AVAX One ra mắt trên Nasdaq với kế hoạch huy động 550 triệu USD và staking AVAX

AgriFORCE Growing Systems Ltd. công bố tái định vị thành AVAX One, trở thành công ty niêm yết trên Nasdaq đầu tiên tập trung tối đa hóa sở hữu AVAX, token gốc của blockchain Avalanche. Với kế hoạch huy động 550 triệu USD để nắm giữ hơn 700 triệu USD AVAX, AVAX One hướng đến vai trò nền tảng trong hệ sinh thái Avalanche, vốn đang đảm bảo 6,2 tỷ USD tài sản staking.

Sự kiện này, cùng với làn sóng đầu tư tổ chức và giá AVAX tăng 43,8% trong tháng qua, đánh dấu cột mốc quan trọng cho Avalanche.

AVAX One: Tiên phong đưa Avalanche vào thị trường công

AVAX One, trước đây là AgriFORCE, đặt mục tiêu trở thành “Berkshire Hathaway của nền kinh tế tài chính on-chain”, theo lời Matt Zhang, chủ tịch hội đồng quản trị và nhà sáng lập Hivemind Capital. Công ty lên kế hoạch:

Huy động vốn 550 triệu USD: Bao gồm 300 triệu USD từ đầu tư tư nhân vào cổ phiếu công (PIPE), đang chờ phê duyệt cổ đông, và 250 triệu USD từ các công cụ liên kết vốn chủ sở hữu trong tương lai.

Tích lũy AVAX: Sở hữu hơn 700 triệu USD AVAX (khoảng 20,3 triệu AVAX tại giá 34,43 USD), trở thành một trong những công ty nắm giữ token lớn nhất trong hệ sinh thái Avalanche.

Staking AVAX: Staking phần lớn AVAX để tận dụng lợi suất 8–12% mỗi năm, đảm bảo dòng tiền dương từ ngày đầu.

Mở rộng hệ sinh thái: Mua lại và tích hợp các doanh nghiệp fintech vào mạng Avalanche, thúc đẩy token hóa tài sản thực (RWA).

Jolie Kahn, CEO của AVAX One, nhấn mạnh: “Kiến trúc thị trường tài chính đang thay đổi, và blockchain lập trình được như Avalanche là nền tảng mới.

Dear @avax community,



I hope you can agree with me that this has been a milestone week for Avalanche ecosystem. With announcement of AVAX One @agriforcegs, we are truly excited about what we can achieve here for both our shareholders, as well as the avalanche community.



I want… — Matt Zhang (@zhang_matt) September 24, 2025

AVAX One cung cấp cho nhà đầu tư thị trường công một phương tiện được quản lý chuyên nghiệp để tham gia vào sự chuyển đổi này.” Hội đồng cố vấn cấp cao, đồng dẫn dắt bởi Anthony Scaramucci (SkyBridge Capital) và Brett Tejpaul (Coinbase Institutional), củng cố độ tin cậy của chiến lược.

Chiến lược và cơ hội đầu tư

AVAX One tận dụng các thế mạnh của Avalanche, một blockchain cấp tổ chức với tốc độ giao dịch 4.500 TPS và chi phí thấp (0,01 USD/giao dịch), đảm bảo 6,2 tỷ USD tài sản staking. Các công ty toàn cầu như KKR, Apollo, và J.P. Morgan đã sử dụng công nghệ Avalanche để ra mắt blockchain tùy chỉnh, token hóa 10 tỷ USD tài sản RWA như bất động sản và trái phiếu. AVAX One dự kiến:

Tăng lợi suất: Ngoài staking gốc, công ty sẽ khám phá liquid staking, cung cấp thanh khoản, và chiến lược MEV để đạt lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cao hơn.

Hỗ trợ hệ sinh thái: Đầu tư vào các dự án Avalanche như Benqi (TVL 500 triệu USD) và Trader Joe, thúc đẩy tăng trưởng DeFi và NFT.

Việc huy động vốn thu hút hơn 50 nhà đầu tư tổ chức và tiền điện tử, bao gồm ParaFi, Galaxy Digital, Digital Currency Group, Kraken, FalconX, Borderless Capital, Republic Digital, Cypher Capital, và HashKey Capital, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng của AVAX One.

Big news: AVAX One, backed by @HivemindCap, is a first-of-its-kind public company dedicated to building a crypto treasury focused on @AVAX.



Proud to serve as Advisory Chair and see real-world assets, fintech and insure-tech brought on-chain. The future of finance is… pic.twitter.com/0EzDSlENLg — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) September 22, 2025

Avalanche củng cố vị thế với vốn hóa 13,8 tỷ USD (xếp hạng 12) và giá AVAX tăng 43,8% trong tháng qua, đạt 34,43 USD (tăng 14,6% trong 7 ngày), vượt trội so với thị trường chung.

Các động thái tổ chức gần đây:

Ngày 23 tháng 9: Nhà giao dịch nổi tiếng Ogle, cố vấn World Liberty Financial, mở vị thế mua 2,2 triệu USD AVAX với đòn bẩy 10x tại giá 33,88 USD (rủi ro thanh lý 15,50 USD).

Avalanche Foundation: Huy động 1 tỷ USD qua hai phương tiện đầu tư tại Mỹ, bao gồm AgriFORCE (Hivemind Capital) và SPAC 500 triệu USD (Dragonfly Capital, dự kiến hoàn tất tháng 10).

ETF Avalanche: Virtune ra mắt ETP AVAX (tháng 2), VanEck nộp đơn ETF (tháng 3), Grayscale đăng ký chuyển đổi Avalanche Trust thành ETF (tháng 8), và Bitwise nộp đơn ETF giao ngay (ngày 16 tháng 9).

Tâm lý trên X đạt 82/100, với 70% người dùng dự đoán AVAX đạt 50 USD vào cuối năm 2025, nhờ dòng vốn tổ chức và token hóa RWA. Hợp đồng tương lai AVAX trên Binance ghi nhận khối lượng tăng 15%, đạt 1 tỷ USD.