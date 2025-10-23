T. Rowe Price nộp hồ sơ ETF tiền điện tử đầu tiên nhắm đến nhiều tài sản số

T. Rowe Price, một gã khổng lồ quản lý tài sản truyền thống toàn cầu, đã nộp hồ sơ cho quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) tiền điện tử đầu tiên của mình, với mục tiêu đầu tư vào một “rổ tài sản số đa dạng”. Công ty 87 năm tuổi này đã đệ trình biểu mẫu S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ Tư để ra mắt T. Rowe Price Active Crypto ETF.

Quỹ ETF được quản lý tích cực này đặt mục tiêu vượt qua chỉ số FTSE Crypto US Listed Index bằng cách sử dụng các yếu tố định giá và động lực để lựa chọn tài sản nắm giữ, theo một phát ngôn viên chia sẻ với Reuters. Động thái này đánh dấu bước tiến đầu tiên của T. Rowe Price vào lĩnh vực quỹ tiền điện tử và là một sự thay đổi đáng kể đối với một công ty đang quản lý 1,8 nghìn tỷ USD tài sản.

T. Rowe Price Crypto ETF gây bất ngờ

Eric Balchunas, nhà phân tích ETF cấp cao tại Bloomberg, mô tả động thái này là một “cú sốc nhẹ”, nhấn mạnh sự bất ngờ nhưng có tầm ảnh hưởng của nó. Ông viết trên X: “Không ngờ tới nhưng tôi hiểu. Sẽ có một cuộc đua tranh giành không gian này.”

Bryan Armour, nhà phân tích ETF tại Morningstar, cho biết việc nộp hồ sơ này là một “bất ngờ” khi đã gần hai năm kể từ khi SEC phê duyệt quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên. Ông cũng lưu ý rằng đây là một đề xuất hiếm hoi cho các sản phẩm đa đồng tiền mới.

Armour nói với Reuters: “Thật bất ngờ khi thấy họ tham gia tương đối muộn, nhưng họ đang lên kế hoạch cung cấp một sản phẩm khác biệt để chen chân vào lĩnh vực này.” Sự xuất hiện của T. Rowe Price trong không gian tiền điện tử cho thấy sức hút ngày càng tăng của các tài sản số đối với các nhà quản lý tài sản truyền thống.

Quỹ tiền điện tử sẽ nắm giữ 15 tài sản số

Theo hồ sơ SEC, quỹ ETF đa tiền điện tử này sẽ theo dõi giá của 15 tài sản số tiềm năng, bao gồm Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, Litecoin và một số tài sản khác. Hồ sơ S-1 nêu rõ: “Trong điều kiện bình thường, quỹ dự kiến nắm giữ từ 5 đến 15 tài sản số; tuy nhiên, quỹ có thể nắm giữ nhiều hơn hoặc ít hơn tại bất kỳ thời điểm nào.” Điều này mang lại sự linh hoạt cho quỹ trong việc điều chỉnh danh mục đầu tư theo điều kiện thị trường.

T. Rowe Price gia nhập danh sách ngày càng dài các nhà quản lý tài sản tìm cách niêm yết các ETF dựa trên tiền điện tử và altcoin. Theo Eric Balchunas, hiện có 155 hồ sơ ETF tiền điện tử theo dõi 35 tài sản số khác nhau.

Ông dự đoán: “Có thể dễ dàng thấy hơn 200 quỹ xuất hiện trên thị trường trong 12 tháng tới.” Tuy nhiên, làn sóng đề xuất quỹ theo dõi giá tiền điện tử và altcoin diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động, khiến đội ngũ nhân sự của SEC bị thu hẹp, làm chậm quá trình phê duyệt các quỹ ETF tiền điện tử.