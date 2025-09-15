Уолл-стрит готовится увеличить вложения в Биткоин

"До конца года традиционные финансовые компании будут увеличивать свои вложения в биткоин", – сказал Виссер в интервью Энтони Помплиано.

Опытный аналитик с Уолл-стрит Джорди Виссер ожидает, что финансовые институты США увеличат свою зависимость от Биткоина до конца 2025 года. Это вполне может стать сигналом о новой волне притока институциональных средств в сферу цифровых активов. То есть, сегмент расширится. В цене могут подняться не только биткоин-проекты, но и связанные с мем-сегментом. Например, у PEPENODE есть все шансы на успех. Следим за его развитием дальше в материале.

Вернемся к актуальным прогнозам по BTC. Эксперт считает, что до конца года традиционные банки и финансовые компании будут покупать еще больше биткоинов. Виссер уверен, что это обязательно произойдет.

По его мнению, Уолл-стрит уже готовится к 2026 году и планирует серьезные инвестиции в биткоин. Это подтверждают и опросы – 83% крупных инвесторов собираются увеличить вложения в криптовалюты в следующем году. Своими размышлениями аналитик поделился в интервью с Энтони Помплиано. Bitwise в отдельном майском отчете прогнозирует приток BTC до $120 млрд в 2025 году и до $300 млрд к 2026 году.

Что происходит сейчас:

Биткоин-фонды привлекли $2,33 млрд только за последнюю неделю

Общий объем инвестиций достиг почти $57 млрд

Публичные компании держат биткоинов на сумму более $117 млрд

Цена биткоина сейчас около $115 000

Время выхода прогноза Виссера совпало с возобновлением роста спотовых биткоин-ETF. Только за последнюю неделю фонды, базирующиеся в США, привлекли около $2,33 млрд чистого притока. В результате чего общий приток средств с момента их запуска в январе составил почти $57 млрд, согласно данным Farside.

Артур Хейс призывает Биткоин-инвесторов “мыслить долгосрочно”

Сооснователь криптобиржи BitMEX призывает инвесторов думать о долгосрочной перспективе, а не гнаться за быстрой прибылью. В недавнем интервью Хейс раскритиковал навязчивую идею мгновенного обогащения. Он не согласен с теми, кто приобретает биткоин и сразу ждет, что сможет купить дорогую машину. Хейз считает, что биткоин остается лучшим активом для инвестиций, если учитывать инфляцию. Он прогнозирует, что биткоин может дорасти до $250 000 к концу 2025 года.

“Если оценивать ситуацию с помощью Биткоина, – сказал он, – вы даже не сможете увидеть инфляцию на графике”.

Несмотря на волатильность рынка, Хейс сохраняет оптимистичный взгляд на долгосрочную траекторию Биткоина. Основная идея аналитика заключается в том, что крупные игроки финансового рынка всерьез настроены инвестировать в биткоин, но эксперты советуют думать о долгосрочных инвестициях, а не о быстрой наживе.

PEPENODE – игровой мем-проект с огромными перспективами и потенциалом

PepeNode (PEPENODE) – это мем-коин в формате mine-to-earn, новой интересной технологии. Его актуальности можно только позавидовать – проект идеально попал в тренд “полезных мем-монет”. PepeNode уже успел собрать $562 000 на предпродаже. Все средства пойдут на запуск своей виртуальной майнинговой системы. Так в чем секрет популярности? Очередной лягушачий проект собрал фанатов?

Не только в этом. Да, сторонников PEPE много, но больше тех, кто хочет реально зарабатывать на мем-токенах. Вместо покупки реального оборудования и оплаты электричества пользователи строят виртуальные “серверные комнаты”. Они заполняются настраиваемыми нодами – и вот вы уже виртуальный добытчик криптовалюты.

Что особенно интересно в Pepenode.io – это его связь с интернет и мем-культурой. Проект использует социальные сети для вовлечения участников, создавая ощущение настоящего комьюнити. Можно не только инвестировать, но и играть, развивая виртуальный майнинг, генерировать монеты и участвовать в жизни экосистемы. Подробности и обновления ищите на официальном сайте.

Ранние пользователи получают более мощные ноды, которые майнят больше. Это одна из причин участвовать в предпродаже Pepenode.Смарт-контракт PepeNode успешно прошел детальную проверку Coinsult. Купить токен можно на официальном сайте проекта. Чтобы узнать больше о PEPENODE, присоединяйтесь к Telegram-каналу.

