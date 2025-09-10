В Москве предлагают создать Национальный криптобанк

Евгений Машаров говорит, что банк поможет увеличить доходы казны и бороться с мошенничеством.

Ведущий российский политик считает, что правительству нужно запустить "национальный криптобанк". Это поможет увеличить доходы казны и бороться с мошенничеством.

Новость сообщило государственное агентство ТАСС. Такое заявление сделал Евгений Машаров – член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и других нормативных актов. Общественная палата – это орган, который формирует политику. Он консультирует Кремль и госзаконодателей по законодательным предложениям.

Машаров: криптобанк повысит прозрачность

По мнению чиновника, государственный криптобанк поможет привести криптовалюты в правовое поле. А это также способствует увеличению доходов федерального бюджета. Машаров заявил:

“Российский криптобанк решит несколько существующих проблем. Он выведет из тени сотни миллиардов рублей криптовалютных транзакций”.

Евгений Машаров (слева) на заседании комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и других нормативных правовых актов (ОПРФ) в начале этого месяца. (Источник: @oprf_official/ВКОНТАКТЕ/Скриншот)

Российские законодатели уже раньше говорили о запуске государственных криптобирж. Они также хотят запретить полулегальные криптообменники, которые сейчас работают по всей стране. Такой шаг также поможет увеличить доходы федерального бюджета за счет новых налогов на криптоторговлю, считает Машаров.

Опыт Беларуси

Машаров отметил, что похожие планы уже реализуются в Беларуси. ТАСС пишет, что минские законодатели готовятся “в ближайшее время разработать регулятивную базу для деятельности криптобанка”. Если проект Минска окажется успешным, он станет “первым подобным на территории бывшего Советского Союза”, сообщает ТАСС.

В начале этого месяца президент Беларуси Александр Лукашенко поручил чиновникам развивать криптосферу. С целью, чтобы Минск мог стать лидером в этой сфере.

Отмечается, что Лукашенко и другие высокопоставленные белорусские чиновники уже давно говорят о создании “национального криптобанка”. Но этот вопрос снова вернулся в повестку дня в Минске. Произошло это после того, как Вашингтон начал принимать криптозаконодательство в начале этого года. В этом месяце Лукашенко снова призывал свою страну заниматься криптобизнесом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко. В этом месяце Президент неоднократно призывал свою страну развивать бизнес, связанный с криптовалютой. Предыдущие планы включали запуск ‘национального криптобанка’. (Источник: @alexanderlukashenkobelarus/ВКОНТАКТЕ)

Инструмент борьбы с преступностью?

Политик добавил, что запуск криптобанка поможет “нанести удар по онлайн-мошенничеству”. Москва борется с ростом числа “дропперов”. Так мошенников связанных с отмыванием денег называет финансовый сектор. Этот термин относится к также наличным и карточным средствам. Машаров сказал, что средства, собранные “дропперами”, обычно переводятся на крипто-кошельки, а затем “легализуются”. Так преступники спокойно тратят их на недвижимость и предметы роскоши.

Однако, Москва теперь может с этим справиться. Например, ограничив российские криптовалютные транзакции рамками банка. Машаров сказал, что новый банк также может помочь российским компаниям вести более безопасный трансграничный бизнес.

К тому же, и майнеры биткоина могли бы извлечь выгоду от нововведения. Машаров добавил: “У нас по-прежнему нет инфраструктуры, позволяющей майнерам продавать свои монеты в России”.

