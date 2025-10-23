Văn phòng gia đình của Arthur Hayes hướng tới quỹ 250 triệu USD để rót vốn vào các doanh nghiệp tiền điện tử tầm trung

Theo báo cáo từ Bloomberg, Maelstrom, văn phòng đầu tư gia đình của Arthur Hayes – nhà đồng sáng lập BitMEX đang tìm cách huy động ít nhất 250 triệu USD cho quỹ đầu tư cổ phần tư nhân đầu tiên của mình, nhằm mục đich mua lại các doanh nghiệp đã hoạt động ổn định trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Quỹ mới có tên Maelstrom Equity Fund I, dự kiến đầu tư từ 40 đến 75 triệu USD cho mỗi thương vụ, với tổng cộng 4 đến 6 thương vụ mua lại. Mục tiêu của quỹ là các công ty “ngoài chuỗi” đang có lợi nhuận, chẳng hạn như đơn vị cung cấp hạ tầng giao dịch hoặc nền tảng phân tích dữ liệu, thay vì đầu tư vào các dự án dựa trên token – một chiến lược được thiết kế nhằm giảm thiểu biến động thị trường và rủi ro pháp lý.

Tập trung vào nhà đầu tư tổ chức

Quỹ đăng ký tại Mỹ này dự kiến hoàn tất vòng huy động đầu tiên vào tháng 3/2026 và đóng quỹ hoàn toàn vào tháng 9/2026, hướng đến nguồn vốn từ các nhà đầu tư tổ chức như quỹ hưu trí, văn phòng gia đình và các quỹ chuyên đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử.

Akshat Vaidya sẽ điều hành quỹ cùng Arthur Hayes và đối tác mới Adam Schlegel. Mỗi thương vụ sẽ được thực hiện thông qua một pháp nhân chuyên biệt (SPV), trong đó Maelstrom đóng vai trò là nhà đầu tư nòng cốt.

Chiến lược của quỹ tập trung vào việc mua lại các doanh nghiệp có định giá hấp dẫn, cải thiện hiệu quả vận hành và dòng tiền trước khi thoái vốn trong vòng từ 4 đến 5 năm.

Làn sóng M&A trong lĩnh vực tiền điện tử đạt kỷ lục

Theo dữ liệu từ Architect Partners, sự kiện ra mắt quỹ diễn ra trong bối cảnh hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A) trong ngành tiền điện tử đang tăng mạnh trở lại. Tính riêng trong quý III/2025 tổng giá trị các thương vụ đã đạt con số kỷ lục 10 tỷ USD

Các thương vụ nổi bật gần đây gồm Coinbase mua lại Deribit với giá 2,9 tỷ USD và Ripple chi 1,25 tỷ USD để thâu tóm Hidden Road. Đây là các minh chứng rõ nét cho niềm tin đang hồi phục vào triển vọng lợi nhuận dài hạn của ngành.

Dù môi trường huy động vốn nhìn chung vẫn còn trầm lắng, Vaidya cho biết Maelstrom vẫn kỳ vọng thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư muốn tận dụng đà phục hồi của thị trường. Thêm vào đó là sự gia tăng tham gia từ khối tổ chức, hứa hẹn sẽ thúc đẩy thêm động lực cho thị trường.

Chương mới của Arthur Hayes

Arthur Hayes, người đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá hồi đầu năm nay sau khi thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng đang trở lại mạnh mẽ trong vai trò nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực tài sản số.

Ông vẫn được biết đến nhiều nhất với tư cách là người sáng tạo ra hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn (perpetual swap), sản phẩm phái sinh đã thay đổi hoàn toàn cách giao dịch đầu tư coin, đồng thời là nguồn cảm hứng cho thiết kế đồng stablecoin tổng hợp Ethena, hiện nằm trong nhóm stablecoin lớn nhất thế giới.

Với quỹ đầu tư mới của Maelstrom, Hayes đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình vượt ra ngoài giao dịch ngắn hạn, hướng đến sở hữu dài hạn và định hình hạ tầng cốt lõi của ngành tiền điện tử toàn cầu.

Arthur Hayes dự đoán Bitcoin đạt 3,4 triệu USD vào năm 2028

Arthur Hayes mới đây đã đưa ra dự đoán táo bạo nhất từ trước đến nay khi cho rằng giá Bitcoin có thể chạm mốc 3,4 triệu USD vào năm 2028.

🟢 @CryptoHayes predicts $3.4 million Bitcoin by 2028 based on Treasury yield curve control policies and massive money printing scenarios.#Bitcoin #Predictionhttps://t.co/DeV8BsWviO — Cryptonews.com (@cryptonews) September 23, 2025

Theo ông, kịch bản này sẽ phụ thuộc vào việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent triển khai chính sách kiểm soát đường cong lợi suất, một động thái có thể dẫn đến làn sóng in tiền khổng lồ, mở đường cho điều mà Hayes mô tả là “cuộc thay đổi mang tính thế kỷ trong cấu trúc tiền tệ toàn cầu”.