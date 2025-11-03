В России официально разрешили выпускать стейблкоины

Эльвира Набиуллина, руководитель Центробанка, сообщила, что в России теперь разрешен выпуск стейблкоинов. Напомним, что стейблкоины – это особый вид криптовалюты, стоимость которой привязана к реальным активам. Например, к доллару, евро или золоту. Какие перспективы для российского рынка открылись с новым решением Центробанка? Рассмотрим в новом материале.

ЦБ дает зеленый свет стейблкоинам, но только для международных расчетов

Набиуллина подчеркнула, что есть одно важное условие. Стабильные криптовалюты, действительно, будут, допустимы. Однако их использование возможно только на территории международных платежей. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая перед депутатами Госдумы, глава Центробанка пояснила:

“Да, стейблкоины можно выпускать. Но мы четко даем понять – внутри страны их использовать не планируется. Только для расчетов с зарубежными партнерами”

По ее словам, такая криптовалюта поможет привлекать иностранные инвестиции в российскую экономику. Это будет способствовать ее укреплению и налаживанию международных торговых отношений.

Глава ЦБ также рассказала, что регулятор вместе с правительством готовит правила для легальных инвестиций в криптовалюты. Инвесторы смогут работать с цифровыми активами в рамках специального “экспериментального режима”. Опять же, актуально это только для международной торговли.

Крипторегулирование в России 2025: подробнее об экспериментальном правовом режиме для криптовалют

В марте 2025 года Банк России, выполняя поручение Президента, отправил в Правительство пакет предложений по установлению правовых рамок для криптоинвестиций. В основе инициативы лежит введение специального экспериментального правового режима (ЭПР), рассчитанного на трехлетний период.

Ключевой особенностью предлагаемого регулирования является ограничение круга лиц, имеющих доступ к операциям с цифровыми активами. Право на участие в сделках получат исключительно «особо квалифицированные инвесторы». Так обозначена новая категория. Физическим лицам нужно выполнить одного из двух строгих финансовых критериев:

Объем инвестиций в ценные бумаги и банковские депозиты должен превышать 100 миллионов рублей. Подтвержденный доход за предыдущий отчетный год должен составлять свыше 50 миллионов рублей.

Помимо них, доступ на крипторынок будет предоставлен юридическим лицам, уже обладающим статусом квалифицированного инвестора. Также открыть путь финансовым организациям, для которых будут разработаны специализированные регуляторные нормы, адекватно отражающие профиль их рисков.

Цели и задачи экспериментального режима

Главной целью ЭПР заявлено повышение прозрачности и контролируемости криптовалютного рынка. В рамках эксперимента планируется отработать стандарты и процедуры для последующей полноценной легализации этих услуг. Режим ориентирован прежде всего на опытных инвесторов, располагающих значительным капиталом и готовых осознанно принимать на себя повышенные финансовые риски. Таким образом, начинающие частные инвесторы останутся в стороне от этих процессов.

Важно подчеркнуть, что Банк России сохраняет свою принципиальную позицию: криптовалюты не признаются законным платежным средством. Более того, регулятор предлагает ввести прямой запрет на расчеты в криптоактивах между резидентами за пределами ЭПР, с установлением юридической ответственности за его нарушение.

Альтернативные инструменты за рамками эксперимента

Для инвесторов, не участвующих в ЭПР, но имеющих статус квалифицированных, сохраняется возможность косвенного exposure к крипторынку через традиционные финансовые продукты. К ним относятся:

Расчетные деривативы.

Ценные бумаги, связанные с цифровыми активами.

Цифровые финансовые активы (ЦФА), доходность которых привязана к стоимости криптовалют, но не предполагающие их физической поставки.

Предлагаемый подход демонстрирует важное стремление Банка России. Речь про желание сформировать регулируемую и безопасную экосистему для взаимодействия с цифровыми валютами. Публично декларируемой задачей является минимизация рисков отмывания средств. Здесь же финансирование незаконной деятельности и обеспечение защиты прав и капитала участников рынка.