24 giờ qua, số lệnh long ETH bị thanh lý đạt 92,25 triệu USD, so với 117,67 triệu USD ở Bitcoin — phản ánh hoạt động tái cơ cấu vị thế mạnh mẽ khi giá tăng vọt.

Kho bạc doanh nghiệp đang đóng vai trò ngày càng lớn trong đợt tăng này. Theo CoinGecko, hiện có 17 công ty đại chúng nắm giữ tổng cộng 1,75 triệu ETH, trị giá hơn 7,53 tỷ USD. Dẫn đầu danh sách là Bitmine Immersion Technologies với 833.133 ETH (khoảng 3,59 tỷ USD), theo sau là SharpLink Gaming với 521.939 ETH và Coinbase với 136.782 ETH.

Đợt chào bán cổ phiếu trị giá 200 triệu USD gần đây của SharpLink nhằm mở rộng lượng nắm giữ Ethereum đã củng cố tâm lý tích cực, với nhiều nhà phân tích dự báo công ty này có thể sớm trở thành một trong những tổ chức nắm giữ token lớn nhất.

Dòng vốn ETF cũng tăng mạnh. Quỹ ETHA của BlackRock đã hút ròng hơn 254 triệu USD chỉ trong ngày thứ Sáu, đưa tổng tài sản ròng vượt 12,3 tỷ USD. Quỹ ETH chủ lực của Grayscale hiện quản lý 4,5 tỷ USD, trong khi các sản phẩm từ Bitwise, VanEck và Franklin cũng ghi nhận dòng vốn vào ổn định.

Hashtag lạc quan tăng mạnh khi nhà đầu tư nhỏ lẻ ồ ạt tham gia

Tâm lý trên mạng xã hội đang phản ánh rõ sự hưng phấn của thị trường. Công ty phân tích Santiment ghi nhận sự gia tăng đột biến của các hashtag mang tính tích cực như #buying và #bullish, trong khi số lượt đề cập mang tính bi quan giảm một nửa. Tuy vậy, Santiment cũng cảnh báo rằng làn sóng FOMO quá mức từ nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tạm thời làm chững lại đà tăng.

Với việc Bitcoin tiến sát mốc 122.000 USD và Ether áp sát ngưỡng 4.500 USD, giới giao dịch đang theo dõi sát liệu động lực hiện tại có đủ để đưa hai đồng tiền điện tử hàng đầu này lập đỉnh mới trước khi quý kết thúc hay không.