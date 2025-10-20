В Великобритании усилили контроль над криптовалютой

Налоговая служба Великобритании (HMRC) усилила контроль за криптовалютным сектором. Ведомство отправило 65 000 “писем-предупреждений” инвесторам. Их подозревают в занижении или уклонении от уплаты налогов на цифровые активы. Это более чем в два раза больше, чем годом ранее, рост составил 134%.

Такие письма обычно рассылаются до начала официальных расследований и призывают получателей проверить свои налоговые отчеты и оплатить возможные долги.

Как власти отслеживают уклонение от налогов

Данные о рассылке писем предоставило издание The Financial Times. Партнер аудиторской фирмы UHY Hacker Young Нила Чаухан рассказала, что HMRC использует данные, полученные напрямую от криптобирж, чтобы выявлять случаи неуплаты налогов. Похожая кампания идет и в Индии, где налоговые органы расследуют более 400 случаев уклонения с использованием данных, предоставленных Binance.

Все это показывает, что госорганы по всему миру усиливают обмен информацией, чтобы лучше видеть, что происходит в криптоиндустрии.

С января 2026 года HMRC получит еще больше возможностей через Crypto-Assets Reporting Framework (CARF). Это международная система обмена данными. Ее уже поддерживают около 70 стран, включая участников ОЭСР.

По новым правилам криптобиржи будут обязаны передавать данные о пользователях и транзакциях в налоговые органы своих стран. Первые отчеты должны поступить до 31 мая 2027 года.

Новые правила криптоторговли

В Великобритании криптоактивы считаются инвестициями. Доход, полученный в криптовалюте считается налогооблагаемым. Будь то майнинг, стейкинг, аирдропы или оплата труда. Этот налог взимается отдельно от инвестиций. Недавние изменения затронули и налог на прирост капитала (Capital Gains Tax, CGT). Теперь для сделок, совершённых после 30 октября 2024 года, ставка составляет:

18% для налогоплательщиков базовой категории,

24% для тех, кто попадает в более высокий налоговый диапазон.

Тем временем, Финансовое управление Великобритании (FCA) сняло четырехлетний запрет на криптовалютные биржевые ноты (ETN). Это инвестиционные инструменты, позволяющие торговать криптоактивами на бирже. Теперь управляющие активами могут размещать такие продукты на Лондонской фондовой бирже.

По оценкам аналитиков IG Group, это решение может увеличить криптоактивность внутри страны примерно на 20%. Заметно повышается интерес к цифровым активам, даже несмотря на ужесточение налогового контроля. Инвесторы продолжают искать, что купить на долгосрок, чтобы защитить капитал от инфляции. Помимо лидеров по капитализации, таких как Биткоин и Эфириум, рассматриваются и новые криптовалюты. Расскажем об их потенциале на примере актива MAXI.

Великобритания назначает “чемпиона цифровых рынков” для перехода на блокчейн

Правительство Великобритании делает стратегический шаг в цифровизации финансовой системы. Власти объявили о создании должности “чемпиона цифровых рынков”. Это не просто чиновник, а скорее “архитектор финансового будущего” страны.

Что будет делать новый руководитель? Координировать оцифровку финансов, куда входит:

Перевод традиционных финансовых инструментов в токенизированную форму

Создание инфраструктуры для работы с цифровыми активами

Согласование инноваций с требованиями регуляторов

Одновременно создана целевая группа, которая займется:

Заменой бумажных сертификатов акций на цифровые записи

Повышением эффективности и скорости работы рынков

Британия готовит “цифровые гособлигации”

В рамках стратегии развития финансовых рынков страна планирует выпускать государственные облигации на блокчейне (digital gilts). Довольно амбициозный проект.

Великобритания позиционирует себя как глобальный центр цифровых финансов. Переход на блокчейн может значительно удешевить и ускорить финансовые операции. Страна создает правовую среду для привлечения криптовалютных компаний

Этот шаг показывает: традиционные финансовые центры осознали потенциал блокчейна и теперь активно включают его в свою инфраструктуру. Создается регулируемая альтернатива децентрализованным финансам.