Зачем Tether перевели $1 млрд в биткоинах?

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 2, 2025

30 сентября в блокчейне зафиксировали крупный перевод. Компания Tether переместила 8 888,889 биткоинов в свой резервный кошелек. На момент транзакции сумма оценивалась примерно в $1 млрд.

Монеты пришли из горячего кошелька Bitfinex. Такая связь уже не раз мелькала в прошлых транзакциях, что, впрочем, легко объясняется – обе компании принадлежат одной материнской структуре. Из этого исходит логичный вывод: новый перевод связан с изменением резервной стратегии Tether. Отметим, что пополнение своих резервов и инвест-портфелей устойчивыми криптовалютами может значительно снизить торговые риски. Однако, не стоит забывать и о “взрывных” криптоактивах, способных принести вам кратную прибыль за короткий срок. Например, мем-токену $HYPER от Bitcoin Hyper эксперты прогнозируют взлет после листинга, а он произойдет уже совсем скоро.

Политика покупок Tether и прозрачность

Эта сделка стала частью курса, который компания определила для себя еще в 2023 году. Тогда Tether заявила, что будет направлять до 15% квартальной прибыли на покупки Биткоина. При этом фирма редко раскрывает точные детали – ни сроки, ни методы покупки. При этом регулярность переводов позволяет отслеживать такие действия почти в реальном времени.

Глава компании Паоло Ардоино в соцсетях не стал подробно комментировать ситуацию. Он ограничился коротким “yeah” в ответ на сообщение пользователя, заметившего перевод. Но даже этого хватило аналитикам, чтобы связать транзакцию с политикой пополнения резервов Биткоином.

Оценка резервов, риски и вызовы

По оценкам, сейчас в распоряжении Tether находится около 109 410 BTC. При текущих ценах это более $12 млрд в BTC. Ранее компания строила свою репутацию на том, что USDT полностью обеспечен резервами. Долгое время это были в основном наличные, их аналоги и краткосрочные облигации Минфина США. В начале 2025 года в отчетах упоминалось, что Tether держит более $97 млрд в американских казначейских бумагах.

Включение биткоина в число резервов неоднозначно. С одной стороны, это диверсификация, с другой – источник высокой волатильности. Да, биткоин ликвиден, но его цена может резко падать или расти, что создает риски для компании, чей продукт должен оставаться стабильным и “намертво” привязанным к $1.

Главный вопрос – как Tether будет управлять этими резервами в моменты кризиса. Если пользователи массово потребуют обмена USDT на доллары в период падения биткоина, компании, возможно, придется продавать активы по крайне невыгодным ценам. Это не только ударит по самой Tether, но и способно усилить турбулентность на крипторынке.

Эксперты считают, что такая структура резервов создает определенные риски, которые невозможно полноценно застраховать или сгладить.

Прорыв технологии BTC: разработан второй уровень для блокчейна Биткоина

Сейчас крупные игроки (киты) делают серьезную ставку на Bitcoin Hyper. По их прогнозам, проект может стать главным крипто-открытием 2025 года. Аналитики считают, что такой интерес – не случайность, а стратегический ход. Для рядового инвестора это яркий сигнал: стоит присмотреться к активам, которые привлекают внимание опытных и знающих игроков.

Главная идея Bitcoin Hyper – превратить Биткоин из “цифрового золота” для накопления в универсальный актив для повседневного использования. Проект создает Layer-2 решение, которое объединяет две силы: несокрушимую безопасность Биткоина и молниеносную скорость Solana.

В основе технологии лежит виртуальная машина Solana (SVM), известная рекордной производительностью. Она позволяет обрабатывать тысячи операций в секунду, что делает сеть идеальным фундаментом для сложных приложений. Теперь ваш Биткоин становится ликвидным и функциональным. Используйте его в DeFi, dApps, NFT, то есть везде, где нужна скорость и низкие комиссии.

Токен HYPER – топливо для экосистемы:

Комиссии: Оплачивайте им газ (сетевые сборы) в HYPER.

Оплачивайте им газ (сетевые сборы) в HYPER. Управление: Участвуйте в голосованиях и определяйте будущее сети.

Участвуйте в голосованиях и определяйте будущее сети. Стейкинг: Зарабатывайте пассивный доход, обеспечивая безопасность сети.

Bitcoin Hyper собрал уже больше $20 млн на предпродаже. Вы можете присоединиться к проекту сейчас, пока он находится на ранней стадии, чтобы получить гораздо большую прибыль в будущем. Выбирайте мемкоины с потенциалом, так вы сможете повысить эффективность своей торговли.

Перейти на Bitcoin Hyper