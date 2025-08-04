Во Франции хотят майнить BTC на ядерной энергии

Ультраправое Национальное объединение Франции предлагает использовать ядерную энергию для майнинга биткоинов, отменив обещание Марин Ле Пен о запрете в 2016 году на фоне всплеска похищений руководителей криптоиндустрии.

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: августа 4, 2025

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Французская ультраправая партия Национальное объединение (Rassemblement National) предложила использовать избыточную ядерную энергию для майнинга биткоина, что стало резким разворотом по сравнению с заявлением Марин Ле Пен в 2016 году о намерении запретить виртуальные валюты.

По данным Le Monde, план предполагает установку майнинговых ферм на принадлежащих государству ядерных объектах EDF, чтобы добывать биткоины за счет избыточной мощности реакторов, делая ультраправых самыми активными сторонниками криптовалюты во Франции.

Ле Пен объявила о предложении по майнингу во время визита в марте на атомную станцию Фламанвиль, заявив, что эта стратегия позволит монетизировать избыточное электричество, вместо того чтобы тратить его впустую.

Источник ЭПР во Фламанвилле: WNN

Депутат от партии RN (Национального объединения) Орельен Лопес-Лигуори получил задание подготовить законопроект в поддержку инициативы, назвав ее “безопасным и чрезвычайно прибыльным решением”, что противопоставляется оппозиции зеленой партии к производству энергии.

Этот политический поворот совпал с волней жестоких похищений, связанных с криптовалютами, направленных против французских предпринимателей, в том числе покушениями на семью CEO Paymium Пьера Нуазо и жестоким похищением соучредителя Ledger Давида Балланда. Данные инциденты вызвали призывы к усилению мер безопасности и повлияли на политические предпочтения крипто-менеджеров, которые стали переходить к партиям, обещающим более жесткое правоохранение.

Политический разворот отражает прагматичную стратегию в отношении цифровых активов

Эволюция позиции RN по криптовалютам охватывает почти десять лет противоречивых взглядов. В 2016 году Ле Пен осуждала биткоин как инструмент “правящего класса” и “лобби инвестиционных банков Уолл-стрит”, обещая запрет. К 2022 году ее позиция смягчилась: вместо запретов она стала поддерживать регулирование.

Внутри партии сохраняются разногласия по поводу нового курса по криптовалютам. Жан-Филипп Тангей, финансовый эксперт RN и вице-президент парламентской группы, предостерег от “возвращения экономических лордов” и подчеркнул важность контроля государством денежной политики. Его позиция против независимости валют напрямую противоречит фундаментальной философии Биткоина, который предлагает устранение банковских посредников.

Несмотря на внутренние сомнения, несколько чиновников RN рассматривают возможность включения биткоина в обещанный партией “суверенный фонд благосостояния”.

Сара Кнафо, депутат Европарламента от союзной партии Reconquête, не раз хвалила биткоин в Страсбурге, ссылаясь на авторитарных лидеров вроде Дональда Трампа и Найиба Букеле как на примеры.

Крайне правая партия заняла политический вакуум в вопросах криптовалют, тогда как левые партии Франции остаются сосредоточены на экологических и антивозмывочных рисках, а не на вопросах индивидуальной свободы. Такое позиционирование дает крайне правым автоматическое право претендовать на роль защитников криптовалют.

Насилие против криптовалютных предпринимателей меняет политический ландшафт

Французские крипто-предприниматели сталкиваются с нарастающими физическими угрозами, что кардинально меняет их политические предпочтения.

Парижская прокуратура в мае выдвинула обвинения против 25 подозреваемых после серии попыток похищений, нацеленных на представителей индустрии и их семьи. В делах фигурируют отрубленные пальцы, вымогательство до €7 млн и нападавшие, переодетые курьерами-доставщиками.

Семья Пьера Нуазата едва избежала похищения возле парижской школы, когда злоумышленники представились курьерами Chronopost. После инцидента Нуазат выступил на BFM-TV, раскритиковав “мексиканизацию” Франции, “раздутый госаппарат” и миграционную политику. Его заявления широко разошлись среди ультраправых блогеров.

Эрик Ларшевек, основатель Ledger, после своего похищения в январе публично поддержал “либерально-либертарианскую модель Трампа и Маска”, призвав Европу “взяться за бензопилу”, как это сделал президент Аргентины Хавьер Милей. Ларшевек также появлялся на мероприятиях с союзниками RN Эриком Сиотти и Эриком Земмуром.

Волна насилия вышла за пределы Франции. Мировая статистика крипто-похищений резко выросла в 2025 году, включая инциденты в Аргентине, Канаде, США и Великобритании, где суды уже вынесли приговоры участникам банд за пытки и вымогательства, связанные с криптовалютой. Французские случаи выделяются особой жестокостью и нацеливанием на семьи.

Представители биткоин-индустрии признают политизацию сектора, отмечая при этом отсутствие участия левых сил в криптодискуссиях.

Александр Стачченко из Institut National de Bitcoin в докладе отметил, что “культ централизма” и привычная подозрительность к инициативам вне государства толкают крипто-сообщество во Франции к ультраправым. Вперед смотрит и инициатива RN по майнингу на ядерной энергии, но ее реализация сталкивается с практическими барьерами.

Французские регуляции требуют широких консультаций с биржами, финансовыми органами и андеррайтерами до запуска подобного проекта. Партия пока не начала обязательные переговоры с биржами о возможных листингах криптоактивов, а успех инициативы остается под вопросом, учитывая исторически осторожный подход Франции к цифровым активам.