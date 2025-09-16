Binance Bahrain ra mắt kênh chuyển USD trực tiếp – Khách hàng cá nhân giao dịch chỉ trong vài giây

Binance Bahrain đã hợp tác với Singapore Gulf Bank (SGB) để triển khai dịch vụ chuyển tiền USD trực tiếp dành riêng cho khách hàng cá nhân.

𝗕𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗚𝗕 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿 𝘁𝗼 𝗟𝗮𝘂𝗻𝗰𝗵 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗨𝗦𝗗 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗥𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀@binance Bahrain and Singapore Gulf Bank (SGB) have partnered to deliver direct USD transfers for retail customers, making it easier and… pic.twitter.com/1llnlx4AwC — Singapore Gulf Bank (@SGB_app) September 9, 2025

Theo thông tin từ ngân hàng, sáng kiến này nhằm đơn giản hóa việc luân chuyển vốn giữa hệ thống ngân hàng truyền thống và tài sản kỹ thuật số, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho sự phát triển tài chính tại khu vực Vùng Vịnh.

Với dịch vụ mới, khách hàng bán lẻ có thể liên kết tài khoản ngân hàng SGB trực tiếp với Binance Bahrain, từ đó nạp hoặc rút USD chỉ trong vài giây, đồng thời chuyển đổi tiền pháp định sang tiền điện tử trong một quy trình hợp pháp, liền mạch.

Tính khả dụng sẽ phụ thuộc vào điều kiện của từng khách hàng và quy định địa phương nhưng việc triển khai này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với kết nối tiền pháp định và tiền điện tử liền mạch với nhau.

Trải nghiệm liền mạch và giao dịch tức thì

Lần đầu tiên, không chỉ doanh nghiệp hay giới siêu giàu mà khách hàng cá nhân cũng có thể tiếp cận kênh ngân hàng USD trực tiếp thông qua Binance Bahrain. Khi tài khoản đã liên kết, người dùng sẽ được cung cấp chức năng nạp/rút tiền chuẩn ngân hàng, đảm bảo việc luân chuyển vốn diễn ra an toàn và hiệu quả.

Các giao dịch giữa tài khoản SGB và ví Binance Bahrain được xử lý chỉ trong vài giây, rút ngắn đáng kể quy trình chuyển đổi từ tiền pháp định sang tài sản kỹ thuật số.

Khách hàng chỉ cần liên kết tài khoản một lần duy nhất, sau đó mọi vấn đề phức tạp về kỹ thuật sẽ do Binance và SGB xử lý ở hậu trường. Nhờ vậy, người dùng có thể truy cập dịch vụ gần như ngay lập tức, giảm thiểu rào cản cho những ai mới bước chân vào thị trường tiền điện tử.

Hỗ trợ tầm nhìn FinTech của Bahrain

Quan hệ hợp tác này tiếp nối định hướng cởi mở của Ngân hàng Trung ương Bahrain đối với tài chính số, thể hiện tham vọng của Vương quốc trong việc khẳng định vị thế như một trung tâm phát triển tài chính của khu vực.

Ông Tameem AlMoosawi, Giám đốc điều hành Binance Bahrain, cho biết sự hợp tác lần này phù hợp với Tầm nhìn Kinh tế 2030 của Bahrain, nhằm thúc đẩy tính toàn diện và phát triển trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

“Thông qua hợp tác với SGB, chúng tôi tạo ra một môi trường nơi người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa tiền pháp định và tiền điện tử, qua đó hỗ trợ tầm nhìn của Bahrain trở thành trung tâm đổi mới tài chính hàng đầu trong khu vực”, ông AlMoosawi chia sẻ.

Ông Shawn Chan, Giám đốc điều hành SGB, cũng nhấn mạnh xu hướng thay đổi rộng lớn hơn đang diễn ra tại Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC):

“Tài sản số đang định hình lại tình hình tài chính trên toàn khu vực GCC và các thị trường tăng trưởng nhanh khác. Với SGB Link, chúng tôi xây dựng một cầu nối đáng tin cậy, được quản lí và hiệu quả giữa ngân hàng và tiền điện tử. Chúng tôi cũng tự hào khi được triển khai đầu tiên cùng Binance Bahrain”.

Bằng việc tích hợp hạ tầng tiêu chuẩn ngân hàng với nền tảng tiền điện tử toàn cầu, Binance và SGB đang thiết lập chuẩn mực mới cho các giao dịch tiền pháp định – tiền điện tử tuân thủ, tức thời và không biên giới.

SGB nhắm đến thương vụ 50 triệu USD thâu tóm công ty thanh toán stablecoin

Năm 2024, SGB công bố kế hoạch huy động ít nhất 50 triệu USD để thâu tóm một công ty chuyên về thanh toán stablecoin trong năm 2025.

Ngân hàng này, được thành lập vào tháng 2/2024 bởi tập đoàn Whampoa của Singapore và đã được cấp phép hoạt động tại Bahrain, dự kiến sẽ bán 10% cổ phần vào đầu năm 2025 để phục vụ thương vụ mua lại.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh stablecoin và tiền điện tử ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu.