Дуров откроет в Казахстане ИИ-лабораторию

Редактор Лиза Чайкина Обновленно: октября 2, 2025

Павел Дуров открывает в Казахстане лабораторию для разработки ИИ-проекта. Основатель Telegram придерживается цели по созданию умного помощника для миллиарда пользователей мессенджера. Новый ИИ-бот должен работать быстро, честно и “не станет шпионить за вами”.

На форуме Digital Bridge 2025 Дуров объявил о запуске специализированной AI-лаборатории в здании с говорящим названием Alem.ai в Казахстане. Год назад он открыл там же первый региональный офис. Результат так впечатлил Дурова, что теперь он решил расширить свое присутствие.

Краткий обзор разработки

Telegram хочет встроить в мессенджер умного ИИ-ассистента, который:

Не считывает вашу переписку в личных чатах.

в личных чатах. Честно говорит , на каких данных он обучен.

, на каких данных он обучен. Работает мгновенно благодаря мощным суперкомпьютерам.

На форуме Digital Bridge Павел Дуров встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщили в администрации главы государства, стороны обсудили совместные проекты в областях кибербезопасности, образования и искусственного интеллекта.

Накануне визита предприниматель также заехал в частную школу для талантливых детей, где он числится в попечительском совете. Год назад Дуров выделил $350 тысяч на обучение 12 одаренных подростков, и теперь лично убедился, как развивается проект.

В чем суть проекта?

Это первый совместный проект Telegram и казахстанского суперкомпьютерного кластера. Поясним, что это значит.

Суперкомпьютером называют мощный “мозговой центр”. Это огромная вычислительная мощность, необходимая для обучения сложных нейросетей. Вместо того чтобы строить свой с нуля, Telegram будет использовать готовые мощности Казахстана.

Дуров прямо намекает на отличие своей модели от крупных корпораций (таких как Google или Meta). В приоритет он ставит конфиденциальность и прозрачность, особенно актуальные вопросы в настоящее время. Его ИИ должен будет обрабатывать данные, не храня и не используя их в собственных целях. Представьте: вы общаетесь с ботом, и он вам помогает, но при этом не запоминает ваши личные разговоры.

Также Дуров надеется, что казахстанский кластер станет первым узлом в глобальной децентрализованной сети для ИИ. Это стратегически важно для обеспечения стабильности и независимости системы. Казахстан выступает как первый “донор мощностей”.

Это шаг к созданию альтернативы коммерческим ИИ, которые часто критикуют за недостаточное уважение к приватности пользователей.

Подробнее о форуме Digital Bridge 2025

Сегодня, 2 октября, состоится пленарное заседание с участием ведущих мировых экспертов и лидеров в области технологий. Среди приглашенных лиц:

Омар Султан Аль Олама, министр по делам искусственного интеллекта, цифровой экономики из ОАЭ

Кай-Фу Ли, основатель и генеральный директор Sinovation Ventures

Илья Стребулаев, профессор Стэнфорда

Питер Норвиг, исследователь Стэнфорда и директор по исследованиям в Google Inc.

Модератором события станет Лили Лу, президент Фонда Solana, ключевой фигуры в мире блокчейна. Однако, главными героями дня станут не гости, а инновации. В этот же день состоится презентация самых перспективных казахстанских проектов в области искусственного интеллекта.

Финалисты конкурса будут соревноваться в четырех категориях: школьники, студенты колледжей и университетов и стартап-команды. Лучшие из разработчиков представят свои разработки международным экспертам, инвесторам и представителям государственных органов, демонстрируя потенциал Казахстана в построении общества Generative Nation.

Для основателя Telegram это уже не первое знакомство с Казахстаном: он приезжал в республику летом прошлого года по приглашению властей. Тогда местный регулятор одобрил листинг Toncoin на лицензированных платформах.

Дуров не скрывает своей симпатии к стране. Он отметил, что Казахстан поразил его не только своей природой, но и амбициями. “Здесь создаются условия, которые привлекают международные компании и технологические стартапы: от дружелюбной к бизнесу политики до конкурентных налогов”, – сказал глава Telegram.

Отметим, что тренд на ИИ-технологии уже давно проникает в криптоиндустрию. На фоне этого создается все больше проектов в разных сегментах (среди токенов с реальной полезностью или “шуточных”). Поэтому, если вы ищете, как заработать на криптовалюте и хотите вложиться в актуальный проект, рекомендуем обратить внимание на стартапы, связанные с ИИ.