Золотой Трамп у Капитолия: акция создателей мемкоинов с Pump.fun

Криптосообщество решило по-своему поблагодарить Трампа за поддержку биткоина.

Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Обновленно: сентября 19, 2025

В среду рядом с американским Капитолием появилась 12-футовая золотая статуя президента Дональда Трампа, который держит в руках Биткоин. Это очередная креативная акция криптосообщества, которое объединяет блокчейн-культуру с большой политикой. Пока мем-токены находятся на взлете (период сезона альткоинов в действии), большим спросом пользуются предпродажи этого сегмента. Например, сейчас активно набирает обороты проект PEPENODE.

Сторонники Трампа установили статую в его честь на Национальной аллее

12-футовая статуя появилась неподалеку от Юнион-сквер на Национальной аллее в Вашингтоне, округ Колумбия. Открытие статуи организовала группа создателей мем-токенов, связанных с платформой Pump.fun.

“Это наша благодарность, наше заявление президенту”, – сказал Хичем Загдуди, один из немногих публично названных организаторов. Заявление прозвучало в интервью местному телеканалу DC News Now. Он назвал статую символом пересечения современной политики и финансовых инноваций. По словам организаторов, они хотели отдать дань Трампу за его роль в продвижении биткоина и децентрализованных технологий.

Создатели мем-токенов оказались настолько восхищены политикой Дональда Трампа в отншении криптовалют, что назвали его”Биткоин-чемпионом”. Специально под это событие создали отдельный сайт, где показывались все обновления. Процесс создания статуи показывали и в прямых эфирах на Pump.fun, там же одновременно запустили мем-токен в тему с Трампом.

Один из участников прямой трансляции пошутил, что надеется, что Трамп “как придет туда, сразу увидит это”, по-видимому, не подозревая, что президент в это время находился с визитом в Великобритании.

Интересно, что статую установили как раз в день, когда ФРС снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов. Это первое снижение в году, которое сразу же подстегнуло рост рискованных активов, включая криптовалюты.

Предыдущие статуи Трампа

Хотя политические акции на Национальной аллее дело не новое, эта заметно отличалась от предыдущих. Другие статуи, связанные с Трампом, которые появлялись здесь в этом году, были в другом ключе. В июне активисты установили статую под названием “Одобрено диктатором”. Золотая рука показывала большой палец вверх, одновременно сжимая корону Статуи Свободы. Это был протест против милитаристских заявлений Трампа.

Еще одна статуя появилась позже в том же месяце. Она изображала танцующего Трампа рядом с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном на экране телевизора. Это была острая критика решения администрации не раскрывать документы, связанные с делом Эпштейна.

Как видим, критика действий Трампа существует в общественном пространстве не первый год. Однако, и сторонников политики президента набирается немало. Политические эксперты и аналитики пока не делают поспешных выводов о настроениях сообщества и называют ситуацию нормальной, не вызывающей опасений.

