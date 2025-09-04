Золото бьет исторические рекорды, BTC готов к суперциклу

Золото обновило исторический ценовой максимум.

В среду, золото обновило исторический максимум – $3,572 за унцию. Это еще раз доказывает: в моменты неопределенности инвесторы бегут в “тихие гавани”. Однако, здесь начинается самое интересное.

“Цифровое золото”, Биткоин, который аналитики тоже называли защитой от инфляции, демонстрирует схожую устойчивость. Но так ли легко ему оставаться стабильным?

Рынок сейчас занимает наблюдательную позицию: внимание приковано к Биткоину и связанным с ним проектам. Например, аналитики рекомендуют не забывать про Bitcoin Hyper – он тоже готовится к скорому ценовому скачку.

График цен на золото – Источник: Tradingview

Золото укрепляется на фоне ожиданий снижения ставок от ФРС и усиления глобальных рисков. В то же время график Биткоина показывает знакомый технический паттерн – такой мы уже видели в прошлых суперциклах. Тогда начинались многолетние ралли, то есть устойчивый рост цены.

Напомним, что суперциклом Биткоина принято называть такую фазу, на которой ожидается необычайный рост цены актива. Обычно он превосходит его традиционные циклы подъемов и спадов (поэтому он обозначается как “супер”).

Краткосрочный прогноз BTC/USD

Биткоин вышел из нисходящего канала, который сдерживал цену почти весь конец августа. Пробой сейчас выглядит убедительно, на что указывают технические индикаторы:

серия сильных зеленых свечей,

возврат выше 50-дневной SMA ($110 252) и 200-дневной SMA ($112 735),

рост импульса – RSI на уровне 65 (бычий сигнал, но до зоны перекупленности еще далеко).

4-часовой ценовой график Биткоина – Источник: Tradingview

Первый реальный тест будет на уровне $113 576. Если BTC преодолеет этот уровень с увеличением объема, можно ожидать роста до $116 000 и, в конечном итоге, до $118 600.

С другой стороны, поддержка держится на уровнях $110 572 и $107 407. Для тех, кто смотрит на возможные сделки, интересным выглядит долгая позиция от $111 500–$112 000 со стопом чуть ниже $110 000 и целями на $116 000 и $118 600.

Долгосрочный прогноз по Биткоину (BTC/USD)

Если смотреть шире, Биткоин уверенно движется внутри восходящего канала. Его поддерживают:

50-недельная SMA на уровне $95 958,

200-недельная SMA на уровне $42 877.

Тренд “высших минимумов и максимумов” остается в силе. Прогноз Фибоначчи рисует довольно амбициозную картину. Обратите внимание на сначала большое сопротивление на уровне $134 274, затем $171 055 и рост к отметке в $231 241.

Недельный ценовой график Биткоина – Источник: Tradingview

Недельный RSI зафиксировался на уровне 62. Это значит, у Биткоина еще есть запас до перегретости. Пока цена держится выше $95 000, прогноз остается бычьим. Цель в районе $171 000 выглядит вполне реалистичной для этого этапа. Если BTC пробьет $134 000, то откроется дорога к $230 000–$250 000.

Главное, что стоит отметить: Биткоин готовится к движению, которое формирует целые рыночные циклы. Как и в прошлые суперциклы, все может начаться с “чистого” пробоя и разогнаться до параболической фазы.

И если золото ставит новые рекорды, то Биткоин, похоже, не отстанет. На этот раз отметка в $250 000 может стать лишь первым шагом к большим свершениям.

