Truth Social "разрушит" рынки прогнозов: пользователи ищут альткоины с ростом

Медиагруппа Дональда Трампа, которой принадлежит Truth Social, объявила о новом партнерстве с платформой Crypto.com. Скоро в первой президентской соцсети появятся прогнозные рынки. Это сделает ее первой публичной социальной медиакомпанией, которая внедрила подобную технологию. Теперь пользователи могут выбирать альткоины, которые взлетят по их мнению в текущем цикле.

Truth Predict изменит систему прогнозирования

Сотрудничество позволит пользователям Truth Social делать ставки на исход реальных событий. Любые, от выборов и экономической статистики до спортивных мероприятий и товарных рынков.

Новая функция, получившая название Truth Predict, будет напрямую встроена в приложение Truth Social. Пользователи получат доступ к прогнозным рынкам в реальном времени по таким темам, как уровень инфляции, политические гонки и спортивные результаты.

Согласно объявлению, цены будут обновляться в режиме реального времени. Создатели отмечают, что это позволит пользователям мгновенно реагировать на последние события.

“Мы очень рады стать первой в мире публичной платформой для социальных сетей, предлагающей пользователям доступ к рынкам прогнозирования”, – сказал Девин Нуньес, генеральный директор Trump Media.

Он описал инициативу как попытку “расширить возможности обычных американцев”. Эксперт добавил, что Truth Predict объединит взаимодействие пользователей с настроениями рынка. Так предсказания, по словам компании будут “максимально действенными”.

В нужное время в нужном месте

Соглашение с Crypto.com предоставляет Truth Social доступ к регулируемым рынкам прогнозов. Отметим, что спрос на подобные платформы резко возрос в последнее время. Разработчики это почувствовали и решили воспользоваться ситуацией.

Сооснователь и генеральный директор Crypto.com Крис Марсалек заявил:

“Прогнозные рынки готовы стать индустрией с объемом в десятки миллиардов долларов”, – заявил Марсалек.

Рынок предсказаний на подъеме: объемы торгов дошли до $1 млрд в неделю

По данным Dune Analytics, в середине октября недельный объем торгов на ключевых платформах почти достиг $1 млрд. Лидеры рынка: Polymarket и Kalshi.

Polymarket занимает около 79% общего объема. Это свыше $780 млн торгов за неделю. Платформа насчитывала более 220,000 активных пользователей за неделю, закончившуюся 20 октября.

На этом фоне в отрасль активно заходят институциональные инвесторы (это крупные компании).

Крупные вложения:

Intercontinental Exchange (владелец Нью-Йоркской фондовой биржи) вложила $2 млрд в Polymarket. Эксперты оценили платформу в $9 млрд.

У Kalshi прошел раунд серии D на $300 млн. После чего оценка достигла $5 млрд. Среди инвесторов замечены Sequoia Capital и Andreessen Horowitz.

Борьба за этот стремительно растущий рынок усиливается. В игру выходят компании как из крипто-индустрии, так и из традиционного финансового сектора.

Новые игроки на рынке

В сегмент вошел американский гигант в сфере беттинга DraftKings. Компания купила CFTC-регулируемую платформу Railbird и назначила Polymarket партнером. Стартап Limitless Exchange также показывает быстрый рост. После привлечения $10 млн на ранней стадии он превысил отметку в $500 млн суммарного торгового объема.

Перспективные альткоины для инвестиций: смотрим на HYPER и прогнозируем рост

Давайте поговорим подробнее о проекте Bitcoin Hyper и его собственном токене. Этот стартап представляет собой решение второго уровня для блокчейна Биткоина. Оно создано, чтобы устранить ключевые проблемы с производительностью. Одной из главных задач Bitcoin Hyper является ускорение обработки транзакций, которая в текущей сети Биткоина занимает около 10 минут.

Объединение с экосистемой Bitcoin Hyper радикально изменит ситуацию. Время подтверждения сделок сократится до нескольких секунд. Пропускная способность вырастет до тысяч транзакций в секунду. Это не только уменьшит комиссии, но и позволит Биткоину наконец стать удобным средством обмена в повседневной жизни.

Токен проекта HYPER позволяет управлять экосистемой изнутри. Его держатели получают больше привилегий. Они могут позволить себе гораздо больше в рамках трансформации блокчейна.

$25.22M

Пользователи и эксперты могут составить свои прогнозы на будущее HYPER. Например, на конец 2025 года есть предположение, что рыночная капитализация HYPER достигнет $1,2 млрд. К 2030 цена HYPER может дойти до $0,7785. Следите за развитием проекта на официальном сайте. Там же можете безопасно купить токен.

